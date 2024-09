แซ่บไม่พัก! Tate McRae ปล่อย “It’s ok I’m ok” ทฟาดด้วยเนื้อเพลงสุดแสบ โนสน โนแคร์อีกต่อไป!!

ป๊อปไอคอนของยุค เจ้าของยอดขายระดับมัลติแพลตตินั่ม ปล่อยเพลงใหม่สุดปังพร้อมมิวสิควิดีโอสุดแซ่บพริกสิบเม็ด โดยเพลงนี้ได้โปรดิวเซอร์มือทองอย่าง Ryan Tedder, ILYA, Savan Kotecha ที่เคยร่วมงานกับศิลปินเบอร์ใหญ่อย่าง Taylor Swift, Beyoncé, Ariana Grande, ROSALÍA, The Weeknd, Ellie Goulding เป็นต้น มาร่วมสร้างสรรค์ผลงานชิ้นนี้ ถือเป็นการเปิดประตูสู่บทใหม่ในเส้นทางดนตรีของเธอด้วยท่อนฮุคที่ติดหูและซาวด์ดนตรีป๊อปที่ชวนโยกตาม เพลงนี้ยังมาพร้อมมิวสิควิดีโอสุดฟาดที่เราจะได้เห็น Tate เดินผ่านท้องถนนในเมืองอย่างมั่นใจเริ่ดๆ เชิดๆ แบบไม่แคร์เวิร์ลในสไตล์ของเธอที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ที่ล้นเหลือ ที่อาจจะทำให้คุณหลงใหลในโลกของเธอจนแทบจะละสายตาไม่ได้เลย!!! โดย MV นี้กำกับโดย Hannah Lux Davis ที่เคยผลิตผลงานปังๆ มาให้ชมกันแล้วเพียบ และยังได้ Sean Bankhead มาออกแบบท่าเต้นให้กับมิวสิควิดีโอสุดเลิศนี้Tate ยังเล่าอีกว่า “ฉันตื่นเต้นมากที่ได้แชร์เพลง ‘It’s ok I’m ok’ กับทุกคน และการเดินทางครั้งใหม่ในเส้นทางดนตรีของฉัน เพลงนี้เนื้อหามันมาจากการที่ฉันย้อนกลับไปคิดถึงความสัมพันธ์ในอดีตและการเติบโตที่ฉันได้เรียนรู้จากมัน เป็นการนำเสนอเรื่องราวของการรู้คุณค่าในตัวเองและความรู้สึกที่ไม่อยากได้ใครกลับมาอีก”สำหรับเพลงนี้ ‘It’s ok I’m ok’ เป็นการเปิดตัวเพลงใหม่ของ Tate หลังจากที่ปล่อยอัลบั้ม ‘THINK LATER’ ที่ทุกคนรอคอยออกไปในปี 2023 ซึ่งอัลบั้มนี้เปิดตัวที่อันดับ 4 บน Billboard’s album chart และเพลงในอัลบั้มนี้ก็เต็มไปด้วยเพลงป๊อปและท่อนฮุคที่ติดหู โดยมีซิงเกิ้ลยอดฮิต “greedy” ที่ได้รับการรับรองจาก RIAA ว่ามียอดขายระดับ 3x Platinum และทำให้ซิงเกิลนี้ ขึ้นอันดับ 1 บน Billboard Global 200 chart, Global Excl. US chart, Spotify’s Global chart และติดอันดับ 1 ที่ Top 40 radio อีกด้วยไปชมและฝึกซ้อมร้องเพลงใหม่ ‘It’s ok I’m ok’ ของ Tate McRae ได้แล้ววันนี้! และอย่าพลาดโอกาสที่จะได้พบกับเธอในคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในไทย ‘THINK LATER WORLD TOUR 2024’ ที่จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายนนี้ บัตรเหลือไม่เยอะแล้วนะรีบซื้อกันเลยแล้วมาเจอกัน!!!ติดตามข่าวสารอัพเดทของ ‘Tate McRae’ได้ที่นี่ติดตามข่าวสารอัพเดทกับ Sony Music Thailand ได้ที่นี่