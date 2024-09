กลับมาอีกครั้ง! Taiwan Travel Fair จัดยิ่งใหญ่ เชิญชวนเที่ยวไต้หวัน พบกิจกรรมสุดพิเศษ ที่ 20-22 กันยายนนี้ ณ สยามพารากอน

สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน (Taiwan Tourism Administration, Ministry of Transportation and Communications, R.O.C.) ได้ร่วมมือกับ รัฐบาลท้องถิ่น สมาคมต่าง ๆ และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจำนวน 32 หน่วยงาน รวมผู้ประกอบการ 63 ราย จัดตั้งคณะตัวแทนไต้หวัน เพื่อเข้าร่วมงาน Taiwan Travel Fair และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวันในรูปแบบ B2B ระหว่างวันที่ 19-24 กันยายน นี้โดยยกระดับการนำเสนอแบรนด์การท่องเที่ยวไต้หวัน 3.0 ภายใต้ธีม “TAIWAN, Waves of Wonder” ซึ่งเน้นการนำเสนอจุดเด่นของการท่องเที่ยวตามฤดูกาลของไต้หวัน นอกเหนือจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวจากไต้หวันแล้ว ภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงด้านวัฒนธรรมที่น่าตื่นตาตื่นใจและกิจกรรม DIY สุดพิเศษ รวมถึงกิจกรรมบนเวทีโดยเหล่า KOL จากเพจที่ได้รับความนิยมของไทย ที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และถ่ายทอดเสน่ห์ของการท่องเที่ยวไต้หวันที่ได้รับเสียงตอบรับจากนักท่องเที่ยวอย่างท่วมท้นคุณจาง จุนฟู่ เอกอัครราชทูตสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย กล่าว เชิญชวนคนไทย ไปเที่ยว ไต้หวัน เพราะนอกจาก จะมี บรรยากาศที่สวยงามแล้ว ยังมี วัดอีกนับหมื่นวัดให้นักท่องเที่ยวได้ไปไหว้สักการะขอพร พร้อมกันนี้ ยังได้ประกาศข่าวดีสำหรับ แฟนคลับของ ลิซ่า นักร้องสัญชาติไทย แต่โด่งดังระดับโลก จะมาเปิดคอนเสิร์ตที่ เมืองเกาสง ไต้หวันในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2567 นี้ด้วยทางด้าน คุณ ซินดี้ เฉิน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ กล่าวเชิญชวน ผู้ที่สนใจมาเที่ยวชมงาน Taiwan Travel Fair ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน 2567 ณ ส่วนการค้าสยามพารากอน มีกิจกรรมมากมาย โดย มีผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทยจำนวน 11 ราย ร่วมให้ข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวของไต้หวัน สำหรับผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไต้หวันในงานมีสิทธิ์ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินฟรีเส้นทาง กรุงเทพฯ-ไทเป รวมถึงบัตรกำนัลที่พักทั้งนี้ ข้อมูลจากการท่องเที่ยวไต้หวัน พบว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน ปี พ.ศ. 2567 นี้ จำนวนนักท่องเที่ยวจากประเทศไทยที่เดินทางเข้าไต้หวันมีจำนวนทั้งสิ้น 239,000 คน เพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วที่มีจำนวน 217,000 คน และในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา สื่อต่างประเทศอย่าง Insider Monkey ได้ประกาศผลการจัดอันดับ 20 ประเทศ ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเอเชียประจำปี 2024 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน 5 ประการ ได้แก่ ความเสมอภาค ความเป็นมิตร จำนวนผู้มาเยือน ความหลากหลาย และความเป็นประชาธิปไตย โดยไต้หวันอยู่ในอันดับที่ 2 ซึ่งสูงกว่าสิงคโปร์และญี่ปุ่น เป็นรองเพียงแค่มาเลเซียเท่านั้น แสดงให้เห็นถึงความมีเสน่ห์ในการท่องเที่ยวและศักยภาพทางการตลาดของไต้หวันที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้ามาเยือนไต้หวันได้ และเมื่อเดือนมิถุนายนปีนี้ กระทรวงการต่างประเทศของไต้หวันยังได้ประกาศขยายมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าไต้หวันให้กับนักท่องเที่ยวไทยจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 เพื่อกระตุ้นและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวไทยได้มาท่องเที่ยวและสัมผัสกับความงดงามของไต้หวันสำหรับงาน