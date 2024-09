"จี๋ สุทธิรักษ์" ฮอตไม่แผ่ว! รับงานพรีเซนเตอร์ครั้งแรกในชีวิต “กันแดด SIBLING”

กระแสแรงไม่มีแผ่ว สำหรับพระเอก "จี๋ - สุทธิรักษ์ ทรัพย์วิจิตร"ที่เป็นที่น่าจับตามองตอนนี้งานเข้าแบบรัวๆ ทั้งงานแสดง รวมถึงล่าสุดรับงานพรีเซนเตอร์ครั้งแรก "SIBLING (ซิบบลิ้ง)"แบรนด์สกินแคร์ออนไลน์คุณภาพที่มีมานานกว่า 4 ปี พร้อมกับได้เปิดตัวครีมกันแดด "SIBLING Daily Aqua Shield All UV Sunscreen SPF50+ PA++++" อย่างเป็นทางการ ณ ลานหน้า EVEANDBOY the Underground ชั้น LG, Siam square One ท่ามกลางแฟนคลับที่มาให้กำลังใจอย่างล้นหลามสำหรับการรับบทบาทพรีเซนเตอร์ "SIBLING" ในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกในชีวิตของ "จี๋ สุทธิรักษ์" โดยเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่มีความใส่ใจในการดูแลตัวเอง ซึ่ง "SIBLING Daily Aqua Shield All UV Sunscreen SPF50+ PA++++" นักแสดงหนุ่มก็มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ได้ทดลองใช้ ปรับสูตร เก็บ Feedback มาเรื่อยๆ จนได้มาเป็นกันแดด "SIBLING"สูตรปัจจุบัน ทำเอาแฟนคลับตื่นเต้นดีใจ พร้อมประกาศซัพพอร์ตรอใช้กันแดดตัวเดียวกันกับที่ "จี๋ สุทธิรักษ์" เลือกใช้สำหรับ "SIBLING Daily Aqua Shield All UV Sunscreen SPF50+ PA++++" กันแดดที่ผ่านการคัดสรรมาอย่างดี เป็นกันแดดที่เนื้อบางเบาสบายผิว ไม่รบกวนเมคอัพ ไม่เหนียวเหนอะหนะระหว่างวัน อ่อนโยนเหมาะสำหรับผิวแพ้ง่าย ไม่ก่อให้เกิดการอุดตัน กันน้ำ รวมถึงมีสารสกัดที่ช่วยให้ผิวแข็งแรง ต้านอนุมูลอิสระ ลดการอักเสบ และยังมีประสิทธิภาพในการกันแดดครอบคลุมทุก UV รวมถึง รังสี IR และ Blue Light ให้ "SIBLING" ปกป้องผิวของคุณ"รินทร์ลิตา ธนสิทธิจิรนนท์" กรรมการผู้บริหาร บริษัท ซิบลิ้ง กรุ๊ป อินคอร์ปอเรท จำกัด เผยว่า "การที่เราเลือก จี๋ สุทธิรักษ์ มาเป็นพรีเซนเตอร์ ถือเป็นการตัดสินใจที่ต้องบอกว่าทำถึง ทำถูกต้อง เพราะเจ้าตัวมีส่วนร่วม ใส่ใจในทุกขั้นตอน เป็นความภูมิใจของแบรนด์ และถือเป็นการเลือกพรีเซนเตอร์ไม่ผิดคนจริงๆ เพราะนอกจากได้บุคคลที่เป็นที่รักของใครหลายๆคน ยังเป็นบุคคลที่เป็นต้นแบบในการดูแลตัวเองได้ดีมากๆอีกด้วย"พร้อมกันนี้เราก็ได้จัดงานเปิดตัวอย่างเป็นทางการอย่างยิ่งใหญ่ ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี เพราะถึงแม้ SIBLING จะเป็นแบรนด์ที่ไม่ได้เติบโตรวดเร็วมาก แต่เป็นแบรนด์ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องและคุณภาพมาตลอดกว่า 4 ปี โดยเราตั้งเป้าเติบโต 200 % และที่สำคัญเราต้องการให้ผู้บริโภคติดตามเซอร์ไพรส์จาก SIBLING THAILAND ต่อไปเรื่อยๆ รับรองว่าเรามอบสิ่งๆ โปรดักส์ดีๆถึงมือทุกคนอย่างแน่นอนค่ะ"พบกับ "SIBLING Daily Aqua Shield All UV Sunscreen SPF50+ PA++++" ได้ที่ร้าน EVEANDBOY ทุกสาขา และห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปและสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ "SIBLING" ได้ที่Website: https://siblingth.com/LINE OA: https://line.me/ti/p/~@siblingth.officialFacebook: https://www.facebook.com/siblingth.official/Instagram: https://www.instagram.com/siblingth.official/