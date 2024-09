“GREEN DAY” มาแล้ว! 14 ปีที่รอคอย ขนเพลงฮิตมาเอาใจขาร็อกทุกเจน 12 ก.พ. 68 อิมแพ็ค อารีน่า

เมื่อ 30 ปีที่แล้ว เดบิวต์อัลบั้ม “Dookie” (ดูกี้) ของ Green Day มีส่วนช่วยให้ดนตรีพังก์ร็อกเข้ามาอยู่ในกระแสหลัก ด้วยเพลงฮิต “Basket Case” (บาสเกต เคส) และ “Welcome To Paradise” (เวลคัม ทู พาราไดซ์) ที่ครองอันดับหนึ่งบนชาร์ตอย่างยาวนานจนได้รางวัลแพลทินัมไดมอนด์ถึง 10 ครั้ง และยอดขายกว่า 10 ล้านก็อปปี้ในเวลานั้น นิตยสาร Entertainment Weekly (เอ็นเทอร์เทนเม้นต์ วีคลี่) นิยาม Green Day ว่า “ Green Dayเป็นวงที่มีอิทธิพลที่สุดแห่งยุค” ขณะที่ Rolling Stone (โรลลิ่ง สโตน) ยกย่องให้ Green Day เป็น“วงที่สร้างแรงบันดาลใจให้วัยรุ่นไม่แพ้วง Kissและจะเป็นแบบนั้นตลอดไป”10 ปีถัดมา Green Day ได้สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับวงการเพลงร็อกในอเมริกาและทั่วโลกด้วยอัลบั้ม “American Idiot” การันตีด้วยรางวัลอัลบั้มร็อกยอดเยี่ยมแห่งปี 2547 จากเวทีแกรมมี่ อวอร์ด พลังพังก์ร็อกได้ถูกปลุกฟื้นคืนชีพอีกครั้งจากการที่Green Day สร้างละครบรอดเวย์จากอัลบั้มชุดนี้เซ็ตมาตรฐานใหม่ให้พังก์ร็อกแบนด์ในศตวรรษที่ 21แบบสุดปังไม่เหมือนใครนอกจากสองอัลบั้มระดับตำนานแล้ว สามตัวพ่อสุดเก๋าก็ยังเดินหน้าทำสตูดิโออัลบั้มอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น "Father Of All..." (ฟาเธอร์ ออฟ ออล) ในปี 2563 นิตยสารดนตรีชื่อดัง Pitchfork (พิชฟอร์ก) วิจารณ์ว่าผลงานเพลงชุดนี้ไว้ว่า “อัลบั้มที่สดใหม่วัยรุ่นในรอบหลายปี ของ Green Day เหมือนเห็นตัวพ่อของวงการเพลงมาเดบิวต์ใหม่เป็นชาวร็อกจูเนียร์”และในปีนี้ Green Day ยังปล่อยอัลบั้มใหม่“Saviors” (เซฟวิเออร์ส) ที่มีซิงเกิ้ลฮิต “The American Dream Is Killing Me” (ดิ อะเมริกัน ดรีม อีส คิลลิง มี) และ “Dilemma” (ไดเลมม่า) ตอกย้ำความเป็นวัยเก๋าครองวงการเพลงของสามป๋าสุดพังก์ได้เป็นอย่างดีชาวร็อกเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาเจอกันใน Green Day Live in Bangkok (กรีนเดย์ ไลฟ์ อิน แบงค็อก) บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาท เอกสิทธิ์สำหรับ ผู้ถือบัตรมาสเตอร์การ์ดในประเทศไทย รับสิทธิ์ซื้อบัตรเข้าชมการแสดงก่อนใคร ตั้งแต่วันอังคารที่ 1ตุลาคม(10.00 น.) ถึงวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม(10.00 น.) และรับสิทธิ์ซื้อบัตรคอนเสิร์ตโซนพิเศษด้วยบัตรมาสเตอร์การ์ด รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกwww.priceless.com/musicสมาชิกไลฟ์ เนชั่น เทโร สามารถซื้อบัตรรอบพรีเซลส์ได้ในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม (10.00 – 22.00น.) จำหน่ายบัตรรอบทั่วไปวันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม10.00 น. เป็นต้นไป อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเข้าชมการแสดง และแพ็คเกจวีไอพีได้ทางเว็บไซต์ livenationtero.co.th#GreenDay #GreenDayLiveinBangkok #GreenDayBKK2025 #LiveNationTero