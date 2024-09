“ดีพร้อม” เปิดตลาดโชว์ผลงานแฟชั่น ส่งเสริมอัตลักษณ์ไทย ดันนักออกแบบ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ หนุนแบรนด์ไทยสู่สากล

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) เดินหน้าจัดงานแสดงสินค้าแฟชั่น DIPROM RESHAPE THE FASHION : Show Shop Share ระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2567 ลาน Co-Event Space Zone A ชั้น G ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและภาพลักษณ์แฟชั่นไทยที่ผ่านการส่งเสริมและพัฒนาจากกิจกรรมของดีพร้อม อาทิ กิจกรรมพัฒนานักออกแบบดีพร้อมในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมแฟชั่นสู่ตลาดสากล และกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้า สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคต่อสินค้าแฟชั่นแบรนด์ไทยนางดวงดาว ขาวเจริญ รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จากนโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมแฟชั่นประเทศไทยจำเป็นต้องปรับกลยุทธ์จากการแข่งขันด้านราคาเป็นการแข่งขันด้านความคิดสร้างสรรค์และคุณภาพ ผู้ประกอบการควรแสวงหาอาวุธใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ดังนั้น กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ส่งเสริม และสนับสนุนผู้ประกอบการยุคใหม่ให้มีความพร้อมทั้งองค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ ทักษะการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมถึงทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการพร้อมทั้งสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อสินค้าแฟชั่นแบรนด์ไทยที่มีความสวยงาม สร้างสรรค์ผ่านเวทีแฟชั่นโชว์ และแชร์ให้โลกรู้ว่าแบรนด์แฟชั่นไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก ให้เกิดความนิยมในสินค้าแฟชั่น แบรนด์ไทย รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีที่จะส่งเสริมสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นไทยอีกด้วยนางดวงดาว กล่าวว่า กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือ ดีพร้อม (DIPROM) ได้ดำเนินการตามนโยบาย “RESHAPE THE FUTURE : โลกเปลี่ยน อุตสาหกรรมปรับ พร้อมรับอนาคต” ของนายภาสกร ชัยรัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เพื่อให้เป็นกรอบทิศทางการดำเนินงานที่สอดรับกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงระดับโลก (Megatrends) ภายใต้ภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและสังคมโลกยุคใหม่ โดยมุ่งหวังให้กลุ่มเป้าหมายทุกระดับสามารถยืนหยัด รับมือ และปรับตัวได้เท่าทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ พร้อมสนับสนุนซอฟต์พาวเวอร์ด้านอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยให้ผู้ประกอบการแฟชั่นสามารถสร้างโอกาส สร้างรายได้ และสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อสินค้าไทย ผ่านการจัดงานแสดงสินค้าแฟชั่น “DIPROM RESHAPE THE FASHION : Show Shop Share” ภายใต้กิจกรรมการส่งเสริมการตลาดและภาพลักษณ์แฟชั่นไทย ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาจากกิจกรรมของดีพร้อม อาทิ กิจกรรมพัฒนานักออกแบบดีพร้อมในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (DIPROM Thai Designer Lab) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สิ่งทอเข้าสู่มาตรฐานอุตสาหกรรม (DIPROM Thailand Textile Tag) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมแฟชั่นสู่ตลาดสากล (DIPROM Fashion Connext) และการจัดกิจกรรมฝึกอบรมสัมมนาอื่น ๆ อีกมากมาย เพื่อทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดจากการออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์แฟชั่นเชิงสร้างสรรค์ที่ผ่านการพัฒนาจากดีพร้อมซึ่งงานแสดงสินค้าแฟชั่น “DIPROM RESHAPE THE FASHION : Show Shop Share” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 กันยายน 2567 ลาน Co-Event Space Zone A ชั้น G ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯรวมระยะเวลา 3 วัน ซึ่งภายในงานแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 โซน คือ1) โซนกิจกรรมจัดจำหน่ายสินค้า "DIPROM RESHAPE THE FASHION : Show Shop Share" ที่คัดสรรผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ จำนวน 40 ร้านค้า จากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของกองพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และ2) โซน Main Stage จะมีการจัดกิจกรรมแฟชั่นโชว์แบรนด์ไทย และกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าราคาพิเศษ รวมถึงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินสุดฮอต ซึ่งภายในงานจะได้พบกับแฟชั่นโชว์พร้อมการจำหน่ายสินค้าแบรนด์ไทยจากผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแฟชั่นที่ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ นางดวงดาว กล่าวทิ้งท้าย