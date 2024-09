“องค์การตลาดยุคใหม่...ใส่ใจคุณภาพชีวิต”กับ “โครงการพัฒนาตลาดต้นแบบ Go Green 6G”

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2567 ทางแถลงข่าวพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ชั้น 2 องค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) สำนักงานใหญ่ โดยได้จัดทำภายใต้คอนเซ็ปต์เพื่อสร้างมาตรฐานองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย (อต.) ด้วยบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและพัฒนาตลาด เพื่อยกระดับตลาดเกษตรปลอดภัยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นไปสู่ตลาดสีเขียว หรือ Green Market และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสำหรับโครงการ Go Green 6G เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างองค์การตลาดกับหน่วยงานต่างๆ โดยเน้นการมีส่วนร่วมในการดำเนินการจากตลาดเครือข่าย สามารถขับเคลื่อนองค์การไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีจุดมุ่งเน้นทิศทางที่ชัดเจน ตามที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ เพื่อนำไปสู่การเป็นตลาดต้นแบบมาตรฐาน โครงการพัฒนาตลาดต้นแบบ Go Green 6G ครอบคลุม 6 มิติ ได้แก่มิติที่ 1 Green Product สินค้าปลอดภัยมิติที่ 2 Green Price ราคาเป็นธรรมมิติที่ 3 Green Place สถานที่พร้อมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมิติที่ 4 Green Process บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีมิติที่ 5 Green Power ใช้พลังงานคุ้มค่ามิติที่ 6 Green Partnership สร้างเครือข่ายชุมชนให้เข้มแข็งในการนี้ นายบูรณิศ ยุกตะนันทน์ ผู้อำนวยการองค์การตลาด และคณะกรรมการตรวจประเมินตลาดต้นแบบ (Go Green 6G) ยังได้เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินตลาดต้นแบบ Go Green 6G ใน 4 ตลาดเครือข่าย และได้คัดเลือก 4 ตลาดที่เข้าเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่1.“ตลาดดีดี มาร์เช” โดยมี นายวีรชัย พิพัฒน์พวงทอง ประธานตลาดดีดี มาร์เช่ ขึ้นรับโล่รางวัล พร้อมป้ายตราสัญลักษณ์ โครงการตลาดต้นแบบ Go Green 6G2.“ตลาดฟู้ดวิลล่า ราชพฤกษ์” โดยมี นายภคเวศย์ ทับประยูร กรรมการผู้จัดการตลาดฟู้ดวิลล่า ราชพฤกษ์ ขึ้นรับ โล่รางวัล พร้อมป้ายตราสัญลักษณ์ โครงการตลาดต้นแบบ Go Green 6G3.“ตลาดนายใหญ่” โดยมี นางณิราภัทร ชอบธรรม ประธานกรรมการตลาดนายใหญ่ ขึ้นรับป้ายตราสัญลักษณ์ โครงการตลาดต้นแบบ Go Green 6G4.“ตลาด 88 นครชัยศรี” โดยมี นางอารุณี โชติวิจิตร สุปรียสุนทร ประธานกรรมการตลาด 88 นครชัยศรี ขึ้นรับป้ายตราสัญลักษณ์ โครงการตลาดต้นแบบ Go Green 6Gทางองค์การตลาด (กต.) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “โครงการพัฒนาตลาดต้นแบบ Go Green 6G” ด้วยหลักเกณฑ์และคุณสมบัติของ 6G จะเป็นการพัฒนาตลาดโดยการบูรณาการด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) ตามยุทธศาสตร์ ของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป