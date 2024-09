“เมย์ พิชญ์นาฎ” ขอโทษ ไม่ได้ไปร่วมงานแต่ง “วุ้นเส้น” ทั้งที่เป็นเพื่อนคนแรกๆ ในวงการ

ทำเอาแฟนๆ สงสัยเลยทีเดียว ว่างานวิวาห์ที่เมืองโพรวองซ์ ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างสาวกับหนุ่มนักธุรกิจ ทำไมไร้เงาเพื่อนสาวคนสนิทอย่างไปได้ล่าสุดอินสตาแกรมสาวเมย์ ได้เผยภาพวิดีโอคอลหา พร้อมโพสต์อวยพรวุ้นเส้น รวมทั้งขอโทษที่ไม่ได้ไปร่วมงาน ทั้งที่อยากอยู่ตรงนั้นด้วยมากๆ“Congratulations! to my dearest friend♥️I am so thrilled you have found a person to share your life with. I wish both of you the most blessed wedding day, and a life full of adventure and love.วุ้นคือเพื่อนคนแรกๆ ในวงการของเมย์20 กว่าปีที่รู้จักวุ้นมา วุ้นเป็นเพื่อนที่น่ารักเสมอ เป็นมิตรกับทุกคน ใจเย็น เป็นผู้หญิงที่เก่ง และชอบทำงาน ยินดีกับนิกม์ด้วย จากนี้ไปขอให้ทั้งคู่มีความสุขมากๆ และฝากดูแลเพื่อนรักของเมย์ด้วยนะคะนิกม์♥️ปล.อยากไปอยู่ตรงนั้นด้วยมากๆ ขอโทษที่ไปไม่ได้ รองานที่ไทยนะเพื่อนรัก! 👰🏻‍♀️♥️😘🎉🎉🎉🎉 @vjwoonsen @nick_thana 📷 by @pakornograpx #woonsennickinprovence”