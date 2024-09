สยองยิ่งกว่าเดิม! "Flex 104.5 | PMCU | DV8 SIAM HALLOWEEN presented by มาม่า " ยึดพื้นที่สยาม หวีดสุดเสียง 3 วันเต็ม

กำลังจะกลับมาสร้างความหลอนอีกครั้ง กับงานฮาโลวีนที่ใหญ่ที่สุดแห่งปี "Flex 104.5 | PMCU | DV8 SIAM HALLOWEEN presented by มาม่า" ปิดสยามหวีด 3 วันเต็ม พร้อมฟรีคอนเสิร์ตศิลปินกว่า 100 ชีวิต และกิจกรรมอีกเพียบ!หลังจากปีที่แล้วประสบความสำเร็จปลุกผีป่วนเมือง มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 3 แสนคน งานนี้คลื่นวิทยุ Flex 104.5 โดย "คุณจี๊บ - เทพอาจ กวินอนันต์" ผู้ก่อตั้ง และ "คุณอ้อม - พิยดา อัครเศรณี" กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟล็กซ์ สเตชั่น จำกัด จับมือพันธมิตรทางธุรกิจ "สำนักงานทรัพย์สินจุฬาฯ" และ "บริษัท ดีวี8 จํากัด (มหาชน)" ก็ได้สานต่อความสำเร็จเนรมิตอิเวนต์ยักษ์ใหญ่อีกครั้ง กับ "Flex 104.5 | PMCU | DV8 SIAM HALLOWEEN presented by มาม่า" งานฮาโลวีนใจกลาง "สยามสแควร์" ปักหมุด Landmark กรุงเทพ กับกิจกรรมสุดแน่นตลอด 3 วัน 25-27 ตุลาคม 2567ซึ่งในปีนี้ "Flex 104.5 | PMCU | DV8 SIAM HALLOWEEN presented by มาม่า" มาพร้อมฟรีคอนเสิร์ตกับศิลปินกว่า 100 ชีวิต 2 เวที ที่เปลี่ยนสยามสแควร์ให้กลายเป็นมิวสิกเฟสติวัลกับศิลปินที่ขนมาทั้งตัวตึง ตัวจี๊ด เตรียมหวีดสุดเสียงไปกับ BEC Music / BOWKYLION / JACKIE JACKRIN / JEFF SATUR / JEEP & FRIENDS / LYKN / MEAN / MEYOU / NONT TANONT / OABNITHI / PERSES / PiXXiE / PROXIE /sarah salola / Slapkiss / TIGGER / TYTAN / VIIS / Zee NuNew และศิลปินหลากหลายค่ายอีกมากมายนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมหลอนๆอีกเพียบ อาทิ จุดถ่ายภาพสุดหลอนที่ปีนี้ใหญ่กว่าเดิมและสยองกว่าเดิมเรียงรายตลอด Walking Street ใจกลางสยามสแควร์ ให้ทุกคนได้ทำคอนเทนต์ติดแกรมกันตลอด 3 วัน 3 คืน ตั้งแต่ VILLAGE ARCHWAY ประตูแห่งโลกวิญญาณ เปิดต้อนรับทุกคนสู่มิติแห่งความหลอน, BLOODY BOTANICA ORCHARD สวนแห่งความตายกับนํ้าพุสีเลือด ที่ให้คุณได้ลุ้นเงินฟรีกลับบ้าน, MYSTERIOUS LABORATORY ห้องทดลองลึกลับ กับการทดลองระหว่างความเป็นกับความตาย ที่จะได้สัมผัสประสบการณ์ความหลอนที่ไม่เคยเจอ, ABANDONED CHURCH โบสถ์ร้าง โบสถ์แห่งมิติวิญญาณพระจันทร์สีเลือด กับแท่นบูชายันต์ที่ทุกคนต้องกรีดร้องส่วนสายช้อปสายชิมก็พลาดไม่ได้กับ Dark Street ที่รวมเอาร้านสุดฮอตที่มีเมนูหลอนๆที่มีขายเฉพาะช่วงนี้เท่านั้น ให้ทุกคนได้ช้อป ชิม ตลอดวัน รวมไปถึงกิจกรรมสุดพิเศษ "GHOST RANDOM DANCE" ชวนแต่งผีมาออกสเต็ปกับ RANDOM DANCE ที่จะเปลี่ยนสยามสแควร์ให้เต็มไปด้วยผีจากทุกสุสาน, "GHOST COSPLAY" กับการแต่ง COSPLAY สุดหลอน พาทุกคนไปสู่มิติอันเร้นลับ, "TRICK AND PICK" พาเหรดผี ที่พร้อมมาแจกของฟรีตลอดงาน, "EVIL FOUNTAIN" น้ำพุสีเลือด ที่ใครแต่งผีมาถูกใจ ก็รับกุญแจเสี่ยงทาย ลุ้นเงินรางวัลกลับบ้าน"คุณเทพอาจ กวินอนันต์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจทีเค โฮลดิ้ง จำกัด เผยว่า "จากความสำเร็จในปีที่แล้ว ทำให้ปีนี้ Flex 104.5 | PMCU | DV8 SIAM SIAM HALLOWEEN presented by มาม่า กลับมาอีกครั้ง พร้อมกับความสนุกสุดพิเศษ ที่อยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสด้วยตัวเอง โดยเฉพาะฟรีคอนเสิร์ตกับ 2 เวที ที่จะมีศิลปินมากมายมาสร้างความสนุกตลอดงานทั้ง 3 วัน รับรองว่าจะได้รับทั้งความสนุกและมันส์แน่นอน ที่สำคัญดูฟรีตลอดงานครับ""คุณพิยดา อัครเศรณี" กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฟล็กซ์ สเตชั่น จำกัด เผยว่า "ปีนี้จะสนุกสนานกว่าเดิมแน่นอน กับศิลปินและโซนกิจกรรมที่เราตั้งใจนำเสนอ เรียกว่าแจกเงินรางวัลและของรางวัลมูลค่ารวมกว่าล้านบาทให้ทุกคนได้ร่วมสนุกกันตลอดงาน และอย่าลืมเตรียมคอสตูมปังๆ หลอนๆ มาที่งานนี้ด้วย แอบกระซิบว่ามีสิทธิพิเศษสำหรับคนที่แต่งผีมาแบบจัดเต็มไว้ด้วยค่ะ""คุณณัฐพล เกษมวิลาศ" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) เผยว่า "สืบเนื่องจากความสำเร็จของ Siam Halloween งานเทศกาลฮาโลวีนสุดยิ่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพฯ ปีที่แล้วที่มีผู้เข้าร่วมงาน กว่า 300,000 ชีวิต และกลายเป็น Landmark สำคัญของเทศกาลฮาโลวีน ในปีนี้ DV8 Thailand ก็พร้อมและยินดีที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ใหญ่และสนุกเพื่อให้เกิดความสำเร็จจนกลายเป็น Signature สำหรับชาวไทยและต่างชาติมากยิ่งขึ้น""Flex 104.5 | PMCU | DV8 SIAM HALLOWEEN presented by มาม่า" พร้อมแล้วสำหรับความสนุกสุดหลอน ห้ามพลาด! ตลอด 3 วันเต็ม แล้วเจอกัน 25-27 ตุลาคม 2567 ที่ สยามสแควร์ ติดตามรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook @SiamHalloween ... คำเตือน! ระวังเจอดี ผีสุสานแตก กรี๊ดแหลกจนหมดเสียง#SiamHalloween2024 #งานฮาโลวีนใจกลางเมือง #ฮาโลวีนนี้หวีดแน่ #Flex1045 #PMCU #DV8Thailand