ฟินจิกหมอน! “WeTV“ นำทัพคู่ซีรีส์วายตัวท๊อป สาดโมเม้นต์หวาน คอนเทนต์ฉ่ำ WeTV Blooming Love

“พัตเตอร์-ริว” จากซีรีส์ละมุนละไม “ I saw you in my dream” คู่นี้มองตาก็รู้ใจ เสิร์ฟซีนหวานๆ พี่พัตเตอร์ก็ขยันแกล้ง น้องริวไม่หยุดตลอดงาน จน น้องริว ต้องยกป้ายไฟขอฟ้องแฟนคลับว่าโดนแกล้ง เป็นการเอาคืนพี่ชายได้น่าตีสุดๆ ส่วนคู่นี้ก็ไม่เบา “บิ๊ก-ปาร์ค” จากซีรีส์วายดีย์ต่อใจ “ Monster Next Door” ขยันเติมความหวาน ได้เห็นช็อตเด็ด “พี่บิ๊ก” คอยดูแลเทคแคร์ฟิล “น้องปาร์ค” แบบไม่ห่าง ส่วนอีกคู่ “โอเล่-เขตต์” จากซีรีส์ Monster Next Door คงคอนเซปสายอารมณ์ดี คู่นี้ก็สร้างเสียงฮาให้กับแฟนๆ และ KOLs อย่างมาก ตลอดช่วงเล่นเกมปิดหูใบ้คำ ทำเอาแฟนๆลุ้นจนนั่งไม่ติดเก้าอี้ ส่วนทีมสุดท้ายจากซีรีส์วายกระแสดีรักร้ายนายเสพติด อย่าง "ออกัส-แม็ค-นิวเยียร์-เจ๋อ" กลมกล่อมลงตัวเวอร์ เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนๆและเหล่าครีเอเตอร์ได้ตลอดงาน

ซึ่งงาน WeTV Blooming Love ถือเป็นงานแรกจาก WeTV ที่เปิดโอกาสให้เหล่า TikTok ครีเอเตอร์คนดัง มารวมตัวรวมใจทำคอนเทนต์สุด Exclusive ไปกับนักแสดงนำอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่เล่นเกมสุดฟิน ยันกิจกรรมบนเวทีที่หาที่ไหนไม่ได้ แถมครีเอเตอร์ยังบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า “เคมีของน้อง ๆ ทำเขินจนต้องจิกหมอน!”บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความน่ารักสดใจและกิจกรรมน่ารักจุกๆ เริ่มกันที่คู่จิ้นเคมีเป๊ะ​โดยมีผู้ใหญ่ใจดี บิ๊กบอสคนสวย “เจี๊ยบ กนกพร ปรัชญาเศรษฐ” ผู้จัดการ WeTV ประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น พร้อมเผยทิศทางของคอนเทนต์บน WeTV ว่าทางแพลตฟอร์มกำลังเดินหน้าผลิตและพัฒนาซีรีส์วายอย่างเต็มกำลัง เพื่อตอบโจทย์ตลาด และคำเรียกร้องของแฟน ๆ ซึ่งถือเป็นครั้งแรกของ WeTV ที่จัดกิจกรรมในรูปแบบนี้ร่วมกับ TikTok Creator โดยมุ่งหวังให้ TikTok ซึ่งเป็น Entertainment HUB ช่วยขยายฐานแฟนคลับและสร้างคอมมูนิตีให้กับ WeTV ผ่านคอนเทนต์ของครีเอเตอร์รุ่นใหม่ซึ่งนอกจาก KOLs ที่ได้สัมผัสโลกซีรีส์วายแบบจุใจ WeTV ยัง อมยิ้มอิ่มใจไปความรักของแฟน ๆ ที่มารอให้กำลังใจและสนับสนุนเสมอมา โดยจัดรวมพลรวมใจให้แฟน ๆ ได้พบปะกับศิลปิน Headliner อย่างอบอุ่นหลังจบงาน โดยแฟน ๆ ให้เสียงตอบรับเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ตัวแทนคู่จิ้นคู่ฮอต “พัตเตอร์-ริว" และ "บิ๊ก-ปาร์ค-โอเล่-เขตต์" ยังอ้อนแฟน ๆ ว่า “ถ้าชอบก็มีอีก ในอนาคตเจอกันได้อีกเรื่อย ๆ แน่นอน!”ติดตามความเคลื่อนไหวและคอนเทนต์ซีรีส์วายคุณภาพจาก WeTV ได้แล้ววันนี้ทุกช่องทางออนไลน์ ของ WeTV รับประกันความฟินจิกหมอนแบบไม่ได้พัก