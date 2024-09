Sheep เดินหน้าดันบิ๊กโปรเจ็กต์ทีมไทย หนุนศิลปินนักวาดภาพชาวไทย เปิดตัว“Sheep x FAHFAHS”

“อภินันท์ ตรีรัตน์พิจารณ์” Founder&CEO บริษัท ชีพ แก็ดเจ็ต จำกัด กล่าวว่า “แบรนด์Sheep ให้ความสำคัญกับการสร้างสรรค์ผลงานพัฒนาคุณภาพสินค้าของแบรนด์ควบคู่กับพาแบรนด์ไปเชื่อมโยงเข้าถึงไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าผ่านผลงานการคอลแลปส์ ที่ผ่านมาเราร่วมคอลแลปส์ลายลิขสิทธิ์ต่างประเทศมากมาย และอีกเป้าหมายที่Sheepให้ความสำคัญ คือร่วมผลักดันโปรเจ็กต์ ทีมไทย นำเสนอเรื่องราวการเดินทางของแบรนด์ไทย คนไทย ผ่านอุปกรณ์ IT เพื่อสนับสนุนคุณภาพสินค้าแบรนด์ไทย ศิลปินไทย ดารา-นักร้องไทยต้องยอมรับเลยว่า ศิลปินรุ่นใหม่มีศักยภาพมากๆโปรเจคนี้เป็นอีกหนึ่งพลัง Soft power ของเมืองไทย ได้โชว์ผลงานศิลปะสร้างสรรค์มากมายเพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจต่อกัน และเพื่อพิสูจน์คุณภาพสินค้าแบรนด์ไทยในมาตรฐานสากลล่าสุด เปิดตัวเคส คอลเลคชั่นใหม่ Sheep x FAHFAHS นำเสนอ ทีมไทยคนแรกโดยร่วมคอลแลปส์กับ ฟ้า ณภัทร คันธารักษ์ หรือ FAHFAHS ซึ่งเป็นครีเอเตอร์ไทยรุ่นใหม่ที่น่าจับตามองแห่งยุคนี้เลยครับ มีผลงานการออกแบบที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับ เจ้าของผลงานคาแรกเตอร์เด็กผู้หญิงที่มีผมเรียงเส้นเหมือนตุ๊กตา ภาพลักษณ์สดใสศิลปินคนไทยที่มีผลงานมากมาย โด่งดังจากภาพและคาแรกเตอร์ ศิลปะภาพแนวสีพาสเทล ที่มีแต่ความสดใสน่ารัก โดยคอลเลคชั่นนี้ที่ได้ทำร่วมกัน มาในรูปแบบของลายเคสโทรศัพท์สีชมพูเป็นMain คาแรกเตอร์และเอกลักษณ์ของฟ้าฟ้าทำออกมารองรับ iPhone13 Series ไปจนถึงเคส iPhone 16 Series นอกจากนั้นยังมี , iPad Case , Griptok Magsafe และ Phone Charm สำหรับเคสไอโฟน16 เปิดให้ Preorder เป็นสินค้ารุ่นพิเศษ ผลิตเพียงรอบเดียวเท่านั้น“ทางด้าน ”ฟ้า ณภัทร คันธารักษ์“ หรือ FAHFAHS กล่าวว่า “คอนเซ็ปต์ที่ทำร่วมกับSheep x FAHFAHS ครั้งนี้ คือ “Basement in your soul” ซึ่งมาจากนิทรรศการเดี่ยวครั้งแรกของฟ้าในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ฟ้าอยากถ่ายทอดมุมมองที่ว่า “ทุกคนมีชั้นใต้ดินอยู่ในจิตใจ” เหมือนเราเก็บงำความรู้สึกที่แท้จริงเอาไว้ และไม่สามารถบอกให้คนอื่นได้รับรู้ อยากให้ลายบนเคสเป็นเหมือนการย้ำเตือนให้ผู้ใช้ได้รับรู้และเข้าใจตัวตนของตัวเองในทุก ๆ ด้าน