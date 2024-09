เหล่าเสือบุก! Travis Japan จู่โจมแฟนไทยชวนหัวใจจะวูบ นี่แหละจิตวิญญาณแห่ง J-POP ของแทร่! ใน Travis Japan World Tour 2024 ‘Road to A’ Bangkok

หนุ่มๆทำถึงเกิน! กับคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์ที่พวกเขาได้บินลัดฟ้ามาหาแฟนๆ ชาวไทย พร้อมโชว์สเต็ปเทพ…เสือเท้าไฟ แบบจึ้งเกินเบอร์ในที่จัดขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา ณ UNION HALL, UNION MALLสำหรับปีนี้แฟนๆ ชาวไทยได้อ้าแขนต้อนรับทั้ง 7 หนุ่มอย่างเต็มอิ่มจุใจ เริ่มตั้งแต่งานโชว์เคส จนมาถึงงานเฟสติวัลชื่อดังครั้งแรกในเมืองไทย และในครั้งนี้ คือการมาเยือนประเทศไทยครั้งที่ 3 ของพวกเขาโดยหรือที่แฟนๆ เรียกพวกเขาอย่างคุ้นเคยว่าก็ขอจัดเต็มความสนุก อัดแน่นไวป์หล่อ เท่ เซ็กซี่ น่ารัก รวมเอาไว้ในคอนเสิร์ตเดี่ยวที่แฟนๆ ต่างลงความเห็นพร้อมกันว่า ทำถึง ทำเกิน ทำคุ้ม ค่าบัตรเท่ากับศูนย์ กันเลยทีเดียว!ถึงเวลาออกสตาร์ทความสนุก 7 หนุ่มและขอเริ่มบิ้วความสนุกตั้งแต่ Level 100! กันไปเลย กับเพลง LEVEL UP, JUST DANCE!, My Dreamy Hollywood และไฮป์ทุกคนในฮอลล์ให้คึกอย่างต่อเนื่อง กับ LEVEL UP REMIX เปิดเวทีได้แบบร้อนแรงเกินเบอร์ เพอร์ฟอร์แมนซ์พร้อมเพรียง หนักแน่น แข็งแรง บวกกับโปรดักชั่น แสง สี เสียง และแท่งไฟออฟฟิเชียลที่ส่องแสงด้วยสี ประจำตัวของทั้ง 7 หนุ่ม แสบสันจี๊ดใจ ทำให้ยิ่งทวีคูณความสนุกเพิ่มไปอีกเท่าตัวหลังจากอัพเอเนอร์จี้แฟนๆ พร้อมแล้วก็ไปกันต่อ .. . กับกองทัพเพลงที่พวกเขาเตรียมมา อาทิ World of Dance ที่มีกิมมิคเปิดตัวด้วยหน้ากากดูลึกลับน่าค้นหา ก่อนจะไปต่อกับเพลง Unique Tigers ที่ทำให้ได้รู้จักพวกเขามากขึ้น ด้วยการแร็ปอย่างมีสไตล์ แถมยังมีแปลซับไทยให้แฟนๆ ได้เข้าใจอีกด้วย ซึ่ง ณ จุดนี้ เลือกได้เลยว่าคุณจะปักเมนที่เสือตัวไหน เพราะมีทั้ง Leader tiger, Sweet tiger, Pet tiger, Sexy tiger, Comedy tiger, Pure tiger และ Brain tiger 7 หนุ่ม 7 สไตล์ที่แท้!