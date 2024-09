สุนทรียะผลงานศิลปะถูกถ่ายทอดออกมาให้สัมผัสได้ผ่านนิทรรศการ “ภาพบันดาล (Art Decoded)”

"โครงการวิจัยการจัดนิทรรศการระดับนานาชาติและศึกษาต้นแบบสินค้าที่ระลึกภายในพิพิธภัณฑ์เพื่อต่อยอดสู่สินค้าเชิงพาณิชย์จากฐานทุนวัฒนธรรมของไทย" มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการการทำงานและส่งเสริมงานทางด้านศิลปกรรมของไทย การพัฒนาอุตสาหกรรมด้านงานออกแบบหัตถกรรมไทย และการสรรค์สร้างต้นแบบสินค้าที่ระลึกที่มีคุณค่าและยกระดับผลิตภัณฑ์ของไทยไปสู่เวทีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ระดับโลก

แรงบันดาลใจจากภาพของศิลปินเหล่านี้ก่อให้เกิดเป็นงานออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ไทย ทั้งนี้สามารถร่วมสัมผัสความสุนทรียะของผลงานศิลปะกับผลิตภัณฑ์

ปิดพรมแดนใหม่ของวงการนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ในสังคมไทย พร้อมเสนอคุณค่าของงานศิลปะด้วยประสบการณ์และผัสสะใหม่ที่ไม่ใช่แค่เพียงการนำเสนอหรือจัดแสดงผลงานศิลปะให้ผู้ชมสัมผัสความงดงามได้ด้วยสายตาดังที่ผ่านมา แต่นำเสนอว่าความงดงามของงานศิลปะหรือสุนทรียะภายในผลงานนั้นสามารถเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดเป็นผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกอันทรงคุณค่าและสร้างสรรค์และเพื่อให้เป็นนิทรรศการต้นแบบในการนำเสนอแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (creative economy) ภายในสังคมไทยกล่าวว่างานนิทรรศการภาพบันดาล (Art Decoded) ได้รับการสนับสนุนผลงานศิลปะจากศิลปินแห่งชาติและศิลปินระดับนานาชาติ ได้แก่ ศ. (เกียรติคุณ) ปรีชา เถาทอง, Emer. Prof. Peter Pilgrim, ศ. (เกียรติคุณ) ปริญญา ตันติสุข, รศ. ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ, รศ. สมศักดิ์ เชาวน์ธาดาพงศ์, ศ. สุธี คุณาวิชยานนท์, ชลิต นาคพะวัน, รศ. กันจณา ดำโสภี, ผศ. ชัยพร ระวีศิริ, Konstantin Ikonomidis และยุรี เกนสาคู โดยนักออกแบบได้รับแรงบันดาลใจจากสุนทรียะของผลงานศิลปกรรมของศิลปิน จากนั้นถ่ายทอดออกมาเป็นงานสามมิติและถอดแบบออกมาเป็นของที่ระลึกให้สอดคล้องกับแนวคิดของงานศิลปะนิทรรศการภาพบันดาลเป็นส่วนหนึ่งของภายในนิทรรศการประกอบไปด้วย ผลงานภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดเชียงทองของที่นำเสนอเรื่องราวต่าง ๆ ไว้ ขณะที่นักออกแบบได้เลือกสรรเรื่องราวแต่ละชีวิตนั้นถ่ายถอดเป็นงาน 3 มิติในรูปของเครื่องเคลือบเบญจรงค์และเครื่องประกอบโต๊ะอาหาร ส่วนผลงานของEmer. Prof. Peter Pilgrim นำเสนอภาพ Definition ซึ่งเสนอภาพการรับรู้ต่อแสงและความสว่างไสวโดยปราศจากการใช้สีที่มีโทนเข้มสลับกับสีที่ซีดและเบาบางเพื่อสร้างภาพลวงตา