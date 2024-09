ททท. นำเสนอเสน่ห์ไทยผ่าน ‘Guide Book’ ปรับภาพจำใหม่สู่ความร่วมสมัย ยกระดับเสน่ห์ไทยสู่ระดับสากล

จัดทำโครงการสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยวเชิงศิลปะ แฟชั่นและงานคราฟต์ นำเสนอเสน่ห์ไทย (Soft Power) ด้วยสินค้าท่องเที่ยวเชิงศิลปะ แฟชั่นและงานคราฟต์ ผ่าน Guide Book ที่รวบรวมผู้ประกอบการ 50 รายจาก 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ มาส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ปรับเปลี่ยนภาพจำใหม่ให้หลุดพ้นจากกรอบภาพจำเดิมสู่ความร่วมสมัย ยกระดับเสน่ห์ไทยในระดับสากล ต่อยอดต้นทุนทางวัฒนธรรมเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอันนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า ททท. พร้อมยกระดับเสน่ห์ไทย (Soft Power) สู่สากล โดยการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีในท้องถิ่นมาต่อยอดด้วยการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และบอกเล่าเรื่องราวผ่าน Story Telling ชูเอกลักษณ์ที่แตกต่างอย่างมีคุณค่า เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้ประกอบการและชุมชนการท่องเที่ยว โดยเฉพาะสินค้าท่องเที่ยวประเภทงานศิลปะที่นำเสนอเสน่ห์ไทยได้อย่างชัดเจน สำหรับการดำเนินโครงการสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยวเชิงศิลปะ แฟชั่นและงานคราฟต์ ครั้งนี้ ททท. ได้รวบรวมสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวไทยที่สะท้อนอัตลักษณ์ของแต่ละภูมิภาคในรูปแบบ Guide Book นำเสนอผู้ประกอบการ 50 ราย จากทั้งเมืองหลักและเมืองน่าเที่ยว 5 ภูมิภาคทั่วประเทศที่ได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะและแฟชั่นให้ออกมาร่วมสมัยเข้ากับไลฟ์สไตล์ของนักท่องเที่ยวในยุคปัจจุบัน และสื่อสารสร้างการรับรู้ในวงกว้างด้วยรูปแบบ E-Book และ คลิปวิดีโอ เผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ททท. หวังว่า Guide Book ที่ได้จัดทำขึ้นจะเป็นเสมือนไกด์นำเที่ยวคนสำคัญให้นักเดินทางได้ออกเดินทางตามรอยเสน่ห์ไทยในภูมิภาคต่าง ๆ ที่สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ตลอด 365 วัน พร้อมนำเสนอภาพจำใหม่ของการท่องเที่ยวไทยที่ทรงคุณค่า และสนับสนุนผู้ประกอบการไทยไปพร้อมกันสำหรับโครงการดังกล่าว ททท. ได้คัดเลือกสินค้าและบริการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เแฟชั่น และสินค้างานคราฟต์ โดยพิจารณาจากสินค้าทางการท่องเที่ยวจากชุมชนและผู้ประกอบการในท้องถิ่นที่คำนึงถึงการท่องเที่ยวยั่งยืน (Sustainable Tourism) มารวบรวมไว้ในรูปแบบของ Guide Book ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อนำเสนอข้อมูลสินค้าทางการท่องเที่ยวตลอดจนนำเสนอเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ หรือข้อมูลประกอบอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น โรงแรมที่พักที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) โครงการยกระดับผู้ประกอบการสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวยั่งยืน STAR เป็นต้น เพื่อใช้สำหรับเสนอขายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้ง สามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดหรือส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่เชิงยุทธศาสตร์ และเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าถึงสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในรูปแบบ E-Book โดยมีรายละเอียดผู้ประกอบการ 50 ราย ดังต่อไปนี้ภาคเหนือ ได้แก่ EARTH & FIRE ลำปาง, GHOMLANNA ลำปาง, ฟ้าไทย ผ้าไทยลำปาง, OUKE เชียงใหม่ , De Quarr เชียงใหม่, This is A Chair เชียงใหม่, VASSANA เชียงใหม่, HUH.WDUS เชียงใหม่, Bamboo Family Market เชียงใหม่, Charm Learn Studio เชียงใหม่, AMPHAN ตาก, KaHemp เพชรบูรณ์, DoiSter แม่ฮ่องสอน, Kanz by Thaitor แพร่, อาเลแล น่าน และ สุนทรี สุโขทัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ NAGA KIE บึงกาฬ, OTTO Farm Studio นครราชสีมา, Folkcharm เลย, Tohsang Cotton Village อุบลราชธานี, Made By Hotcake เลย, Columbo Craft Village ขอนแก่น, BWILD ISAN ขอนแก่น, Mann Craft สกลนคร, ภูคราม สกลนคร, JUTATIP ขอนแก่น และTHORR's อำนาจเจริญภาคใต้ ได้แก่ บน-บาน นครศรีธรรมราช, TIMA นครศรีธรรมราช, Boonyarat Thaicraft นครศรีธรรมราช, Varni Southern Wickery พัทลุง, เบญจเมธา เซรามิก บ้านเดินดิน ปัตตานี, ยาริงบาติก ปัตตานี, คลอเทียร์ ปาเต๊ะ สงขลา และ NERA สงขลาภาคตะวันออก ได้แก่ TAN BATIK ระยอง, KORKOK จันทบุรี, PLERN DU CRAFT นครนายกภาคกลาง ได้แก่ MAKA นนทบุรี, Marionsiam พระนครศรีอยุธยา, CHOM hand craft ชัยนาท, พีรยา ปลาตะเพียน พระนครศรีอยุธยา, Mud more value สระบุรี, NGAM CRAFT สุพรรณบุรี และ KORAKOT เพชรบุรี และผู้ประกอบการในกรุงเทพฯ ได้แก่ ทักทาย, 103 PAPER Shop, PIPATCHARA, Wisdomative และ Thai Craft Studioทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียด “โครงการสร้างสรรค์สินค้าท่องเที่ยวเชิงศิลปะ แฟชั่นและงานคราฟต์” เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ http://tourismproduct.tourismthailand.org หรือ โทร. 1672 Travel Buddy