ไปต่อที่เพอร์ฟอร์แมนซ์เซ็กซี่กันบ้าง กับเพลง Till The Dawn โดยหนุ่มๆ ได้ทำโชว์การแสดงพร้อมขาไมค์ ทำให้ดูซูเปอร์ฮอตขึ้นไปอีก หลังจากนั้นก็ต่อด้วย Still on a journey , T.G.I. Friday Night และ Sweetest Tune ที่ทำเอาแฟนๆ ร้องอู้วหูว! ไม่หยุดหย่อนโชว์แบบนอนสต็อปกว่าครึ่งทาง หนุ่มๆ Travis Japan ก็ขอเบรกทักทายแฟนๆ อย่างเป็นทางการ แนะนำตัวทีละคนด้วยประโยคภาษาไทยที่เตรียมมาอย่างตั้งใจตามสไตล์ของแต่ละคน และแฟนไทย ยังได้สอนภาษาไทยคำว่า “ยินดีที่ได้รู้จัก” ให้พวกเขาพูดตามกันสดๆ อีกด้วย จากนั้นสตอรี่ความประทับใจของหนุ่มๆ ที่มีต่อประเทศไทยก็ตามมาไม่หยุด ทั้งเรื่องอาหาร การโชว์ และยังนำเอาป้ายโปรเจกต์ที่แฟนๆ เขียนข้อความถึงพวกเขาขึ้นมาโชว์อีกด้วย อ่านข้อความไป ก็ตื่นเต้นกันไป พูดสลับทั้งภาษาไทย ญี่ปุ่น อังกฤษ ม่วนกรุบแบบไม่มีเดดแอร์และมาถึงไทยทั้งที เซอร์ไพร์สที่หนุ่มๆ เตรียมมาเพื่อแฟนๆ ก็ทำเอาแฟนๆ ร้องกรี๊ด กับโชว์เต้นเพลงที่ร้อนแรงที่สุดในพ.ศ.นี้ กับเพลง HIT ME UP จาก TIMETHAI เป็นเซ็กซี่แดนซ์ที่เอาคะแนนไปเลยล้านเต็มสิบเพราะทำถึง ทำเกินไปมาก จากอากาศเย็นๆ ในฮอลล์ ทำให้กลายเป็นอากาศร้อนในชั่วพริบตาความสนุกยังไม่หมด 7 หนุ่มขอโชว์สกิลแดนซ์กันต่อกับพลังเท้าไฟที่รวดเร็ว แข็งแรง แบบที่ไม่อาจกระพริบตาได้ กับเพลง The Show, King of the Jungle, Moving Pieces, Candy Kiss ตามมาด้วยช่วง Dance Solo ของแต่ละคน ก่อนจะเสิร์ฟความสนุกกันต่อแบบจุก ในเพลง 99 PERCENT, Love Tag, Lock Lock และ Okie Dokie! เป็นเพลงสุดท้ายสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุด เมื่อแฟนๆ พร้อมใจกันเรียก “โทระจาๆ” หนุ่มๆ Travis Japan ก็ปรากฏตัวออกมาอีกครั้งแบบไม่ธรรมดา เพราะเปิดตัวมาจากด้านหลังสุดของฮอลล์ เรียกเสียงกรี๊ดกระหึ่มอีกครั้ง กับเพลง DRIVIN' ME CRAZY และ Talk it! Make it! ส่งท้ายช่วงอังกอร์ ซึ่งหนุ่มๆ ก็ร้อง และเต้นไปรอบๆ ฮอลล์คอนเสิร์ต เพื่อไปสบตากับแฟนๆ ของพวกเขาอย่างทั่วถึง ให้แฟนๆ ได้รับความสุขแบบเต็มอิ่ม หอบความประทับใจกลับบ้านแบบเต็มแขน เป็นช่วงเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที ที่ผ่านไปเร็วเหมือนพริบตา แต่ว่าเป็นช่วงเวลาคุณภาพ ที่ได้รับชมเพอร์ฟอร์แมนซ์คุณภาพอัดแน่นไปด้วยจิตวิญญาณความเป็นศิลปิน J-POP ระดับโลกของพวกเขา งานนี้ต้องขอซูฮกให้กับ ผู้จัด Avalon Live ที่เนรมิตความสนุกสุดพิเศษครั้งนี้ให้เกิดขึ้น