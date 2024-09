“ลิซ่า – เล็ก บุษบา - อ้อย นภาพร - วู้ดดี้ วุฒิธร” คว้ารางวัล “HER AWARDS, UNFPA THAILAND 2024 ประชากรหญิงผู้สร้างแรงบันดาลใจ” โดย 3 ภาคีเครือข่าย UNFPA-บูรพา-นินจา เพอร์เฟคชั่น ผู้ขับเคลื่อนพลังหญิง

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ทีวีบูรพา และบริษัท นินจา เพอร์เฟคชั่น จำกัด จัดโครงการ “HER AWARDS, UNFPA THAILAND 2024 ประชากรหญิงผู้สร้างแรงบันดาลใจ” มอบ 110 รางวัลแด่บุคคลหรือองค์กรที่ร่วมส่งเสริมการพัฒนาประชากร โดยเฉพาะผู้หญิง และกลุ่มเปราะบาง เพื่อสร้างโอกาส และการพัฒนาประชากรอย่างยั่งยืน โดยมีบุคคลผู้สร้างแรงบันดาลใจต่อผู้หญิง รวมถึงคนในวงการบันเทิงได้รับรางวัลแห่งความภูมิใจ ทั้ง ลิซ่า - ลลิษา มโนบาล ศิลปินชาวไทยผู้ดังไกลระดับโลก ที่เป็นแรงบันดาลใจในการเดินตามความฝันจนประสบความสำเร็จ, เล็ก - บุษบา ดาวเรือง ผู้บุกเบิกค่ายเพลง บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และผู้อยู่เบื้องหลังศิลปินแถวหน้าของเมืองไทย , ดีเจอ้อย- นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล นักจัดรายการวิทยุและพิธีกรชื่อดัง จากกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม และรายการ Club Friday ผู้หญิงที่รู้จัก-เข้าใจ ความรัก รวมถึง วู้ดดี้ - วุฒิธร มิลินทจินดา ครีเอเตอร์ผู้ทรงอิทธิพลของเมืองไทยทั้งนี้ยังมี “คริสติน่า อากีล่าร์” CHAMPION OF UNFPA รวมถึง CAMPAIGN PRESENTERS 4 ท่าน ได้แก่ ลูกเกด - เมทินี กิ่งโพยม, ปุ้ย - ปิยาภรณ์ แสนโกศิก, โดนัท - มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล รวมถึง ผศ.นพ.สิระ กอไพศาล อายุรแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ ฝ้าย - บุญธิดา ชินวงษ์ บิวตี้บล็อกเกอร์ ซึ่งเป็นผู้ร่วมผนึกกำลังครั้งประวัติศาสตร์เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมให้มีคุณภาพและเห็นคุณค่าในตัวตนของประชากรหญิง ร่วมงานในครั้งนี้ด้วย โดยจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 18 กันยายน 2567 ณ ห้องประชุม ESCAP HALL องค์การสหประชาชาติ ราชดำเนิน กรุงเทพมหานครโดย “คริสติน่า อากีล่าร์” CHAMPION OF UNFPA ได้เผยว่า “จากการลงพื้นที่ร่วมกับ UNFPA ทำให้ได้เห็นถึงปัญหาในหลาย ๆ ด้าน จึงมองว่าสังคมต้องการบุคคลที่สร้างแรงบันดาลใจอย่างเช่นผู้ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เพื่อให้สังคมได้ตระหนักรู้ในมุมมองต่าง ๆ สร้างสังคมที่น่าอยู่และเป็นสังคมที่ดีสำหรับเด็กรุ่นใหม่”เล็ก - บุษบา ดาวเรือง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ผู้ได้รับรางวัลกล่าวว่า “ขอมอบรางวัลนี้ให้กับผู้ที่ให้แรงบันดาลใจสำหรับตนทุกคน เพราะที่มาถึงจุดนี้ได้ด้วยแรงบันดาลใจจากทั้งคนรอบข้าง โดยรางวัลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะทุกย่างก้าว เดินได้ด้วยแรงบันดาลใจ”ดีเจอ้อย - นภาพร ไตรวิทย์วารีกุล นักจัดรายการวิทยุและพิธีกรชื่อดัง จากกรีนเวฟ 106.5 เอฟเอ็ม และรายการ Club Friday กล่าวเสริมว่า “เราต่างส่งแรงบันดาลใจให้แก่กันและกัน รางวัลนี้เป็นความภูมิใจและความชื่นใจของพวกเรา ที่ความตั้งใจได้มีคนมองเห็น และมุ่งมั่นจะทำงานนี้ต่อไปอย่างเต็มที่ที่สุด”สำหรับ ตือ - สมบัษร ถิระสาโรช ออแกไนซ์คนดังของวงการบันเทิง เผยว่า “ดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับรางวัลนี้ ทำให้เป็นการเติมเต็มความรู้สึกมากยิ่งขึ้นในส่วนที่ได้สร้างแรงบันดาลใจตลอดมา”ขณะที่ พิมพ์มาดา พัฒนอลงกรณ์ ผู้เขียนบทละครจากบริษัท วัน สามสิบเอ็ด จำกัด ผู้ซึ่งมีผลงานการเขียนบทละครชื่อดังมากมาย อาทิ วันทอง, พิษสวาท, ล่า และอีกมากมาย