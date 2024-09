เคลียร์หูให้พร้อม! ครั้งแรกกับคอนเสิร์ตจากนักแต่งเพลงระดับปรมาจารย์ Yuki Kajiura LIVE vol.#20 'Asia Tour 20th Special SET LIST' in Bangkok

สายเสพงานดนตรี Soundtrack และเพลงประกอบอนิเมะห้ามพลาด! เพราะนี่อาจเป็นสิ่งที่เติมเต็มความฝันหนึ่งใน Bucket List ในปีนี้ของคุณ กับงานกับคอนเสิร์ตเอเชียทัวร์เต็มรูปแบบของนักแต่งเพลงระดับปรมาจารย์ขึ้นหิ้งจากประเทศญี่ปุ่น ที่จะขนทัพศิลปินและนักดนตรีมืออาชีพมารังสรรค์ค่ำคืนสุดพิเศษให้กับแฟนเพลงชาวไทยชื่อนี้ สำหรับแฟนๆ Japan Music Lover ไม่มีใครไม่รู้จัก เพราะเธอคือ นักประพันธ์เพลงผู้คร่ำหวอดในวงการเพลงมานานกว่า 20 ปี ด้วยผลงานที่เป็นที่ยอมรับไปทั่วโลก จากความยูนีคและความคิดสร้างสรรค์ในด้านศิลปะดนตรีที่สร้างภาษา "คาจิอุราโกะ" ภาษาที่ Yuki Kajiura ใช้ในเพลงของเธอ และหากนิยามบทเพลงของ "Yuki Kajiura" สามารถเปรียบเปรยได้ด้วยคำว่า "งดงาม มืดหม่น และอลังการ"Mobile Suit Gundam SEED, hack, noir, Tsubasa Chronicle, หมัดดาวเหนือ ภาคตำนานผู้พิทักษ์ที่แท้จริง, Kara no Kyoukai (Garden of Sinner), Fate Stay Night, Fate / Zero, Sword Art Online, บันทึกแวมไพร์ วานิทัส, ดาบพิฆาตอสูร ฯลฯ คือหนึ่งในจำนวนผลงานของ "Yuki Kajiura" ยังไม่รวมถึงเพลงธีมประกอบภาพยนตร์และละครโทรทัศน์อีกมากมายที่เธอได้สร้างสรรค์ออกมาจนกลายเป็นที่จดจำและชื่นชอบของแฟนเพลงในเดือนเมษายน 2023 เธอได้ออกอัลบั้ม "PARADE" สำหรับ "FictionJunction" เป็นครั้งแรกในรอบ 9 ปี และได้จัดการแสดง Yuki Kajiura LIVE ครั้งที่ 19 ในเดือนธันวาคมปีที่แล้วที่ Nippon Budokan ภายใต้ชื่อ "Kaji Fes.2023"สำหรับถือเป็นครั้งแรกที่ "Yuki Kajiura" ได้มาทำการแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองไทย หลังจากที่เธอได้แสดง "Yuki Kajiura LIVE vol.#20 ~Nihongo fuuin 20th Special~" ในประเทศญี่ปุ่นไปทั้งหมด 7 รอบซึ่งครั้งนี้ นอกจากฝีมือการบรรเลงเปียโนจากบทเพลงที่ประพันธ์ด้วยตนเองแล้ว เรายังจะได้พบกับเหล่าศิลปินผู้ที่จะมาขับกล่อมเสียงเพลงเพิ่มมนต์เสน่ห์ให้กับ "Yuki Kajiura" มากยิ่งขึ้น เช่น KEIKO, YURIKO KAIDA, Joelle, rito, LINO LEIA และแขกรับเชิญพิเศษ Hikaru พร้อมด้วยศิลปินระดับมืออาชีพที่พร้อมจะมาร่วมสร้าง Magic Moment ในค่ำคืนวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ณ Union Hall, Union Mall ลาดพร้าวแฟนๆ ของงานนี้บอกได้คำเดียวว่าห้ามพลาด! มาร่วมสร้างค่ำคืนที่ไม่อาจลืมไปกับเธอได้ในเริ่มจำหน่ายบัตรวันเสาร์ที่ 21 กันยายนนี้ เวลา 11:00 น. ทางไทยทิคเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทาง สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-262-3456 เพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสาร กดติดตาม Facebook: Avalon Live และ X: @Avalonlive