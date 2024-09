แพรวชวน 30 ศิลปินคนดังออกแบบแจ็กเก็ตดีไซน์พิเศษ เปิดให้ประมูลเพื่อระดมทุนช่วยเหลือสิ่งแวดล้อม

ทำเอาหายใจไม่ทั่วท้อง ไม่ใช่เพราะปัญหามลภาวะทางอากาศแต่อย่างใด แต่เพราะ นิตยสารแพรว ในเครืออมรินทร์กรุ๊ป ชวนหนุ่มๆ 30 ศิลปินคนดังมาร่วมออกแบบเสื้อแจ็กเก็ตดีไซน์พิเศษ และเปิดให้แฟนคลับประมูลกัน โดยจะนำรายได้จากการประมูลทั้งหมดมอบให้แก่มูลนิธิบูรณะนิเวศ และกองทุนคืนลมหายใจที่ไร้ฝุ่น เพื่อช่วยเหลือปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเปิดให้ประมูลแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2567 ที่ www.praew.com/praewcharity2024auction งานนี้คนก็หล่อ เสื้อก็สวย จะอดใจไม่ประมูลได้อย่างไรไหวเป็นด้อมใครคนไหนมาเช็คชื่อเข้าประมูลด่วน!!! เพราะงานนี้เหล่าหนุ่มๆ อาทิ มิว – ศุภศิษฏ์, โอม – ภวัต, เล้ง – ธนพล, โอห์ม – ฐิติวัฒน์, ไทแทน, ฟอร์ด – ฐิติพงศ์, พีท – วสุธร, มอส – ภานุวัฒน์, แบงค์ – มณฑป, เติ้ล – มติมันต์, เฟิร์สวัน – วรรณกร, ลาเต้ – ธนรรถชล, คิม – พงศธร, แบงค์ – ศรราม ที่เพิ่งไปร่วมงาน PRAEW CHARITY 2024 “Love in the Air” เมื่อวันที่ 6 - 8 กันยายนที่ผ่านมา ณ สยามพารากอน มาหมาดๆ ยังมาร่วมออกแบบเสื้อแจ็กเก็ตดีไซน์พิเศษอีกด้วยไม่เพียงเท่านี้ยังมีหนุ่ม เป๊ก – ผลิตโชค, ฟิล์ม – ธนภัทร, หยิ่น – อานันท์, วอร์ – วนรัตน์, ออฟ – จุมพล, กัน – อรรถพันธ์, ฟอส – จิรัชพงศ์, บุ๊ค – กษิดิ์เดช, จิมมี่ – จิตรพล, ซี – ทวินันท์, เกรท – สพล, อิน – สาริน, บอส – ชัยกมล, โนอึล – ณัฐรัชต์, ต้าห์อู๋ – พิทยา, ออฟโรด – กันตภณ อีกด้วยการประมูลเสื้อแจ็กเก็ตจาก 30 ศิลปินคนดัง เป็นหนึ่งในกิจกรรมของการจัดงาน PRAEW CHARITY 2024 ที่จัดขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 45 ปีนิตยสารแพรว โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Love in the Air” ที่ตั้งใจเป็นสื่อกลางในการช่วยเหลือสังคม และร่วมขับเคลื่อนแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย เพราะแพรวเชื่อว่า “สิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างได้ด้วยความรัก”โดยยังสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีด้วยกัน กับโครงการแพรวแชริตี้ได้ที่บัญชี โครงการแพรวแชริตี้ เลขที่บัญชี 116 – 4 – 58459 – 9 ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางลำพู