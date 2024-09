นักออกแบบท่าเต้น และนักเต้นไทยเจ๋ง! คว้า 3 รางวัลใหญ่ “มหกรรมแข่งขันศิลปะการเต้นเทคนิค นานาชาติ ครั้งที่ 26” (26th Asia Pacific Dance Competition)

ประทับใจกันไปทั่วโรงละครกับปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่ ประเทศไทยเจ้าภาพเวทีระดับโลกเปิดบ้านต้อนรับตัวแทนนักเต้นทั่วภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกกว่า 10 ประเทศ รวม 61 สถาบันสอนการเต้น กว่า 1,000 ชีวิต จากทั้งประเทศไทย ออสเตรเลีย สิงคโปร์ จีน ฮ่องกง อินเดีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม ศรีลังกา และมาเลเซีย โดยได้รับการสนับสนุนจาก กระทรวงวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย สถาบัน CSTD ออสเตรเลีย และประเทศไทย (The Commonwealth Society of Teachers of Dancing) ตลอด 4 วันเต็มอันแสนเข้มข้นนักออกแบบท่าเต้นและนักเต้นไทยสุดเจ๋ง โชว์ศักยภาพวงการศิลปะการเต้นไทยพัฒนาไกล คว้า 3 รางวัลใหญ่ Unique Choreography ออกแบบท่าเต้นดีเด่น, Adjudicator’s Award นักเต้นที่กรรมการเล็งเห็นถึงความโดดเด่นมากที่สุดในการแข่งขัน และ Asia Pacific Liaison Officer - Triple Threat award นักเต้นที่โดดเด่นในการเต้นถึง 3 ประเภท พร้อมส่งมอบธงการแข่งขันในปี 2025 ให้แก่ฮ่องกงกล่าวว่า “Asia Pacific Dance Competition เป็นเวทีการแข่งขันศิลปะการเต้นเทคนิคระดับนานาชาติที่มีมาตรฐานสากล และใหญ่ที่สุดในเอเชีย จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 25 ปี โดยสถาบัน Commonwealth Society of Teachers of Dancing ประเทศออสเตรเลีย สถาบันการเรียนการสอนศิลปะการเต้นที่มีการพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่องมาตลอดระยะเวลา 91 ปี เพื่อพัฒนาขีดความสามารถ พร้อมเป็นศูนย์กลางของศิลปะการเต้นในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก สำหรับการแข่งขันในปีนี้ ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในจัดการงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพการเต้น พร้อมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน และได้มีประสบการณ์ในเวทีระดับนานาชาติ เพราะการเต้นไม่ใช่แค่ความบันเทิง แต่การเต้นคือการพัฒนาชีวิต”ผู้คว้ารางวัลใหญ่ Unique Choreographyออกแบบท่าเต้นดีเด่น เล่าถึงความรู้สึกว่า “วงการศิลปะการเต้นในไทยพัฒนาขึ้นเยอะมาก เยาวชนนักเต้นไทยสร้างผลงานได้โดดเด่น และมีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดจนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ เราพยายามผลักดันการฝึกฝนเชิงเทคนิคซึ่งเป็นพื้นฐานของการเต้นทุกประเภท และสนับสนุนให้คนไทย ประเทศไทย เล็งเห็นถึงความสำคัญของศิลปะการเต้น ซึ่งปีนี้ผลจากความตั้งใจคือได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ Unique Choreography