ซึ่งจะนำไปสู่การยอมรับตัวตน และปล่อยวางความรู้สึกบางอย่างไว้ข้างหลัง และ เป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดเหมือนกับน้อง Twinkleโดยคาแรกเตอร์ที่อยู่บนเคสจะมีทั้ง 2 ด้าน คือด้านสว่าง (Sunshine) และด้านมืดของตัวเอง (Midnight) รวมอยู่ในนั้นโดยจะมีทั้งตัวสีชมพู (Rainbow) ที่เป็น Main คาแรกเตอร์ของฟ้า หรือคาแรกเตอร์ที่ทุกคนจำได้นั่นเองค่ะ งานส่วนใหญ่ของฟ้าชอบใช้สีพาสเทล เพราะอยากให้งานออกมาดูละมุน ดูอบอุ่นในทุกครั้งที่ได้ดูผลงาน และได้รู้สึกได้รับพลังบวก หรือสามารถฮีลใจจากการมองงานที่สีสบายตาเอกลักษณ์ในผลงานของฟ้าฟ้าก็คือหน้าตาของตัวละครที่มีตากลม และขนตาสามเส้น ทรงผมที่เรียงตัวกันเป็นเส้น ๆ และไล่สีอย่างสวยงาม ส่วนใหญ่คาแรกเตอร์ที่ฟ้าวาดจะเป็นเด็กผู้หญิงซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากตัวเอง เหมือนกับไดอารี่ว่าแต่ละวันเราทำอะไร หรือประทับใจสิ่งไหน ก็จะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพวาด ซึ่งตัวคาแรกเตอร์ต่าง ๆ ก็เติบโตมาจากประสบการณ์และการใช้ชีวิตของฟ้าเองด้วยค่ะฟ้ารู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้ร่วมงานกับ Sheep เพราะรู้จักแบรนด์ Sheep อยู่แล้วค่ะ ที่เคยใช้ก็จะเป็นเคสไอแพด (รุ่นPeople) ที่แถมปลอกปากกาที่ใช้สวมใส่กับ Apple Pencil ค่ะ และรู้สึกตื่นเต้นเป็นอีกความท้าทาย ที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดผลงานร่วมกับSheep ในโปรเจกต์ ‘ทีมไทย’ อยากให้โปรเจกต์ออกมายิ่งใหญ่คนใช้กันเยอะ ๆ ค่ะ ฟ้าคิดว่าช่วงหลัง ๆ คนไทยเริ่มให้ความสนใจในงานศิลปะและความสำคัญใน แบรนด์ไทยมากขึ้น อย่างเช่น ทุกครั้งที่ออกผลงาน ก็จะมีคนไทยที่พร้อมสนับสนุนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการซัปพอร์ตด้วยคำพูด คอมเมนต์ต่าง ๆ หรือการอุดหนุนสินค้า ถือเป็นพลังใจที่ดีมากๆเลยค่ะ”งานเปิดตัวคอลเลคชั่น Sheep x FAHFAHSโดยจัดเป็น Sheep Pop-Up Store ที่ชั้น 1 สยามพารากอนตั้งแต่วันที่16 -29 ก.ย.นี้ ภายในงานมีผลงานของ FAHFAHS มาโชว์ พร้อมกิจกรรมมากมาย และในวันที่16 ที่ผ่านมามีกิจกรรมถ่ายรูป แจกลายเซ็น ให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าแบรนด์ Sheep และตลอดทั้งงานจนถึง 29 กันยายนนี้ เมื่อโพส คลิป รือรูปถ่ายลง ig story แท็กมาที่applesheep ได้มาร่วมกิจกรรมตู้คีบตุ๊กตาที่บูธ ลุ้นรับของรางวัลมากมาย โดยภายในงาน ยังได้รวบรวมคอลเลคชั่นต่างๆของแบรนด์ Sheepมาร่วมโชว์และจำหน่ายอีกด้วย