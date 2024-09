เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จัดเต็ม!! Alternative content ตลอดเดือนกันยายนนี้ ส่งภาพยนตร์คอนเสิร์ต K-Pop เอาใจแฟนด้อมได้ร่วมชมด้วยกันในโรงภาพยนตร์

พร้อมมอบความสุขความบันเทิด้วย Alternative content เติมเต็มความบันเทิงที่หลากหลายตลอดทั้งเดือนกันยายนนี้ ด้วยคอนเซ็ปท์ “การเป็นมากกว่าโรงภาพยนตร์” กับภาพยนตร์คอนเสิร์ตที่ให้ความรู้สึกเสมือนอยู่ในคอนเสิร์ตจริง ๆ ความพิเศษที่ตั้งใจมอบให้เหล่าแฟนคลับได้ฟินทะลุจอกับภาพยนตร์คอนเสิร์ต 4 คอนเทนต์ที่เตรียมเข้าฉาย ได้แก่ aespa : MY First Page, RIIZE FAN-CON TOUR 'RIIZING DAY' FINALE in CINEMAS และUSHER : RENDEZVOUS IN PARIS เอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เท่านั้น และอีกหนึ่งภาพยนตร์คอนเสิร์ต JUNG KOOK : I AM STILL ที่อาร์มี่ชาวไทยจะได้รับชมในโรงภาพยนตร์พร้อมกับอาร์มี่ทั่วโลกในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กว่า 40 สาขาทั่วประเทศ•aespa : MY First page ภาพยนตร์คอนเสิร์ตสารคดีเรื่องแรกเกี่ยวกับการเดินทางของวงเกิร์ลกรุ๊ป aespa เริ่มตั้งแต่กระบวนการคัดเลือกสมาชิกวงไปจนถึงเบื้องหน้าและเบื้องหลังการแสดงบนเวที และการทำกิจกรรมตั้งแต่เดบิวท์จนถึงปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ aespa เปิดตัวในเดือนพฤศจิกายน 2563 ถึงปัจจุบัน เปิดให้เห็นความคิดและความรู้สึกของสมาชิกในวงทั้ง คาริน่า จีเซล วินเทอร์ และ หนิงหนิง รวมถึงความฝัน ความพยายามฝึกฝน และภาพเบื้องหลังการทำงานหลังเวทีที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของทั้ง 4 สาว aespa บัตรราคาเริ่มต้น 400 บาท•RIIZE FAN-CON TOUR 'RIIZING DAY' FINALE in CINEMAS ร่วมปิดฉากแฟนคอนเสิร์ตทัวร์ทั่วโลกครั้งแรกของ RIIZE ด้วยการชมไลฟ์สดในโรงภาพยนตร์ มาร่วมสร้างค่ำคืนดี ๆ ที่น่าจดจำไปด้วยกันในโรงภาพยนตร์ มาฉลองให้กับการปิดฉากทัวร์อย่างยิ่งใหญ่ของ RIIZE วงบอยแบนด์ K-pop ชื่อดังอย่างยิ่งใหญ่พร้อมกันทั่วโลกด้วยการชมถ่ายทอดสดจากโซล ณ งาน “RIIZING DAY” ที่ BRIIZE แฟนคลับทุกคนจะได้รับชมด้วยกันบนจอยักษ์!! จากโรงภาพยนตร์ในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมกัน แล้วพบกัน 13 กันยายน 2567 บัตรราคาเริ่มต้น 700 บาท•USHER : RENDEZVOUS IN PARIS ภาพยนตร์คอนเสิร์ตของ USHER ที่นำเอาแก่นแท้ของปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมอันโด่งดังที่ลาสเวกัส มาผสมผสานเข้ากับการสารภาพรักแบบฝรั่งเศสที่เย้ายวน ภาพยนตร์เรื่องนี้ถ่ายทำในช่วง Paris Fashion Week ที่ La Seine Musicale โดยนำเสนอเพลงฮิตติดชาร์ตอย่าง "Yeah!", "My Boo", "Love In This Club" และเพลงอื่น ๆ จากอาชีพการงาน 30 ปีของ USHER นำเสนอด้วยเครื่องแต่งกายที่ไม่เคยเห็นมาก่อน แสง และเอฟเฟกต์พิเศษที่ล้ำสมัย นอกจากจะนำประสบการณ์คอนเสิร์ตสดที่มีชีวิตชีวามาสู่จอแล้ว USHER ยังให้ผู้ชมได้สัมผัสชีวิตที่อยู่เหนือเวทีอีกด้วย สร้างสรรค์ช่วงเวลาแห่งภาพยนตร์ระดับโลกที่คุณไม่อยากพลาด เข้าฉายวันที่ 12 -15 กันยายนนี้ บัตรราคาเริ่มต้น 350 บาท•JUNG KOOK : I AM STILL เหล่าอาร์มี่เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อม!! พบกันในโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กว่า 40 สาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 กันยายน 2567 และวันที่ 27 - 29 กันยายน 2567 บัตรราคาเริ่มต้น 400 บาท หนุ่ม Jung Kook หนึ่งในสมาชิกวง BTS ที่ได้รับยกย่องให้เป็น “21st Century Pop Artist” เขาก้าวเข้าสู่ความเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกด้วยการเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวกับซิงเกิ้ล “Seven (feat. Latto)” ที่ออกเมื่อเดือนกรกฎาคม 2023 และประสบความสำเร็จอย่างสวยงาม แฟน ๆ อย่าพลาดโอกาสที่จะได้สัมผัสกับทุกโมเมนต์ บทสัมภาษณ์สุดพิเศษที่คุณไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อน พร้อม ฟุตเทจเบื้องหลังต่าง ๆ รวมถึงการแสดงคอนเสิร์ตที่เปี่ยมด้วยพลังที่ Jung Kook ต้องการอยากให้แฟน ๆ ได้สัมผัสความประทับใจนี้คอนเทนต์ความสนุกเหล่านี้...โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จัดให้แฟนด้อม K-Pop ทุกด้อมได้ร่วมชมคอนเสิร์ตสนุก ๆ ในโรงภาพยนตร์ สามารถซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ผ่านทาง แอปพลิเคชัน Major Cineplex, https://www.majorcineplex.com และ ตู้จำหน่ายตั๋วหนังอัตโนมัติ E-Ticket หน้าโรงภาพยนตร์ พิเศษสุด...สำหรับคอนเสิร์ต aespa : MY First Page, RIIZE FAN-CON TOUR 'RIIZING DAY' FINALE in CINEMAS และ JUNG KOOK : I AM STILL ทุกที่นั่งรับของพรีเมียมลิขสิทธิ์แท้จากภาพยนตร์ เฉพาะผู้ชมที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เท่านั้น