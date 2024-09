“คนเกาหลี” หัวใจไทยแลนด์! ที่ไม่ใช่ “กามิน”

ยังคงคุกรุน สำหรับประเด็นของติ๊กต๊อกเกอร์สาวสัญชาติเกาหลี “จี กามิน” หลังจากเลิกรากับ “แน็ก ชาลี ไตรรัตน์” จาก “คนเคยรักกัน” ก็กลายเป็นมหกรรมขุดวีรกรรมต่างๆ ของแต่ละคนขึ้นมา โดยเฉพาะฝ่ายหญิง ในแต่ละสิ่งที่หลายคนไม่เข้าใจว่า “กามิน” มาอยู่ไทย หากินกับคนไทย ได้เงินได้ทองหอบกลับไปตั้งตัวที่บ้านเกิด แต่ทำอะไรเพื่อ “คนไทย” แล้วหรือยัง บวกกับตอนนี้เกิดกระแส #แบนเกาหลี จนติดเทรนด์ X ยิ่งทำให้กระแสแอนตี้ “กามิน” ทะยานขึ้นเรื่อยๆ จนผู้ติดตามลดลงในทุกแพลตฟอร์มแต่ใช่ว่า “คนเกาหลี” ทุกคนจะมีนิสัยตามที่ติดเทรนด์ X เพราะยังมีคนเกาหลี สัญชาติเกาหลีแท้ๆ ที่มาทำงานในเมืองไทย ก็ยังเป็นที่ชื่นชอบ ทำให้คนไทยใจฟู อย่างเช่น “พี่จอง” และ “คัลแลน (พัคกีดึก (Park Ki Deuk))” ยูทูเบอร์สายท่องเที่ยว จากช่อง Cullen HateBerry เจ้าของวลีฮิต “ใจฟู” บอกเลยว่าในช่องแทบจะไม่มีคำหยาบ บวกกับความสดใส และสถานที่ไปท่องเที่ยวในประเทศไทย ขนาดคนไทยแท้ๆ เองยังไม่เคยไปเลย แต่ก็ว้าวทุกครั้งในการดูคลิป รวมไปถึงความน่ารักของ “น้องแดน” และ “พี่จูดี้” จึงไม่แปลกใจว่าเวลามีดราม่าอะไร ก็มักจะผ่านไปได้แบบสบายๆ แถมยังช่วยเหลือประเทศไทยผ่านการร่วมบริจาคในทุกๆ ครั้งที่มีโอกาสถัดมาที่โดดเด่นไม่แพ้กันก็ต้องยกให้กับ “โค้ชเช” หรือ “ชัชชัย เช” ผู้ที่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ประเทศไทย ผ่านการเป็นโค้ชเทควันโดทีมชาติไทย โดยเป็นโค้ชของ “เทนนิส พาณิภัค” เจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกมาถึง 2 สมัย จึงไม่แปลกใจที่เจ้าตัวได้รับทั้ง “สัญชาติไทย” และได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ตติยดิเรกคุณาภรณ์ แต่ทั้งหมดทั้งมวล “โค้ชเช” คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติส่วนอีก 2 ยูทูปเบอร์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีคือ “พี่ฮง (อิลฮงมิน)” หรือ Bangkokboy ผู้ที่ใช้เวลากว่าครึ่งชีวิตอยู่ในประเทศไทย สร้างความสุข รอยยิ้มผ่านการตอบโต้กับแฟนๆ ผ่านโซเซียล แม้จะโดนแซวอยู่เรื่อยๆ ว่าเป็น “เกาหลีปลอม” โดยเจ้าตัวรักเมืองไทยมาก ถึงขั้นตั้งใจจะใช้วัยเกษียณอยู่ที่นี่ ซึ่งไม่ต่างอะไรกับ “คิวเท ซิม” เจ้าของช่อง Kyutae Oppa ที่ชื่อของเขาแปลเป็นไทยว่า “รักเมืองไทย” แม้เลือดเนื้อจะเป็นเกาหลี เกิดจากครอบครัวบาทหลวงชาวเกาหลี แต่เขาเกิดและเติบโตที่เมืองไทย รวมไปถึงความคิด ที่กลมกลืนไปกับวัฒนธรมของไทย แม้หน้าจะมองยังไงก็กรุงโซลแน่นอนสุดท้ายที่อยากให้รู้จักคือ “จินวุค คิม” หนึ่งในสมาชิกบอยแบนด์แห่งปี 2024 BUS Because of you I shine ประกวดผ่านรายการ789 Surviva และสิ่งที่ตกให้แฟนๆ อยากเข้าด้อม “บีอัส” ก็ด้วยความเป็นหนุ่มอารมณ์ดี เป็นคนง่ายๆ ชิลๆ มีความเป็นตัวเองสูง บวกกับความใสซื่อที่น่าเอ็นดู จึงไม่แปลกใจที่ทำไมแฟนคลับคนไทยที่ได้รักมากขนาดนี้ยังมี “คนเกาหลี” หัวใจไทยแลนด์ ที่มาทำงานในประเทศไทยอีกหลายคนที่เขารักในพื้นแผ่นดินนี้ไม่น้อยกว่าคนไทยที่เกิดมาพร้อมสัญชาติไทย เผลอๆ บั้นปลายชีวิตอยากจะอยู่ไทยไปจนลมหายใจสุดท้ายก็มี