“ลักซ์ชูรี กรุ๊ป บาย แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล” นำเสนอซีรีส์ประสบการณ์การรับประทานอาหารที่ยากจะหาใครเทียบ

เชฟและผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและเครื่องดื่มมารวมตัวกัน ณ 6 จุดหมายปลายทางสำคัญในเอเชียแปซิฟิก พร้อมพานักชิมไปสัมผัสการเดินทางสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะยกระดับศาสตร์แห่งอาหารไปอีกขั้นสิงคโปร์, - ลักซ์ชูรี กรุ๊ป บาย แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล (Luxury Group by Marriott International) ซึ่งเป็นการรวมตัวของ 8 แบรนด์โรงแรมชั้นนำ ได้แก่ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน (The Ritz-Carlton), ริทซ์-คาร์ลตัน รีเสิร์ฟ (Ritz-Carlton Reserve), บุลการี โฮเทลแอนด์รีสอร์ท (Bvlgari Hotels & Resorts), เซนต์ รีจิส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท (St. Regis Hotels & Resorts), เอดิชัน (EDITION), เดอะ ลักซ์ชูรี คอลเลคชั่น (The Luxury Collection), เจดับบลิว แมริออท (JW Marriott) และดับเบิ้ลยู โฮเทล (W Hotels) จัดแคมเปญลักซ์ชูรี กรุ๊ป ไดน์นิ่ง ซีรีส์ (Luxury Group Dining Series) มอบสุดยอดประสบการณ์ด้านการรับประทานอาหารในหลายประเทศ ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนกันยายนไปจนถึงพฤศจิกายน 2567โรงแรมชั้นนำที่คัดสรรมาร่วมในซีรีส์นี้มี 6 แห่ง ได้แก่ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน โตเกียว (The Ritz-Carlton, Tokyo), เดอะ เซนต์ รีจิส บาหลี (The St. Regis Bali), เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เมลเบิร์น (The Ritz-Carlton, Melbourne), โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล (The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel, Bangkok), เดอะ เซนต์ รีจิส มุมไบ (The St. Regis Mumbai) และ เจดับบลิว แมริออท โฮเทล สิงคโปร์ เซาท์ บีช (JW Marriott Hotel Singapore South Beach) ร่วมกันนำเสนอประสบการณ์ด้านอาหารที่แต่ละโรงแรมออกแบบมาเป็นพิเศษและรังสรรค์โดยเหล่าเชฟแถวหน้าและบุคลากรด้านอาหารและเครื่องดื่มมากฝีมือจากทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและภูมิภาคอื่น ๆ นอกจากนี้ ซีรีส์นี้ได้ร่วมกับ แมริออท บอนวอย โมเมนต์ส (Marriott Bonvoy Moments) มอบโอกาสให้นักเดินทางผู้มีรสนิยมได้สัมผัสการเดินทางเพื่อลิ้มลองรสชาติอาหารอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน โดยสมาชิกสามารถใช้คะแนนสะสมประมูลประสบการณ์พิเศษเหล่านี้"ลักซ์ชูรี กรุ๊ป คาดการณ์แนวโน้มและมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการและความชื่นชอบที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเดินทางแนวลักชัวรีทั่วโลกอยู่เสมอ" โอริออล มอนทัล กรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจระดับลักชัวรี ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (ไม่รวมประเทศจีน) แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล กล่าว "ลักซ์ชูรี กรุ๊ป ไดน์นิ่ง ซีรีส์ ตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นในส่วนของประสบการณ์ด้านอาหารแบบเจาะลึกในกลุ่มนักเดินทางที่มีกำลังซื้อสูง ซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้รับรู้จากรายงาน New Luxe Landscapes ของเรา ซีรีส์นี้รวบรวมและเน้นประสบการณ์เกี่ยวกับแบรนด์ที่ปรับให้เข้ากับบริบทของเรา เพื่อตอบสนองความต้องการของแขกของเราในจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมสูงสุดเหล่านี้"ลักซ์ชูรี กรุ๊ป ไดน์นิ่ง ซีรีส์นำเสนอความเป็นที่สุดของอาหารและเครื่องดื่มสูตรพิเศษ ซึ่งจะจัดขึ้นใน 6 จุดหมายปลายทาง โดยมีร้านอาหารและบาร์เข้าร่วมถึง 23 แห่งจากโรงแรมและรีสอร์ทมากกว่า 25 แห่ง และเป็นการแสดงทักษะและฝีมือของของเชฟและบุคลากรด้านอาหารและเครื่องดื่มมากกว่า 55 คนเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน โตเกียว: 27 – 29 กันยายนเชฟและบุคลากรชั้นยอดจากร้านอาหารของ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน โตเกียว ที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ได้แก่ เทรุกิ มุราชิมะ เอ็กเซ็กคิวทีฟเชฟจาก Héritage by Kei Kobayashi, ฮิซาโอะ อิชิดะ หัวหน้าพ่อครัว (chef de cuisine) จาก Hinokizaka และ ทาคุจิ นากาโนะ หัวหน้าเชฟ (head chef) ของ Towers ทั้งนี้ นักชิมจะได้สัมผัสประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม รวมถึงเมนูที่รังสรรค์ขึ้นพิเศษคู่กับไวน์ชั้นเลิศจาก Château Haut-Brion หรือเมนูที่สร้างสรรค์ขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อจับคู่กับปลาสดและสาเกที่ Hinokizaka ส่วนเชฟ วลาดิเมียร์ เวกา เชฟประจำ (resident chef) ที่ Arola และ LAB by Sergio Arola ซึ่งได้มิชลิน 1 ดาวที่ Penha Longa Resort (ส่วนหนึ่งในพอร์ตโฟลิโอโรงแรมและรีสอร์ทของ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน) จะร่วมกับเชฟ ทาคุจิ นากาโนะ ในการสร้างสรรค์บรันช์ธีมมัทฉะที่ Towersนอกจากนี้ เคนทาโร วาดะ หัวหน้าบาร์เทนเดอร์ ที่ The Bar แชมป์จากการแข่งขันค็อกเทล Chivas Masters 2018 และ โยสุเกะ อาซาโนะ จาก เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เกียวโต แชมป์รายการ Bacardi Legacy ในญี่ปุ่นในปี 2020 จะสร้างสรรค์ค็อกเทลที่ได้แรงบันดาลใจจากเส้นทาง Nakasendo โดยอิงจากสภาพภูมิอากาศเฉพาะพื้นที่ที่เชื่อมโยงฤดูกาลต่าง ๆ ของญี่ปุ่นและวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศ นอกจากค็อกเทลมาสเตอร์คลาสที่เน้นผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่นแล้ว ทางโรงแรมจะร่วมกับ SUGI BEE GARDEN เปิดตัวเซตน้ำชายามบ่ายที่คัดสรรมาใหม่ล่าสุด โดยจะให้บริการที่ ล็อบบี้ เลาจน์เดอะ เซนต์ รีจิส บาหลี: 4 – 6 ตุลาคมแขกจะได้ลิ้มลองหลากหลายความอร่อยในแบบฉบับบาหลี ซึ่งสร้างสรรค์โดยเชฟและบาร์เทนเดอร์ชื่อดัง เริ่มต้นด้วย อาร์เน รีห์น ผู้นำทีมเชฟที่ IGNIV Bangkok ร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์จาก เดอะ เซนต์ รีจิส กรุงเทพฯ (The St. Regis Bangkok) จะมารังสรรค์มื้อพิเศษที่ Kayuputi เป็นเวลาสองคืน นำคอนเซ็ปต์ที่เป็นเอกลักษณ์ของพวกเขามานำเสนอที่บาหลี โดย Kayuputi จะยกระดับบรันช์ยอดนิยมของทางร้านด้วยเมนูซิกเนเจอร์จากเชฟที่เข้าร่วมแคมเปญ ร่วมสัมผัสประสบการณ์รับประทานอาหารแบบบาหลี แขกจะได้พบกับ สเปนเซอร์ แพทริค