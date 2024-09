“BLKGEM” สถาบันศิลปะบันเทิง ในเครือ GMM MUSIC เปิดตัวแบรนด์แฟชั่น BLKGEM APPAREL เอาใจสายสตรีทสุดเทรนดี้

โดยงาน BLKGEM APPAREL “THE FIRST RUNWAY SHOW” กับแฟชั่นโชว์ครั้งยิ่งใหญ่กับนายแบบและนางแบบกว่า 45 คน และแขกผู้เข้าร่วม มากกว่า 600 ท่าน และยังมีรันเวย์ที่มีความยาวถึงสามชั้นจึงนับเป็นหนึ่งในไฮไลท์ของโชว์ ด้วยมุมมองในการดูที่กว้างและมีมิติที่พิเศษมากขึ้น ซึ่งท่ามกลางประสบการณ์นี้จะมีแฟชั่นโชว์ที่นำเสนอ Artistic Couture ของ แบรนด์ BLKGEM APPAREL ผ่านเหล่านายแบบและนางแบบที่ส่วนใหญ เป็นศิลปิน T-Pop รุ่นใหม่ที่น่าจับตามอง อาทิเช่น เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, ทิกเกอร์ อชิระ เทริโอ, ศิลปินบอยกรุ๊ปวง PERSES, ศิลปินเกิร์ล กรุ๊ปวง ALALA และ VIIS เป็นต้นหัวใจสำคัญของแบรนด์ BLKGEM APPAREL เริ่มมาจากการรวมตัว ของสามคนที่รักแฟชั่น โดยผู้บริหาร BLKGEM ซึ่งเป็นครูสอนเต้นอันดับ ต้นๆของประเทศ ครูเจด้า อภิสราฐ์ เพชรเรืองรอง ได้ชักชวนคุณ กฤษฎา ประทุมมา และคุณ วัฒนา ชัยเชษฐอมร หรือสองคนที่อยู่เบื้องหลังแบรนด์ สตรีทไทยทีม Dot Different มาร่วมกันสร้าง BLKGEM APPAREL ด้วยเป้าหมายว่า อยากที่จะเห็นผู้คนสนุกสนานกับการใช้ชีวิตผ่านการเลือก เสื้อผ้าที่ดูเบสิค และนำมาสไตล์ลิ่งให้พิเศษ มีสไตล์ และมีคาแรคเตอร์ใน แบบของตนเอง พร้อมกับเสริมความมั่นใจให้กับทุกคนมากขึ้น ซึ่งเป้าหมายนี้ ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนผ่านเสื้อผ้าทุกชิ้นของแบรนด์ที่ออกเป็นแนว High Street Fashion และแฝงไปด้วยรายละเอียดกิมมิคเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในงานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว จึงนับเป็นแบรนด์ที่ใส่ได้ตั้งแต่วัยเด็กหรือวัยรุ่นไปยังวัยทำงาน เพื่อสร้างลุคที่เรียบง่ายแต่มีสไตล์โดยไอเดียเหล่านี้ ก็ได้ถูกถ่ายทอดผ่าน Collection แรกของแบรนด์ที่มีชื่อ ว่า “Black to Basic” กับเสื้อผ้าทุกชิ้นที่เป็นสีดำ เพราะสีดำเป็นสี Basic ที่หลายคนหยิบใส่ได้อย่างมั่นใจ โดยจะมีไอเทมที่หลากหลาย ตั้งแต่เสื้อยืด กางเกง เชิ้ต แจ๊คเก็ต สูท ยีนต์ สปอร์ตแฟชั่น ไปยัง Accessory เช่น หมวก เครื่องประดับ กระเป๋าหนัง รวมไปถึงน้ำหอมอีกด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นความพิเศษหลักของ BLKGEM APPAREL คือความสำคัญที่แบรนด์ให้ ในส่วนของช่วงการผลิต ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็นสามส่วน ส่วนแรกคือโรงงานที่ใช้ผลิตที่จะต้องมีผลงานตัดเย็บเสื้อผ้าส่งออกต่างประเทศ โดยมีมาตรฐานคือ คุณภาพของสินค้าจะต้องเทียบเท่าแบรนด์ต่างประเทศ อย่างเช่นน้ำหอมในคอลเลคชั่น ที่ใช้ผู้ผลิตระดับ Top 3 ของประเทศเพื่อสร้างกลิ่นน้ำหอมที่เป็นเอกลักษณ์ของ BLKGEM หรือกระเป๋าหนัง ที่ถูกผลิตโดยทีมที่มีความรู้รอบด้าน เจาะลึกทุกรายละเอียด เข้าใจเทรนด์ และเข้าใจการใช้งานของคนยุคสมัยใหม่นอกจากความสำคัญที่ให้กับโรงงานและทีมงานผลิตแล้ว การเลือกใช้ Material ที่เหมาะสม ก็เป็นอีกสิ่งที่พิเศษของแบรนด์ โดยเสื้อยืดทุกตัว จะผลิตโดยใช้ Cotton USA ที่มีเส้นใยที่ยาวกว่า Cotton ทั่วไป เพื่อให้เนื้อ ผ้ามีสัมผัสที่นุ่ม หรือเรียกอีกอย่างว่า Micro Brushing texture ซึ่งอุปกรณ์ในการขัดจะใช้วัสดุเดียวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเจียระไนเพชร จึงทำให้ผิวด้านหน้าของผ้าเกิดเป็นไรขนผ้าที่ฟูแน่น สม่ำเสมอ และมีสัมผัสที่นุ่มเป็นพิเศษ “Black to Basic” Collection ก็ยังมีไอเทมที่เป็นงาน Limited ที่จะขายในระยะเวลาและปริมาณจำกัดซึ่งแน่นอนว่าความพิเศษของงานนี้จะเริ่มจากทีมออกแบบที่สามารถสร้างผลงานตามเทรนด์โลกพร้อมกับใช้ผ้าหรือวัสดุที่หายากและมีจำนวนจำกัด และที่สำคัญจะเป็นไอเทมที่ไม่ผลิตซ้ำ ซึ่งบางไอเทมอาจมีเพียงแค่ 10 ชิ้นในโลกเท่านั้น เรียกได้ว่าสินค้างาน Limited จะเป็นที่น่าจับจองของคนรักแฟชั่นที่เป็นเอกลักษณ์อย่างแน่นอนโดยทั้งหมดทั้งมวล แบรนด์ BLKGEM APPAREL ถูกสร้างขึ้นสำหรับคนรุ่นใหม่ที่หลงใหลในแฟชั่นและต้องการแสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์และความเป็นตัวของตัวเอง เป็นผู้นำเทรนด์ที่ใช้แฟชั่นเป็นสื่อกลางในการบ่งบอกอัตลักษณ์ส่วนตัว ซึ่ง “Black to Basic” Collection นั้น ด้วยการผสมผสานสตรีทแวร์เป็นพื้นฐานแบบที่มีเอกลักษณ์ ก็พร้อมที่จะส่งเสริมให้ทุกคนแสดงออกถึงสไตล์และเป็นตัวของตัวเองอย่างเต็มที่ เพื่อสร้างลุคที่ไม่เหมือนใครและสะท้อนถึงคุณค่าและจิตวิญญาณทางศิลปะ