ขณะที่ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกได้ใช้เส้นแนวนอนและแนวตั้งที่สื่อถึงพื้นผิวหลายชั้นมาออกแบบเป็นผ้าของที่ระลึกขณะที่ภาพจิตรกรรมชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งอันเต็มไปด้วยเหตุการณ์หลากหลายทั้งสุขและทุกข์ที่ผ่านมาขอได้รับแรงบันดาลใจและถอดสุนทรียะออกมาเป็นโมบายแขวนที่หมุนวนตามแรงลม สื่อถึงการตั้งมั่นในความดีคือแกนกลางโมบายที่ช่วยให้เรายังคงสมดุลในทุกสถานการณ์นำพาชีวิตไปสู่จุดหมายที่งดงาม ส่วนงานของนำเสนอศิลปกรรมลอยตัวที่ศิลปินต้องการถ่ายทอดความรักและความห่วงใยและนำเสนอการออกแบบเป็นหุ่นคนย่อส่วนโดยใช้มือเป็นสัญญลักษณ์แห่งความรักและความห่วงใยส่วนผลงานภาพ Aqua (น้ำ) ของศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ถูกนำเสนอผ่านการออกแบบสร้างสรรค์เป็นพัดที่ระลึกโดยได้แรงบันดาลใจจากความเย็นของสายน้ำที่ไหลผ่านอย่างชื่นฉ่ำภายในภาพที่มีลวดลายที่พลิ้วไหว และผลงาน Today is the best day ของนำเสนอภาพและถ้อยคำ (Message) ให้เป็นภาษาภาพ (Visual Art) และศิลปะสื่อผสม (Fusion Art) และถูกนำมารังสรรค์เป็นของที่ระลึกเครื่องประดับโต๊ะทำงานDragon Year ผลงานของที่ถ่ายทอดตัวตนของศิลปิน สะท้อนถึงการทำงานศิลปะและการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยนักออกแบบได้สร้างสรรค์งานของที่ระลึกเป็นงานพิมพ์รอยสัก ขณะที่นำเสนอผลงานMadame Horse: An embracing touch ที่เกิดการรวบรวมประสบการณ์ที่จางหายจากความนึกคิดและความทรงจำ โดยสะท้อนผ่านการเล่าเรื่องราวและเหตุการณ์ของม้าเพศเมียที่ถูกเลี้ยงผ่านตัวละครที่เป็นผู้หญิง สำหรับงานออกแบบได้แรงบันดาลใจจากม้าที่แฝงเร้นอยู่ในผลงานของศิลปิน โดยใช้ลักษณะของรูปสามเหลี่ยมนำมาเป็นองค์ประกอบหลักที่เชื่อมโยงกันอย่างละเอียดอ่อนและ ผลงาน ผศ.ชัยพร ระวีศิริ อันเกิดจากสร้างรูปทรงจากปรากฏการณ์ในธรรมชาติและนำมาแปรสภาพเป็นทัศนธาตุต่าง ๆ โดยนำมาตีความใหม่ออกมาเป็นเข็มกลัด โดยใช้เทคนิคการกัดกรดหรือการกัดด้วยแม่พิมพ์โลหะ (Etching) จากการทำภาพพิมพ์นอกจากนั้นภายในนิทรรศการยังมีผลงานของศิลปินรุ่นใหม่ ได้แก่สถาปนิกผลงานยูเนสโก นำเสนอผลงาน The Qaammat Pavilion ที่ถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของชนพื้นเมืองในแถบขั้วโลกเหนือขณะที่งานออกแบบของที่ระลึกได้แรงบันดาลใจโดยย่อขนาดผลงานของศิลปินให้มีขนาดเล็กลง และ ยุรี เกนสาคูศิลปินแนวศิลปะร่วมสมัย (Contemporary Art) นำเสนอผลงาน Hello Pity, the Pianist สื่อให้เห็นถึงการประกาศเป้าหมายใหม่ในปีใหม่ของผู้คนในสังคม ทำให้ศิลปินย้อนกลับมาคิดถึงเป้าหมาย ความใฝ่ฝัน สิ่งที่ตั้งใจทำในปีที่จะถึงและอนาคตขณะที่ของที่ระลึกได้แรงบันดาลใจจากองค์ประกอบของเครื่องดนตรีเปียโนที่ปรากฏ นำมาสู่การออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์หูกระต่าย (bow tie)