“ณัฏฐ์ เทพหัสดิน” ควงภรรยาและลูกสาว “นาน่า-น้องเนล่า” ร่วมฉลอง 50 ปี Playmobil ในงาน “Playmobil 50th Anniversary at ICONSIAM”

นับเป็นปรากฏการณ์ความสนุกครั้งใหญ่เมื่อแลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแบรนด์ของเล่นของสะสมระดับโลกที่ครองใจเด็กๆ และนักสะสมมานานกว่าครึ่งศตวรรษ และ เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ปอร์เช่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จัดงานเนรมิตเจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ให้เป็นอาณาจักรเพลย์โมบิล พร้อมชวนครอบครัวคนดังและลูกสาวร่วมเปิดตัวฟิกเกอร์ Playmobil ในชุดไทยครั้งแรกในโลก ก่อนเปิดโลกแห่งจินตนาการอันไร้ขีดจำกัด ให้น้อง ๆ หนู ๆ และคนรักเพลย์โมบิลได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมความสนุกมากมาย ตลอด 7 วันเต็ม ตั้งแต่วันที่ 19-25 กันยายน 2567“Playmobil 50th Anniversary at ICONSIAM” จัดขึ้นเพื่อฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ของเพลย์โมบิลแบรนด์ของเล่นยอดฮิตสัญชาติเยอรมัน กับเอกลักษณ์หุ่นฟิกเกอร์ที่มาพร้อมหน้ายิ้มและขนาดความสูง 7.5 เซนติเมตร ซึ่งเป็นที่รักของเด็ก ๆ และเหล่านักสะสมทั่วโลก โดยงานนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ยกเอาอาณาจักรเพลย์โมบิลสุดอลังการมาไว้ ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม พร้อมจัดเต็มกิจกรรมมากมาย และได้มีพิธีเปิดงานในวันที่ 19 กันยายน 2567 โดยนอกจากเหล่าผู้บริหารที่มาร่วมเปิดเผยถึงความพิเศษของงานในครั้งนี้ ยังมีครอบครัวคนดัง ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่ควงภรรยา นาน่า ธันยา และลูกสาวสุดน่ารักน้องเนล่า มาร่วมกิจกรรมและสร้างเซอร์ไพรส์ภายในงาน ด้วยการเปิดตัวฟิกเกอร์เพลย์โมบิลในชุดไทยเป็นครั้งแรกในโลกสำหรับกิจกรรมไฮไลท์ภายในงาน Playmobil 50th Anniversary at ICONSIAM มีทั้งการเปิดตัวฟิกเกอร์เพลย์โมบิลขนาด 60 ซม. ในชุดไทยจากหลากหลายยุคหลายสมัยที่งดงามและมีเอกลักษณ์ สะท้อนให้เห็นถึงความละเอียดอ่อนของงานหัตถศิลป์ไทย การจัดแสดงผลงานที่สะท้อนถึงวัฒนธรรม 4 ภาคอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยด้วยฟิกเกอร์เพลย์โมบิล และพิเศษสุดกับการเปิดตัวครั้งแรกของ “พี่วิเชียรและน้องมณี” ฟิกเกอร์แมวสุดน่ารัก มาสค็อตของเพลย์โมบิลประเทศไทย ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากแมวไทยโบราณสายพันธ์วิเชียรมาศและขาวมณี นอกจากนี้ยังตื่นตาไปกับอาณาจักรเพลย์โมบิลสุดอลังการบอกเล่าประวัติศาสตร์ของแบรนด์ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา นำเสนอความรุ่งเรืองในยุคกลางพร้อมเรื่องราวเหนือจินตนาการในการต่อสู้ของเหล่าโจรสลัด และนิทรรศการที่รวบรวมผลงานสร้างสรรค์จากนักสะสมตัวจริงทั่วทั้งประเทศมาให้ชม พร้อมสัมผัสกับความโดดเด่นของยนตรกรรมสปอร์ตที่สะท้อนถึงความหรูหราและสมรรถนะเหนือระดับกับรถยนต์ปอร์เช่จาก เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส ที่เปิดให้จองภายในงานพร้อมโปรโมชั่นสุดเร้าใจ อีกทั้งยังมีสินค้าคอลเลกชันพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟ Playmobil 50th Anniversary Product ให้เหล่านักสะสมได้จับจอง ตลอดจนกิจกรรมเวิร์คช็อปสำหรับน้องๆ หนูๆ อีกมากมายพิเศษ! สำหรับลูกค้าที่ซื้อสินค้าใดก็ได้ภายในไอคอนสยามครบ 1,500 บาท เพียงนำใบเสร็จมาแสดงที่จุดบริการภายในงาน รับทันที ฟิกเกอร์จากแบรนด์เพลย์โมบิล มูลค่า 250 บาท จำนวน 1 ตัว (1 ตัวต่อ 1 ใบเสร็จ) จำนวนจำกัด 1,000 ตัวเท่านั้น แฟนคลับฟิกเกอร์หน้ายิ้มเพลย์โมบิล พลาดไม่ได้ มาร่วมฉลองและสนุกกับโลกแห่งจินตนาการในงาน “Playmobil 50th Anniversary at ICONSIAM” ตั้งแต่วันที่ 19-25 กันยายน 2567 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม