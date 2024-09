ว่าจะหยุดที่คนนี้! “อ๊อฟ ศุภณัฐ” ปิดตำนานโลก 4 ใบ เจอแล้ว “คนรู้ใจ” ที่อยากแต่งงาน ฝ่ายหญิงห้ามเอ่ยชื่อออกสื่อ (คลิป)

หายหน้าหายตาไปเลย หลังเคยถูกสาวออกมาแฉแรงเรื่องเป็นนักร้องมีโลก 4 ใบ สำหรับล่าสุดเจ้าตัวอาสาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรทำดี ช่วยน้ำท่วมภาคเหนือ อ๊อฟก็ออกมาเผยเปิดใจชีวิตตอนนี้ นอกจากช่วยเหลือองค์กรทำดี ยังซุ่มทำธุรกิจ และอัปเดตเรื่องหัวใจ มีคนรู้ใจแล้ว ประกาศหยุดที่คนนี้“ผมก็เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรทำดีมานานมากแล้วล่ะครับ แต่มีเวลาช่วยไม่มากเท่าไหร่ แต่วันนี้มีการจัดคอนเสิร์ตใหญ่ไลฟ์สดการกุศล อ๊อฟก็ยินดีที่จะมาเป็นกระบอกเสียง และก่อนที่จะมาที่นี่ก็มีเอฟซีฝากเงินมาร่วมทำบุญอยู่แล้วด้วย เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวเหนือ ชาวเชียงราย อ๊อฟดูข่าวทุกวันเลย และมองว่าตลอดอาทิตย์หรือหลายสัปดาห์ที่ผ่านมามันแย่ น้ำก็ท่วมสูง ถึงวันนี้จะดูคลี่คลายไปแล้ว แต่มันก็ยังหนักอยู่ เพราะในเรื่องของโคลน เฟอร์นิเจอร์ หรือว่าทรัพย์สิน มันก็น่าจะอีกสักพักหนึ่งกว่าจะดีขึ้น ก็เป็นกำลังใจให้กับทุกๆ คนที่เดือดร้อนครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับแม่บุ๋มและตัวทีมงานด้วยเช่นกัน แม่บอกว่าจริงๆ แล้วลูกฉันก็ไม่สนด้วย ลูกก็ไปช่วยน้ำท่วมกับฉัน เราก็เป็นห่วง ไม่อยากให้แม่ป่วยเลย อยากให้แม่สุขภาพร่างกายแข็งแรงแบบนี้ตลอดไป จะได้ช่วยคนในประเทศไทย แม่ห่วงทุกๆ เรื่องในประเทศไทย”ใครเดือดร้อนให้ส่งข้อความมาหาองค์กรทำดี บุ๋มช่วยแน่นอน“ผมก็เห็นน้ำใจของคนไทยทุกๆ คนที่เข้าช่วยเหลือ ก็เลยบอกว่านี่แหละหัวใจของคนไทยมันต้องแบบนี้ สำหรับคนที่ไม่สะดวกอะไรเลยก็สามารถช่วยได้ จะมากจะน้อยช่วยครับ มีมากมีน้อยเราจะได้แบ่งปันกัน 5 บาท 10 บาทก็ได้ครับ องค์กรทำดียินดีต้อนรับ ในเรื่องน้ำท่วมแถวภาคอีสานก็โดนกัน ผมก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวอีสาน ถ้าใครที่เกิดปัญหา ก็เขียนมาหาองค์กรทำดีได้ เพราะว่าทีมงานรอช่วยเหลืออยู่แล้ว ก็จะไปช่วยทุกที่แน่นอน แม่บุ๋มช่วยแน่นอนครับ”แจงหายหน้า ไม่ได้ออกจากวงการ แค่ซุ่มทำร้านอาหาร เอ็นเตอร์เทนลูกค้า“ออกไปซุ่มทำร้านอาหารครับถ้าไปเหมือนโลกเทพนิยายเลย จัดร้านสวยมาก ยังไม่ได้ออกจากวงการครับ นี่ยังร้องเพลงอยู่เลยถามว่าทำไมถึงทำร้านอาหาร เพราะว่าผมชอบอาหารในร้านนี้ อร่อยทั้งอาหารไทยและอิตาเลียน ก็เลยไปคุยกับเจ้าของร้าน และขอเป็นหุ้นส่วนด้วย จะได้มาช่วยพัฒนาร้าน แล้วตอนนี้ร้าน Mouse