มาจากการออกแบบท่าเต้นที่โดดเด่นที่สุดในเอเชียแปซิฟิก จากผลงาน One day In Bangkok ภายใต้แนวคิดที่อยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยขับเคลื่อนวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศไทย โดยการสร้างสรรค์ผลงานมาในรูปแบบที่เราถนัด คือ Dance ศิลปะการเต้นรำแนวตะวันตก ผ่านเรื่องราวที่เป็นอัตลักษณ์ของสังคม ที่เราคุ้ยเคย และผู้ชมสามารถเข้าถึงได้ไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนักเต้นเท่านั้น สำหรับเนื้อหาของโชว์นี้ เราต้องการเล่าเรื่องของประเทศไทยให้ผู้ชมรับรู้ภายใน 5 นาที จึงเป็นที่มาของชื่อ One day in Bangkok โดยการใช้เทคนิคการทำการแสดงที่หลากหลาย เช่น พรอพต่างๆ ที่ค่อนข้างมีความแปลกใหม่ และดึงดูดต่อสายตาผู้ชม และใช้รูปแบบการเต้นแบบตะวันตกมาเล่าเรื่องของคนไทย ที่ไม่แพ้ชาติใดในโลกมาไว้ด้วยกันอย่างจริงใจ โดยเพลง เนื้อหาของเพลง ท่าเต้น ชุดการแสดง และ พรอพต่างๆ ล้วนเป็นการส่งเสริมและเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือที่อยากจะช่วยสร้างความเข้มแข็งในเชิงวัฒนธรรม จนนำไปสู่การสร้างรายได้เชิงเศรษฐกิจโดยสิ่งที่เรียกกันว่า soft power”อีกหนึ่งความภาคภูมิใจของไทยคือน้องสาวน้อยวัย 16 ผู้เรียนเต้นเทคนิคและฝึกฝนอย่างจริงจังมากว่า 7ปีเต็ม ผู้คว้ารางวัล Adjudicator’s Award นักเต้นที่กรรมการเล็งเห็นถึงความโดดเด่นมากที่สุดในการแข่งขัน เล่าว่า “หนูเริ่มการแข่งขันมาตั้งแต่อายุ 8 ปี พยายามฝึกฝนและตั้งใจในทุกเทคนิคการเต้น เรียนรู้การรับมือและแก้ไขสถานการณ์บนเวที เคยผ่านมาทั้งการแพ้และชนะ ซึ่งปีนี้รู้สึกภูมิใจและดีใจมากๆ ที่ได้รับรางวัล Adjudicator’s Award ซึ่งเป็นอีกหนึ่งรางวัลใหญ่สำหรับนักเต้นทุกคนค่ะ โดยหนูมีความฝันที่อยากจะเป็นนักเต้นระดับอาชีพ ที่ได้ทำงานทั้งในประเทศไทย และไปไกลในระดับอินเตอร์เลยค่ะ”สำหรับน้อง “เล่าถึงความรู้สึกว่า “หนูรู้สึกเป็นเกียรติมากๆ ค่ะที่ได้รับรางวัลนี้ แล้วก็รู้สึกดีใจและยินดีมากๆ กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ต้องใช้เวลาการฝึกซ้อมมาอย่างหนัก ขอบคุณที่เห็นถึงความตั้งใจและความสามารถของหนูค่ะ”มหกรรมการแข่งขันศิลปะการเต้นเทคนิคระดับนานาชาติ “Asia Pacific Dance Competition” ครั้งที่ 26ประกอบไปด้วยรูปแบบการเต้นที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น บัลเลต์, ระบำประจำชาติ, คอนเท็มโพรารี่ แดนซ์, แจ๊สแดนซ์, บัลเล่ต์ ลาลีเคิล, แท็ปแดนซ์, ฮิปฮอป, ร้องและเต้น, เต้นเล่าเรื่องราว เป็นต้น พร้อมรูปแบบการแข่งขัน ทั้งแบบ 1 คน (Solo), 2-3 คน (Duos/Trios), กลุ่มเล็ก 4-6 คน (Ensembles), กลุ่มใหญ่มากกว่า 30 คน(Troupes) ฯลฯ ตลอด 4 วันเต็ม กับ 18 รอบการแข่งขันพร้อมเทคนิค แสง สี เสียง จัดเต็มบนเวทีระดับมาตรฐานสากล อัปเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ Facebook: CSTD Thailand#26APDC #AsiaPacificDanceCompetition #BorntoPerform #Comdance