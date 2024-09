เอ็นไอเอ เสริมพลังอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทย จัดโครงการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (NEC) - ภาคใต้ (SEC)

เปิดตัวโครงการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจฐานนวัตกรรม (Innovation-Based Enterprises) ใน 5 อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ขอเชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 5 สาขา ได้แก่ ภาพยนตร์ ซีรีส์ หนังสั้น, ดนตรี, แฟชั่น, การออกแบบ และ ท่องเที่ยวหรือท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่อยู่ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง) และ ภาคใต้ (จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎ์ธานี และนครศรีธรรมราช) เข้าร่วมกิจกรรมอบรม พัฒนาธุรกิจจากผู้เชี่ยวชาญระดับท๊อปของประเทศโครงการนี้จะช่วยพัฒนาทักษะทางธุรกิจและความคิดสร้างสรรค์ เพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจ ด้วยกลยุทธ์การตลาดที่ทันสมัย ผสานเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ พร้อมเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมและสังคมที่เป็นเอกลักษณ์ และช่วยขับเคลื่อนธุรกิจได้เติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากวิทยากรชั้นนำ อาทิ คุณชลากรณ์ ปัญญาโฉม กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานดิจิทัล บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน), คุณธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ ครีเอเตอร์ดิจิทัล นักออกแบบธุรกิจ และที่ปรึกษาด้านการออกแบบธุรกิจ เจ้าของ Facebook Trick of the Trade, คุณเอกลักญ กรรณศรณ์ ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร BrandThink และผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง Red Life, คุณฤกษ์ชัย พวงเพ็ชร์ ผู้กำกับ นักเขียนบท โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์ Film / Director of Raruek Co., คุณอภิวัฒน์ พงษ์วาท นักร้อง นักดนตรี วง ETC, คุณสาธิต กาลวันตวานิช ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทฟีโนมีนา จำกัด และ ผู้ก่อตั้งแบรนด์พร็อพพาแกนดา (Propaganda), คุณศรัณย์ วงศ์น้อย โปรดิวเซอร์เพลงชื่อดัง เป็นต้น พร้อมกิจกรรมพัฒนาสินค้า/บริการ หรือผลิตสื่อแพลตฟอร์มสร้างสรรค์ ที่ให้ผู้ประกอบการได้เรียนรู้และลงมือทำ พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ๆกิจกรรมหลักของโครงการ ได้แก่:• 1-5 ตุลาคม 2567: อบรมเข้มข้นการทำธุรกิจสร้างสรรค์ 5 วัน 15 ชั่วโมงกับกูรูแถวหน้า• ตุลาคม – พฤศจิกายน 2567: รับคำปรึกษาเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพัฒนาแผนธุรกิจและกลยุทธ์การตลาด• ธันวาคม 2567: พัฒนาสินค้า/บริการ หรือผลิตสื่อแพลตฟอร์มสร้างสรรค์ ตามความเหมาะสมของแต่ละอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พร้อมทดสอบตลาดจริง• มกราคม 2568: นำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการและนักลงทุน และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