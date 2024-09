คอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟ สนุก สดใส สไตล์ อิ้งค์ วรันธร และ 4EVE ในงานประกวดดนตรี THE POWER BAND 2024

ช่วงเวลาแห่งความสุขตลอด 2 ชั่วโมงเต็มของมินิคอนเสิร์ตสุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก อิ้งค์ วรันธร ป๊อปสตาร์สาวเสียงใสที่ทุกคนหลงรัก และ 7 สาว 4EVE วงเกริล์กรุ๊ปสุดฮอต บนเวทีรอบชิงชนะเลิศ THE POWER BAND 2024 SEASON 4 เวทีประกวดวงดนตรีสากลคุณภาพระดับประเทศ ที่จัดขึ้นโดย คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย และพันธมิตรทางดนตรี เรียกได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตที่รวมทุกความสนุกสุดประทับใจ ทั้งด้านการร้อง และการเต้น ที่ถ่ายทอดออกมาผ่านบทเพลงฮิตได้อย่างยอดเยี่ยม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจทางดนตรีให้กับเหล่าบรรดานักดนตรี รุ่นมัธยมศึกษา และรุ่นบุคคลทั่วไปที่เข้าร่วมการแข่งขันฯ โดยได้ขนเพลย์ลิสต์สุดพิเศษมาโชว์ ที่ทุกคนร้องเต้นตามกันได้แทบทุกเพลง อาทิ เพลง LUCKY YOU, I Like Boys, HOT 2 HOT, หยดน้ำตา, คิดคิด, วัดปะหล่ะ, Situationship, ไม่อยากเหงาแล้ว, พบรัก, อยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิม, ชอบอยู่คนเดียว, สายตาหลอกกันไม่ได้ และเหงา เหงา นอกจากนี้ บรรยากาศภายในงานยังเต็มไปด้วยแฟนคลับที่มาให้กำลังใจติดขอบเวทีอย่างใกล้ชิด