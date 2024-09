ทำเอาคุณแม่ป้ายแดง "แอริน ยุกตะทัต" ยิ้มแก้มปริ เพราะล่าสุดเจ้าตัวก็ได้ฤกษ์ดีคลอดลูกชายคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมตั้งชื่อ “น้องอคิณ”โดยอินสตาแกรม "แอริน" ได้ออกมาโพสต์ภาพครอบครัวพ่อแม่ลูก พร้อมข้อความว่า "September 19, 2024 - Welcoming Baby Kin - Akin Bencharongkul to this world We are blessed beyond words มีคนเห่อลูกชายมากๆคับบบ"งานนี้ทำเอาเพื่อนๆ และแฟนๆ แห่เข้ามาแสดงความยินดีกับคุณพ่อ-คุณแม่ป้ายแดงเป็นจำนวนมาก