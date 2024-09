ททท. จัดงาน “Amazing Discount” ส่วนลดดีต่อใจ ส่วนร่วมดีต่อธรรมชาติ ตอกย้ำแนวคิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน พร้อมมอบส่วนลดท่องเที่ยวสูงสุด 50% ทั่วไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดงาน"Amazing Discount” กิจกรรมส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ชวนนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่เดินทางท่องเที่ยวอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลุกกระแสการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ( Responsible Tourism ) ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2567 ณ บริเวณชั้น G สามย่าน มิตรทาวน์ กรุงเทพมหานคร โดยมี นางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมเปิดงานนางสาวสุลัดดา ศรุติลาวัณย์ กล่าวว่า ททท. ภายใต้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้จัดงาน "Amazing Discount” ระหว่างวันที่ 22-24 กันยายน 2567 ณ บริเวณชั้น G สามย่าน มิตรทาวน์ มุ่งกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสร้างกระแสการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ( Responsible Tourism ) เพื่อขยายฐานนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ให้มากขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน ททท. ได้มุ่งเน้นการดำเนินงานที่นำไปสู่ความยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมการขายที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการ 5 ภูมิภาค ทั่วประเทศไทย ทั้งกลุ่มที่พัก บริษัทนำเที่ยว ชุมชน ร้านอาหาร กว่า 80 ราย ร่วมมอบส่วนลดสูงสุด 50 % โดย ททท. คาดหวังว่า งาน“Amazing Discount” จะเป็นแรงกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจเรื่องการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนใส่ใจสิ่งแวดล้อมการจัดงานครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง ททท. ร่วมกับพันธมิตรจากภาคเอกชน ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว และชุมชนท่องเที่ยวจาก 5 ภูมิภาคทั่วไทย สอดคล้องกับแนวคิด Partnership 360 อีกทั้งยังส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบและสร้างความตระหนักรู้ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อร่วมกันสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าและยั่งยืน ตามแนวคิด Sustainably Now ที่มุ่งหวังให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานผ่านการรับรองมาตรฐานได้ดาวแห่งความยั่งยืน จากโครงการ STAR (Sustainable Tourism Acceleration Rating) ที่ ททท. ได้ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่เป้าหมายการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Goals: STGs) อีกด้วยกิจกรรมไฮไลท์ของงานคือ การแจก "TRASH TOY" พวงกุญแจอาร์ตทอยสีสันสดใสที่ผลิตจากฝาขวดน้ำพลาสติกที่เก็บจากทะเล จำนวน 5,000 ชิ้น จากการออกแบบโดย Benzilla ศิลปินผู้สร้างโลกให้สดใสด้วยงานศิลปะ ซึ่งนอกจากจะสร้างการมีส่วนร่วมในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังมีความพิเศษที่ด้านหลังของพวงกุญแจจะปรากฏ QR Code ซึ่งสามารถนำไปรับส่วนลดสูงสุด 50% จากผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศกว่า 80 รายที่เข้าร่วมรายการ ประเภทโรงแรมที่พัก อาทิ โรงแรมเลอเมอริเดียน, JW Marriott Hotel Bangkok28, MUU BANGKOK HOTEL, ออนเซ็นแอทม่อนแจ่ม, โรงแรม เทมส์ วัสลีย์ เขาใหญ่, Ace of Hua Hin Resort ประเภทร้านอาหาร อาทิ ร้านอาหารเป็นลาว, ร้านข้าวใหม่ปลามัน, ร้าน DAIRY HOME, Farmsuk Valley Nakhon Nayok ประเภทบริษัทนำเที่ยว อาทิ Thailand Journeys, ทัวร์ดีดี 108, ทีเอสอันดามัน และประเภทชุมชนท่องเที่ยว อาทิ วิสาหกิจชุมชนบ้านบางพลับ, กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคลองสังเน่ห์, วิสาหกิจชุมชนเกาะปันหยีโดยผู้เข้าร่วมงานเพียงตอบแบบสอบถาม ณ จุดลงทะเบียน จะได้รับพวงกุญแจอาร์ตทอยไปสแกนรับส่วนลดนำไปใช้จองที่พัก หรือเลือกซื้อสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมภายในงาน หรือติดต่อรับส่วนลดตามช่องทางที่ผู้ประกอบการกำหนด นอกจากนี้ยังสามารถลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษจากศิลปิน Benzilla จำนวน 3 รางวัลเท่านั้นพิเศษสุด พบกับ กลัฟ คณาวุฒิ พร้อมมินิคอนเสิร์ต และกิจกรรม Amazing Lucky Fan With Gulf โดยผู้ที่สนใจสามารถร่วมเล่นกิจกรรมในวันที่ 22 กันยายน 2567 ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น G สามย่าน มิตรทาวน์ เพื่อลุ้นเป็น 20 ผู้โชคดีที่จะได้ที่นั่งสุด exclusive พร้อมรับของขวัญและลายเซ็นจากกลัฟในช่วงการแสดงมินิคอนเสิร์ตในวันที่ 24 กันยายน 2567 ตั้งแต่เวลา 17.00 น.ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจกิจกรรม "Amazing Discount ส่วนลดดีต่อใจ ส่วนร่วมดีต่อธรรมชาติ" สามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.amazingdiscountth.com หรือ เพจ Facebook: TATCGANDCSR