โดยเธอใช้บทละครเป็นสื่อสะท้อนมุมมองของผู้หญิง ได้เผยถึงความภาคภูมิใจรางวัลนี้ว่า “รางวัลนี้ไม่ได้มาจากเราคนเดียว แต่มาจากคนที่ให้แรงบันดาลใจและได้รับตลอดมา ทำให้มีแรงที่จะส่งต่อแรงบันดาลใจต่อไปโครงการ “HER AWARDS, UNFPA THAILAND 2024 ประชากรหญิงผู้สร้างแรงบันดาลใจ” จัดขึ้นโดย 3 องค์กรภาคีหลัก กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ (UNFPA) ประจำประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท ทีวีบูรพา และบริษัท นินจา เพอร์เฟคชั่น จำกัด เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคคล ทุกเพศ ทุกวัย และองค์กรต่างๆ ที่อุทิศตนทำงานขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพประชากรทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่ม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศและการเสริมพลังของผู้หญิงและเด็กผู้หญิง เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยในทุกมิติโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งนี้ที่ผ่านมาโครงการได้ดำเนินได้ลงพื้นที่ไปสัมผัสการทำหน้าที่ของเหล่าภาคีเครือข่ายในจังหวัดเชียงใหม่ และขอนแก่น เพื่อร่วมให้กำลังใจแก่คนทำงานในพื้นที่ และร่วมรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น โดย 3 ภาคีผู้ก่อตั้งโครงการ ได้กล่าวตอนหนึ่งว่าคุณสิริลักษณ์ เชียงว่อง หัวหน้าสำนักงาน UNFPA ประจำประเทศไทย กล่าวว่า เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปี การประชุมนานาชาติว่าด้วยเรื่องประชากรและการพัฒนา (International Conference on Population and Development - ICPD30 ) และครบรอบ 45 ปี ของอนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ (CEDAW) จึงเป็นวาระที่ดี ในการจัด “HER AWARDS, UNFPA THAILAND 2024 ประชากรหญิงผู้สร้างแรงบันดาลใจ” เพื่อเป็นเกียรติยศมอบให้แด่บุคคลหรือองค์กรจากทุกจังหวัดทั่วประเทศที่สร้างแรงบันดาลใจและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพประชากรทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่ม ทั้งด้านสุขภาพ สังคมและเศรษฐกิจโดยเฉพาะด้านความเท่าเทียมระหว่างเพศ และการส่งเสริมพลังของผู้หญิง เด็กผู้หญิง และเยาวชนในประเทศไทย ดิฉันขอแสดงความยินดี และขอขอบคุณทุกท่าน ที่เป็นแรงบันดาลใจ แก่บุคคลและองค์การต่าง ๆ ในการคุณประโยชน์ต่อประเทศคุณกฤษณพล พงศ์ธนาวรานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด กล่าวว่า โครงการ “HER AWARDS, UNFPA THAILAND 2024 ประชากรหญิงผู้สร้างแรงบันดาลใจ” หญิงผู้สร้างแรงบันดาลใจ เป็นโครงการหนึ่งที่เราพร้อมจะทำหน้าที่ความเป็นสื่อสารมวลชนที่จะช่วยสร้างสรรค์สังคมเพื่อให้สังคมไทยมีความเสมอภาค และเท่าเทียมต่อไปในอนาคตคุณจิณณวัตร สิริวัฒน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นินจา เพอร์เฟคชั่น จำกัด กล่าวว่า รางวัลที่มอบให้ในวันนี้ จะเป็นกำลังใจแก่บุคคลและองค์กร ที่ทำหน้าที่ในปัจจุบัน และจะเป็นแรงผลักดันให้ หลายคน หลายหน่วยงาน ที่อุทิศตน มีกำลังใจที่จะร่วมสร้างความดีต่อไปในอนาคต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประชากรของประเทศไทย อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมโดย “HER AWARDS, UNFPA THAILAND 2024 ประชากรหญิงผู้สร้างแรงบันดาลใจ” สรรหาบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานเชิงประจักษ์ เป็นจำนวน 110 รางวัล แบ่งเป็น 77 รางวัล จาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ, 23 รางวัล จากส่วนกลาง โดยการตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ 10 รางวัล จากการโหวตโดยคนไทยทั้งประเทศผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่