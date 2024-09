จิ้มลิ้มสดใส!! "เปา เปาวลี" ยิ้มแก้มปริ "น้องแสนดี" ลืมตาดูโลก แฟนๆ แห่ยินดีเพียบ

ตื่นเต้นและรอคอยมานานกว่า 9 เดือน ล่าสุดนักร้องลูกทุ่งสาว "เปา เปาวลี พรพิมล" ถือฤกษ์ดีให้กำเนิดลูกสาวตัวน้อย "น้องแสนดี" เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้ว ท่ามกลางความดีใจของคนในครอบครัวโดย "เอิร์ธ กานต์ กิจเจริญ" ได้โพสต์ภาพครอบครัว พร้อมอวดโฉม "น้องแสนดี" ให้แฟนๆ ได้ชมความน่ารักน่าเอ็นดูเป็นครั้งแรก และเขียนข้อความระบุว่า "ที่พ่อแม่เคยบอกเราอยู่ตลอดว่า รักมากทั้งๆที่หน้าก็ยังไม่เคยเห็น อ่อ…ตอนนี้เข้าใจแล้ว you are my sunshine ด.ญ. แสนดี กิจเจริญ #แสนดี"งานนี้ก็มีเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับแห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก