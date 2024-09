สยบทุกความสงสัย สำหรับความรักระหว่างกับนางเอกชื่อดังแม้ทั้งคู่ยังไม่กลับมาฟอลโลว์อินสตาแกรมกัน แต่ความรักน่าจะหวานชื่นไม่น้อยมานานแล้ว โดยระยะหลังๆ จะเห็นภาพที่โต้งและพลอยเช็กอินสถานที่เดียวกันบ่อยๆล่าสุดในวันเกิดอายุครบ 42 ปี หนุ่มโต้ง โพสต์สตอรี่อวยพรวันเกิดหวานใจ พร้อมข้อความ Hbd to you kup. You know what i mean @chermarn” งานนี้ทำแฟนๆ ที่ลุ้นความรักของทั้งคู่ต่างพากันโล่งใจไม่น้อยเลยทีเดียว