Taiwan Travel Fair ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน นี้ จะมีการจัดสถานที่สำหรับถ่ายรูปสุดพิเศษกับรถไฟสายอาลีซานอันเลื่องชื่อและฉากจำลองดอกซากุระบนภูเขา เพื่อให้ผู้ที่ยังไม่เคยไปเยือนไต้หวัน ได้สัมผัสกับทัศนียภาพของธรรมชาติ ป่าภูเขาและทางรถไฟของไต้หวัน การร่วมมือกันระหว่างคณะตัวแทนจากไต้หวันและผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทยจำนวน 11 ราย ร่วมให้ข้อมูลด้านแหล่งท่องเที่ยวและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวของไต้หวัน สำหรับผู้ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ท่องเที่ยวไต้หวันในงานมีสิทธิ์ลุ้นรับตั๋วเครื่องบินฟรีเส้นทาง กรุงเทพฯ-ไทเป รวมถึงบัตรกำนัลที่พัก ยิ่งไปกว่านั้นยังมีการแสดงโชว์พิเศษจากคณะการแสดงไต้หวัน Hoyi Dance และวงดนตรี Liu Sheng Ji ที่นำเสนอการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมและสมัยใหม่ เพื่อสะท้อนถึงความหลากหลาย การเปิดกว้าง และนวัตกรรมของวัฒนธรรมไต้หวัน นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม DIY ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุก อาทิ การสกรีนกระเป๋าผ้า การประดิษฐ์รถไฟไม้จำลองขนาดเล็ก และการชิมชานมไข่มุก อีกทั้งยังมีกิจกรรมเสี่ยงเซียมซีขอพรจากวัดชื่อดังทางตอนใต้ของไต้หวันอย่าง "วัดDonggang Zhenhai" ในงานท่องเที่ยวครั้งนี้ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานจะยังได้พบกับ 3 บล็อกเกอร์ชื่อดังด้านท่องเที่ยว ได้แก่ เพจ “บันทึกคนขี้เที่ยว” (Khon Khee Tiew) ที่มีผู้ติดตาม 850,000 คน และเพจ “TravelKanuman / คา นู แมน 2เท้าชาวท่องโลก” และ “จะออกไปแตะขอบฟ้า” (Taekhobfah) ที่มีผู้ติดตามกว่า 5 แสนคน ที่จะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์การท่องเที่ยวไต้หวัน พร้อมทริคเล็กน้อยๆ เพื่อเสริมสร้างประทับใจให้กับคนไทยต่อการท่องเที่ยวไต้หวันวันที่ 23 กันยายน ทางคณะผู้แทนการท่องเที่ยวไต้หวันยังได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวไต้หวัน (Taiwan Tourism Workshop) ณ โรงแรมไฮแอท รีเจนซี่ กรุงเทพ สุขุมวิท (Hyatt Regency Bangkok Sukhumvit) โดยได้เชิญชวนผู้ประกอบการไทยกว่า 200 บริษัท เข้าร่วมฟังการนำเสนอข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (B2B Business Matching) เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับไต้หวันให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้นักท่องเที่ยวไทยได้รู้จักความหลากหลายและเสน่ห์ของไต้หวันมากขึ้นด้วยจากผลการสำรวจล่าสุดของ Agoda พบว่า 74% ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีแนวโน้มที่จะเดินทางกลับไปยังจุดหมายปลายทางที่พวกเขาชื่นชอบอีกครั้ง ซึ่งรวมถึงประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน และลาว “เสน่ห์แห่งไต้หวัน เต็มเปี่ยมไปด้วยความประทับใจไม่รู้จบ” สำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวัน (Taiwan Tourism Administration) ตั้งเป้าหมายผลักดันในการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยไปไต้หวันในช่วงครึ่งหลังของปี 2567 โดยนอกจากโครงการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีอยู่แล้ว อาทิ “โครงการสนับสนุนการท่องเที่ยวกลุ่มจากต่างประเทศ” และ แคมเปญ “Taiwan the lucky land” สุ่มแจก Voucher มูลค่า 5,000 NTD ให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปไต้หวันด้วยตนเอง (FIT) แล้ว ยังมอบสิทธิประโยชน์อีกมากมายให้กับนักเดินทางอิสระเมื่อซื้อ "ตั๋วรถไฟความเร็วสูง (HSR) ซื้อ 1 แถม 1" "ตั๋วเครื่องบิน ซื้อ 2 แถม 1" และ "แจกถุงโชคดีมูลค่า 888 NTD สำหรับการเดินทางแบบหมู่คณะ” ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวอีกด้วย ทัศนียภาพสวยงาม อาหารเลิศรส และโปรโมชั่นมากมายสำหรับการท่องเที่ยวไต้หวัน ที่ไม่ควรพลาด! เที่ยวไต้หวันต้องรีบไปตอนนี้เลย!