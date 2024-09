“สกินวิฟฟ์ บาย จูวีเดิร์ม” นวัตกรรมเติมความเปล่งประกายให้ผิวรูปแบบฉีดใหม่ล่าสุด เปิดตัว “ต่อ – ธนภพ” นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์คนแรก พร้อมส่งต่อผิวเปล่งประกาย วิบวับ!

ผิววิบวับ เปล่งประกาย จนเตะตา แอลเลอร์แกน เอสเธติกส์ (Allergan Aesthetics) ผู้นำเวชศาสตร์ความงามระดับโลกจากอเมริกา แบบขั้นสุด! ไม่รอช้าคว้าตัวพระเอกหนุ่มหล่อออร่าขวัญใจสาวๆทั่วประเทศ “ต่อ - ธนภพ ลีรัตนขจร” นั่งแท่นพรีเซ็นเตอร์“สกินวิฟฟ์ บาย จูวีเดิร์ม” (SKINVIVE by Juvéderm) คนแรก! พร้อมชวนหนุ่มๆสาวๆ เจเนอเรชันใหม่ มาร่วมสัมผัสประสบการณ์ผิวเปล่งประกายสุขภาพดีแบบผิวในอุดมคติ จาก สกินวิฟฟ์ บาย จูวีเดิร์ม (SKINVIVE by Juvéderm) ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีด นวัตกรรม ที่สร้างสรรค์ความงามเพื่อมอบความชุ่มชื้นให้แก่ผิวโดยเฉพาะ สำหรับเป็นขั้นตอนแรกของหัตถการในการดูแลผิว เพื่อผิวแลดูเปล่งประกาย อิ่มน้ำ ฉ่ำลึก ชุ่มชื้นนานล่าสุด 18 กันยายน 2567 “แอลเลอร์แกน เอสเธติกส์” (Allergan Aesthetics) จัดงานเปิดตัว “สกินวิฟฟ์ บาย จูวีเดิร์ม” (SKINVIVE by Juvéderm) ณ ลาน EDEN1 ศูนย์การค้า CENTRALWORLD ภายในงานนอกจากเปิดตัวพรีเซ็นเตอร์สุดหล่ออย่าง“ต่อ - ธนภพ” ที่ปรากฏตัวออกมาพร้อมออร่าผิววิบวับ สร้างความตะลึงให้กับผู้ที่มาร่วมงานแล้ว “สกินวิฟฟ์ บาย จูวีเดิร์ม” ยังแท็กทีมแร็ปเปอร์ชื่อดัง ป๊อก - ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ หรือที่รู้จักกันในนาม POKMINDSET นำเพลงฮิตอย่าง “วิบวับ” มาเขียนเนื้อหาขึ้นใหม่และเปิดตัวในเพลง “ผิววิบ” ที่สอดคล้องกับตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงตามเทรนด์บิวตี้ในปัจจุบัน ที่สาวๆอยากได้ผิวโกลว์ เปล่งประกาย นอกจากนี้ยังได้ “หนุ่มต่อ” มาร่วมเล่นมิวสิควีดีโอ พร้อมโชว์ท่าเต้นสุดคิ้วต์ เตรียมให้ทุกคนได้มาเต้นไปพร้อมๆกันให้สนั่นโซเชียลอีกด้วย และยังมี 5 หนุ่มหล่อไอดอลกรุ๊ปอย่าง PERSES ที่ขนเพลงฮิตมาโชว์ในมินิคอนเสิร์ต ร้อง เล่น เต้นกันให้แฟนคลับภายในงานได้ฟินกันแบบสุดๆ พร้อมแชร์เคล็ดลับทำยังไงให้ผิววิบวับ โกลว์ อิ่มน้ำ กันอีกด้วยโดย ต่อ - ธนภพ เผยว่า “มีหลายๆคนชอบมาถามผมว่าทำไมผิวดูสุขภาพดี ดูชุ่มชื้นมากๆ วันนี้เลยได้โอกาสดีเลยครับ ที่ผมจะขอมาแชร์เคล็ดลับดูแลผิว ต้องบอกทุกคนเลยว่าหลังจากที่ผมได้ลอง สกินวิฟฟ์ บาย จูวีเดิร์ม ที่เป็นผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีด ตัวนี้มาแล้ว ผมประทับใจในผลลัพธ์ที่ได้มากๆ เพราะช่วยให้ผิวโกลว์ดูสุขภาพดีแบบสุดๆ มั่นใจเอาอยู่ทุกสถานการณ์จริงๆ ซึ่งทำให้เราสามารถประหยัดเวลาในชีวิตประจำวันขึ้นได้เยอะมาก เพราะตื่นมาก็พร้อมออกไปใช้ชีวิตได้ใน 5 นาที เพราะเรามีผิววิบสุขภาพดีอยู่แล้วครับ”ผู้ที่สนใจสามารถรับบริการของ สกินวิฟฟ์ บาย จูวีเดิร์ม ได้ที่คลินิกชั้นนำใกล้บ้านคุณ