ซึ่งเคยเป็นเชฟที่อายุน้อยที่สุดที่เคยได้รับดาวมิชลิน และมีประสบการณ์ระดับมิชลินสตาร์มากว่า 20 ปี เขาดูแลการปรุงอาหารที่ Harrisons ร้านอาหารระดับ One Hat ใน Australian Good Food Guide สำหรับอาหารค่ำบาร์บีคิวริมชายหาดระดับพรีเมียมที่ผสมผสานเทคนิคแบบออสเตรเลียกับวัตถุดิบชั้นเลิศของบาหลี นักผสมเครื่องดื่มผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน จากโรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส ในสิงคโปร์ จาการ์ตา และบาหลี จะร่วมกันนำเสนอบริการในแบบฉบับของ เดอะ เซนต์ รีจิส และนำเสนอค็อกเทลที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษแก่แขก รวมถึงการจับคู่เครื่องดื่ม พร้อมบาร์เทนเดอร์รับเชิญนำเสนอเครื่องดื่มสูตรพิเศษเดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เมลเบิร์น: 17- 19 ตุลาคมเปิดตัว ลักซ์ชูรี กรุ๊ป ไดน์นิ่ง ซีรีส์ เวียนมาถึงเมลเบิร์นด้วยเชฟ อังเจโล อัลยาโน่ จาก Tosca di Angelo ร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ที่ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน ฮ่องกง (The Ritz-Carlton, Hong Kong) โดยจะนำเมนูซิกเนเจอร์มานำเสนอในช่วงอาหารกลางวันที่ Atria ซึ่งเป็นร้านอาหารระดับ One Hat ใน Australian Good Food GuideCameo ตั้งอยู่บนชั้น 80 ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบาร์ในโรงแรมที่ดีที่สุดของออสเตรเลียเมื่อไม่นานมานี้ โดยมี Gold Bar จาก The Tokyo Toranomon EDITION ซึ่งได้รับการจัดอันดับในรายชื่อเพิ่มเติมของ Asia's 50 Best Bars ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เข้ามาดูแลต่อจากทีมเดิม โดยมี ฮิเดยูกิ ไซโตะ หัวหน้าบาร์เทนเดอร์เป็นผู้บริหาร ซึ่งเขาได้รับการจัดอันดับอยู่ในท็อป 8 ในการแข่งขันค็อกเทล Bacardi Legacy 2017 Global Final ที่เบอร์ลิน เชฟ อังเจโล ซึ่งเน้นการเลือกใช้วัตถุดิบท้องถิ่น จะสร้างสรรค์คานาเป้ที่โดดเด่นสำหรับช่วง 'Indulgence Hour' ที่ Lobby Lounge ยกระดับเครื่องดื่มเพื่อการสังสรรค์หลังเลิกงานให้เป็นประสบการณ์ที่เลิศหรูอย่างที่สุดของช่วง happy hourโรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล: 31 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายนประสบการณ์ด้านอาหารที่น่าทึ่งรอให้แขกได้สัมผัสอยู่ที่ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล โดยเชฟ คริสเตียน เฮอร์เกเซลล์ ซึ่งเป็นเอ็กเซ็กคิวทีฟเชฟที่ ภูเล เบย์ อะ ริทซ์-คาร์ลตัน รีเซิร์ฟ (Phulay Bay, a Ritz-Carlton Reserve) ผู้ซึ่งก่อนหน้านี้เคยเป็นหัวเรือใหญ่ในร้านอาหารที่ได้รับรางวัลต่างๆ (Tim Raue ที่ได้มิชลิน 2 ดาว, Landhaus Bacher ในออสเตรียที่ได้มิชลิน 2 ดาว, Schwabenstube ในโรงแรม Adler Asperg ที่ได้มิชลิน 1 ดาว) จะเข้ามาดูแล ดิ อัลเลียม แบงค็อก (The Allium Bangkok) รังสรรค์ tasting menu สุดหรู นำเสนอเมนูซิกเนเจอร์ที่หลากหลายจากร้านอาหาร Lae Lay เข้าไว้ด้วยกันส่วน จิโอวานนี กราเซียเดอี ผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องดื่มของ Punch Room ที่ เดอะ สิงคโปร์ เอดิชั่น (The Singapore EDITION) จะยกระดับประสบการณ์ด้านเครื่องดื่มโดยนำเครื่องดื่มซิกเนเจอร์ของ Punch Room มานำเสนอที่ ดิ อัลเลียม แบงค็อก (The Allium Bangkok) ก่อนหน้านี้จิโอวานนีเคยเป็นผู้อำนวยการฝ่ายเครื่องดื่มของ Jigger & Pony ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ 2 ใน Asia's 50 Best Bars 2023 และอันดับที่ 14 ใน World's 50 Best Bars 2023 ในฐานะบาร์เทนเดอร์คนสำคัญ ส่วนที่ ฮาชิริ (Hashiri) ที่ซึ่งศิลปะโบราณผสมผสานกับศาสตร์ด้านอาหาร ร่วมเปิดประสบการณ์กับศิลปินร่วมสมัย และมื้อพิเศษจากเชฟมากประสบการณ์สองท่าน คือ เชฟ เดอ คูซีน อัลวิน ชูว์ จากร้าน ฮาชิริ (Hashiri) และเชฟ ฟูจิซาวะ โนบุฮิโระ จากร้าน Mizuki แห่ง เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เกียวโต (The Ritz-Carlton, Kyoto)นอกจากนี้ เอ็กเซ็กคิวทีฟเชฟ มนตรี จิรติตันกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารไทยระดับพรีเมียมที่มีประสบการณ์ทั่วโลกมากว่า 20 ปี จะจับมือกับเชฟท้องถิ่นที่มีชื่อเสียงในการร่วมสร้างสรรค์ประสบการณ์ด้านอาหารแบบ Four Hands ที่ เดอะ เฮาส์ ออฟ สมูท เคอร์รี่ (The House of Smooth Curry) สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด เอ็กเซ็กคิวทีฟไชนีสเชฟเดอ คูซีน เฉิง กัม ซิง เตรียมเมนูระดับพรีเมียมที่ร้านอาหารจีนกวางตุ้ง เดอะ ซิลค์โร้ด (The Silk Road) ไว้ให้นักชิมได้ลิ้มลองเดอะ เซนต์ รีจิส มุมไบ: 15 – 17 พฤศจิกายนรายชื่อเชฟระดับตำนานที่น่าทึ่งในมุมไบสะท้อนถึงการผสมผสานอย่างประณีตของหลายวัฒนธรรม เริ่มต้นด้วย เชฟมิเกล นาวาร์โร ชาวสเปน ตัวแทนจากร้าน Es Fum ร้านอาหารระดับมิชลินสตาร์ 1 ดาวที่โรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส มายอร์กา (The St. Regis, Mallorca) จะมาดูแลร้าน Koishii พร้อมกับเชฟมากฝีมือคนอื่นๆ จากโรงแรม เดอะ เซนต์ รีจิส มุมไบเพื่อมอบประสบการณ์การรับประทานอาหารระดับไฮเอนด์ ในส่วนของบาร์นำทีมโดยแคสซานดราและคารีนาจาก Republic ที่ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน มิลเลเนีย สิงคโปร์ (The Ritz-Carlton, Millenia Singapore) บาร์แห่งนี้ที่ได้รับการจัดอันดับใน Asia's 50 Best Bars ตั้งแต่ปี 2022 โดย ร้านอาหาร Seven Kitchens จะเป็นที่ที่เฮดเชฟมารวมตัวกันเพื่อรังสรรค์บรันช์สุดอลังการ เริ่มจาก อเลสซานโดร พิโซ จาก เจ ดับบลิว แมริออท มุมไบ ซาฮาร์ (JW Marriott Mumbai Sahar),โชว์ ชี เมง จาก เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน บังกาลอร์ (The Ritz-Carlton, Bangalore) , ภาสการ์ จักราบอดี จากเจ ดับบลิว แมริออท กัลกัตตา (JW Marriott Kolkata) ซาฮิล ชาร์มา จากเจ ดับบลิว แมริออท โฮเทล นิวเดลี แอโรซิตี้ (JW Marriott Hotel New Delhi Aerocity) เชฟ พอล คินนี จาก เดอะ เซนต์ รีจิส มุมไบ (The St. Regis Mumbai) และเชฟ โกลพิน เซียนิปาร์ จากเดอะ เวสติน มุมไบ โปไว เลค (The Westin Mumbai Powai Lake)The Sahib Room & Kipling Bar ของโรงแรมคือที่สุดของจุดหมายปลายทางอาหารอินเดีย ซึ่งจะจัดดินเนอร์แบบ Four-Hands อันวิจิตรกับเชฟผู้มากความสามารถอย่าง อาซิฟ กูเรชี จาก JW Marriott Mumbai Juhu แขกที่ชื่นชอบของหวานจะได้เพลิดเพลินกับมาสเตอร์คลาสขนมและเบเกอรี่โดยเชฟรับเชิญ วิเนช จอห์นนี หรือลิ้มลองรสชาติชายามบ่ายพร้อมแชมเปญในธีมโอต์ กูตูร์ ที่ The Drawing Room