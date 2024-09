“ไมลีย์ ไซรัส” ไม่ทนหลังโดนกล่าวหาลอกเพลง Flower จาก เพลงฮิตของ “บรูโน มาร์ส”

ตามรายงานจาก TMZ ระบุว่ามีการกล่าวหาว่านักร้องสาววัย 31 ปีได้ขโมยทำนอง เสียงประสาน และคลอรัสของเพลงดัง When I Was Your Man ปี 2012 ของ บรูโน มาร์ส ซึ่งทาง Tempo Music Investments อ้างว่าตนควรมีส่วนแบ่งในเพลงอย่างไรก็ตามถ้าดูจากเนื้อเพลง Flower เป็นเพียงการดัดแปลงหรือเพลงล้อเลียนจากเพลง When I Was Your Man ของ บรูโน มาร์ส เท่านั้น เป็นเพียงแค่แนวคิดที่คล้ายคลึงกัน จึงไม่จำเป็นที่ Tempo Music จะกล่าวอ้างว่ามีส่วนร่วมในเพลง Flowerโดยเนื้อหาเพลง Flower ที่ถูกกล่าวหาว่าลอกเลียนคือส่วนที่ระบุว่า“I can buy myself flowers.Write my name in the sand.Talk to myself for hours.Say things you don't understand.I can take myself dancing.And I can hold my own hand.Yeah, I can love me better than you can.”( ฉันสามารถซื้อดอกไม้สวยงามให้ตัวเองได้ เขียนชื่อตัวเองลงไปบนผืนทราย พูดคุยกับตัวเองได้เป็นชั่วโมงๆ คุยในหลายเรื่องที่คุณไม่เข้าใจ ฉันสามารถพาตัวเองไปเต้นรำได้ และฉันก็จับมือตัวเอง ใช่แล้ว ฉันสามารถจะรักตัวเองได้มากกว่าที่คุณจะรักเสียอีก )ส่วนท่อนของ บรูโน มาร์ส ในเพลง When I Was Your Man คือส่วนที่ระบุว่า"That I should've bought you flowers and held your hand ... Now my baby's dancin', but she's dancin' with another man."( ผมควรจะซื้อดอกไม้ให้คุณและจับมือคุณ…ตอนนี้ที่รักของผมกำลังเต้นรำ แต่เธอเต้นรำอยู่กับชายอื่น )เพลง Flower ของ ไมลีย์ ไซรัส ได้รับรางวัลมากมายรวมถึงรางวัลใหญ่ในงานแกรมมี อวอร์ดส์ สาขา Record of the Year แต่ทาง Tempo Music Investments ยืนยันว่า ไมลีย์ คงจะไม่ได้รับรางวัลดังกล่าว และคงไม่ได้รับการชื่นชมใดๆ หากไม่ได้ผลพวงจากเพลง When I Was Your Man"การผสมผสานและจำนวนความคล้ายคลึงกันระหว่าง 2 เพลงนี้ ทำให้ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าคงจะไม่มี Flowers ถ้าไม่มี When I Was Your Man"บริษัทไม่เพียงจะเรียกร้องเงินจากทาง ไมลีย์ ไซรัส เท่านั้น ทางบริษัทยังเรียกร้องให้ ไมลีย์ เลิกการแสดงโชว์เพลง Flower บนเวทีด้วยอย่างไรก็ตามในส่วนของ บรูโน มาร์ส นักร้องดังวัย 38 ปี รายงานระบุว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟ้องร้อง ไมลีย์ ไซรัส ในครั้งนี้แต่อย่างใดเพลง Flower ของ ไมลีย์ ไซรัส บรรจุอยู่ในอัลบัม Endless Summer Vacation ที่เคยขึ้นทะยานติดชาร์ตดังๆทั่วโลกมาแล้วมากมาย โดยเพลงนี้เชื่อกันว่านักร้องสาวตั้งใจปล่อยมาเพื่อสื่อถึงอดีตสามีอย่าง เลียม เฮมสเวิร์ธ ที่รักๆเลิกๆและในที่สุดต้องหย่าร้างกันไปไมลีย์ เคยเขียนขอบคุณเมื่อเพลงนี้ขึ้นอันดับ 1 ทั่วโลก โดยระบุว่า“ฉลองให้กับเพลง Flower ที่ขึ้นอันดับ 1 ทั่วโลกอีกครั้งในสัปดาห์นี้ ฉันชอบที่เพลงนี้ส่งต่อพลังบวกและรู้สึกยินดีมากที่จะสร้างสรรค์ผลงานเพลงเพื่อทุกคนต่อไป เหตุการณ์สำคัญเหล่านี้เกิดขึ้นได้ก็เพราะผู้ฟังและแฟนๆ ที่ยอดเยี่ยมของฉันเท่านั้น ขอบคุณอย่างสุดซึ้ง”