The Fine Hinding ผลผลิตผลประกอบการดีขึ้นเลยจริงๆ เปิดมาสักพักแล้วมันเป็นร้านที่ไม่โหวกเหวกโวยวาย มีบอร์ดเกมให้เล่น แต่อาหารแนะนำให้ไปทานเลย ก็จะเจออ๊อฟบ่อย อ๊อฟอยู่ประจำที่นั่น เพราะว่าชอบอะไร ก็จะกินอยู่อย่างนั้นสิ่งที่ท้าทายในการทำร้านอาหารมีที่จอดรถหรือเปล่า ก็หลายองค์ประกอบ เราไม่ถึงกับเสิร์ฟเอง แต่ถ้าวันไหนนักร้องยังไม่ขึ้นมา ผมก็ร้องก่อน เป็นสายเอ็นเตอร์เทนลูกค้าครับ”ยังรับงานแต่ไม่ค่อยมีงานให้รับส่วนละครตอนนี้ต้องผลิตเองแล้วครับ ผมรู้จักกับผู้กำกับหนัง ก็เลยถามว่าพี่ไปทำช่องอะไร เดี๋ยวผมไปเล่นให้ ทุกวันนี้ก็เลยไปเล่นหนังผี ช่อง The Siam Screen ก็ฝากไว้ด้วยครับ”มีคนรู้ใจ แต่ยังไม่ใช่แฟน รับอีกฝ่ายห้ามพูดถึง ห้ามออกข่าว หวงความเป็นส่วนตัว“มันเอ็นเตอร์เทนไม่ได้ มันต้องเอาตัวรอดก่อน (หัวเราะ) ยิ่งเศรษฐกิจไม่ดีต้องเอาตัวรอด ทำร้านอาหารให้ดีก่อนครับ ถามว่าอยากมีครอบครัวไหม ก็อยากมีนะ (มีคนดูแลหัวใจหรือยัง?) ไม่พูดถึงได้ไหม เพราะเป็นเรื่องทางฝั่งเขาอยากส่วนตัว เขาบอกอย่าไปให้ข่าวอะไรเกี่ยวกับเขาประกาศหยุดที่คนนี้ เปิดทีเดียวตอนแต่ง“เดี๋ยวเปิดอีกทีตอนแต่งเลย (หัวเราะ)ก็ถือว่าดีเลย เพราะว่าเราอยากตั้งหลักปักฐาน อยากทำธุรกิจอะไร ก็มาปรึกษากันก็เลยคุยกันได้”ไม่ดูดวง แต่ถือเคล็ดและเราก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีในตอนนี้ และในเรื่องวางแผนครอบครัว หรือชีวิต เดี๋ยวจะรีบบอก ถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นจะรีบบอกแน่นอน”ยังไม่อยากแต่ง ลุยทำธุรกิจ ไม่ต้องรวยร้อยล้านพันล้าน“ตอนนี้น่าจะยัง เพราะกำลังทำธุรกิจ 1-2 อย่างอยู่ ก็มีร้านอาหาร และอีกอย่างนึงคือทำน้ำปลาร้า ทำกับน้องลิลลี่ เหงียน ชื่อน้ำปลาร้าแซบเหงียน ก็ช่วยกันทำอยู่ ถามว่ารวยร้อยล้านพันล้านไหม เราไม่ต้องรวยก็ได้ เอาให้มันรอดกว่านี้ก่อน (มีอะไรที่ไม่รอด?) โดนเหมือนกันหมดแหละ ไม่หวังรวยแล้วตอนนี้ หวังรอด”ตั้งเป้าไม่เกิน 3 ปีแง้มซิงเกิ้ลใหม่ หวานใจแต่งให้ เดี๋ยวจะไปบอกอย่าเขียนชื่อจริง“ผมก็คิดถึงพวกคุณเหมือนกันครับ เดี๋ยวก็จะมีผลงานให้เรื่อยๆ อย่างตอนนี้พวกละคร หนัง ที่ผลิตเองได้ ก็ผลิตไปก่อน เพื่อฝึกฝีมือตัวเองด้วย จะได้ไม่ลืม ก็ฝากติดตามในช่อง The Siam Screen เรื่องเงิน-คน-ตาย ช่องนี้จะเป็นหนังผีซะส่วนใหญ่ผมเป็นนักร้องยังแต่งเพลงไม่เป็นเลย ให้เขาแต่งให้แล้วเราก็ร้องคู่กัน ไม่ได้เปิดค่ายหรอกครับ ก็ทำกันขำๆ ไป เหมือนเป็นของขวัญชิ้นนึง ปล่อยปีหน้าครับ ให้รอนานๆ หน่อยเขาไม่ได้แต่งให้เราคนแรกเพลงออกแนวสตริงยุค 90 มากกว่า เอ็มวีก็มี เล่นเองครับ เขาจะเล่นไหมก็ไม่แน่ใจ เขาจะซ่อนตัว ไม่ค่อยอยากออกสื่อเลย”