“The Volunteers” อาสาฮีลใจแบบด่วนๆ 29 ก.ย. นี้ใน ”The Volunteers Asia Tour 2024 in Bangkok“

วงอินดี้ร็อกจากประเทศเกาหลีใต้ ”The Volunteers“(เดอะ วอลันเทียร์ส) ประกาศคอนเสิร์ตครั้งใหม่ที่กรุงเทพฯ ให้แฟน ๆ กลับมาใจฟูกันอีกครั้งใน ”The Volunteers Asia Tour 2024 in Bangkok“ (เดอะ วอลันเทียร์ส เอเชีย ทัวร์ 2024 อิน แบงค็อก) ฮีลใจแบบไฟแลบ วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายนนี้ ที่โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศThe Volunteers เป็นการรวมตัวกันของ 3 สมาชิกมากความสามารถ ‘Yerin Baek’ (เยริน แบค) , ‘Jonny’(จอนนี่) และ ‘Chiheon Kim’ (ชีฮอน คิม) สร้างชื่อจากผลงานเพลงฮิตติดหู ‘Summer’ (ซัมเมอร์) และ ‘Let me go!’ (เล็ท มี โก!) ที่มีกลิ่นอายกรันจ์ร็อกสไตล์ยุค 90 จากอัลบั้มเต็มชุดแรก “The Volunteers” และเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา The Volunteers ได้ออกอีพีอัลบั้มใหม่“L” (แอล) พร้อมซิงเกิ้ล ‘Velvet Glove’ (เวลเวท โกลฟ)และ “L” (แอล) โดยผลงานชุดนี้ยังคงซาวด์กรันจ์ไว้ ผสานด้วยเสียงสุดละมุนของ Yerin Baek ชวนให้แฟน ๆ หูเคลือบทอง และโยกตัวตามได้ไม่ยากแฟนชาวไทยห้ามพลาด! มาร่วมสร้างความประทับใจให้ชาวคณะ The Volunteers ไปด้วยกันในคอนเสิร์ตครั้งนี้ของพวกเรา บัตรราคาเดียว 1,600 บาท และแพคเกจ VIPรับสิทธิพิเศษร่วมพูดคุยและถ่ายกรุ๊ปโฟโต้กับศิลปิน ซื้อเพิ่มจากบัตรเข้าชมการแสดงในราคา 800 บาท เริ่มแล้ว ทาง thaiticketmajor.com และไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโชเชียลมีเดียทุกช่องทางของ Live Nation Tero หรือ livenationtero.co.th#TheVolunteers #TVT #TheVolunteersAsiaTour2024 ##TheVolunteersBKK2024 #LiveNationTero