25 ก.ย. นี้ เตรียมสนุกกับฟรีคอนเสิร์ตแบบมาราธอน “MCOTxSIAM PARAGON present NINEENTERTAIN BIRTHDAY FESTIVAL 2024”

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ ศูนย์การค้าสยามพารากอน ฉลองครบรอบ 22 ปี รายการไนน์เอ็นเตอร์เทน ซึ่งออกอากาศทางช่อง 9 กด 30 จัดฟรีคอนเสิร์ตแบบมาราธอน รันยาวกว่า 9 ชั่วโมงเต็มกับ “MCOTxSIAM PARAGON present NINEENTERTAIN BIRTHDAY FESTIVAL 2024” ในวันพุธที่ 25 กันยายนนี้ ตั้งแต่เวลา 12.00-22.00 น. ณ พาร์คพารากอน ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอนรันยาวความสนุกที่มาพร้อมความสุขกับกองทัพศิลปิน นักแสดงชื่อดังมากมาย อาทิ BOW Maylada, F.HERO X GulfKanawut, ลำไย ไหทองคำ, PEAKSayaa, ต้าห์อู๋-ออฟโรด, ALALA, นุ๊ก ธนดล & ป๊ายปาย โอริโอ้, PuimekSter, BNK48, DIAMOND, MATCHA, LA ONG FONG, Pretzelle, QRRA, บูม สหรัฐ, VIIS, SLAPKISS, YourMOOD, LYKN, หลุยส์, TIGGER, Turbo4Wheels, นนท์ อินทนนท์, Tiny Titan,ฟอร์ด, PERSES, POPPY C., Proo, Paiiinntt, ภูวิน, SANGMIN CHOI, bamm, เติ้ล-เฟิร์สวัน, เก่ง-น้ำปิง-โทมัส-ก้อง, เพชร รตน, NEVONE, TXRBO, WHAWHA, The Dragon, B.Friend, Love Sick 2024, ATK, Slow sundae, Daruni, Wizzle, D-NA, Monica, V3RSE, New country, TYTAN, Empress ฯลฯ เรียกว่าม่วนเกินพิกัดแน่นอน พร้อมกันนี้ อสมท ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ทั่วประเทศ โดยการบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ซึ่งสามารถโอนเข้าบัญชี มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา-รวมน้ำใจคนบันเทิง เลขที่บัญชี 067-213510-0 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสวนจิตรลดา ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทุกแพลตฟอร์มของ “ไนน์เอ็นเตอร์เทน”#9entbd22nd #9entbd22ndXSIAMPARAGON #SIAMPARAGON