เปิดกองครั้งแรก! ซีรีส์ ‘FOUREVER YOU เพราะรักนำทาง’ ส่องเคมีเคใจ พระ-นาย 4 คู่ รับรองความฟิน!!

ถือเป็นช่วงเวลาอันดีก่อนออกอากาศที่ได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมกองถ่ายเป็นครั้งแรก สำหรับซีรีส์ "FOUREVER YOU เพราะรักนำทาง" อีกหนึ่งโปรเจ็กต์ส่งท้ายปีจาก "StudioWabi Sabi" ที่ได้นำจักรวาลนิยาย 4 หมอสุดฮิตจากปลายปากกาของ "Howlsairy" มาถ่ายทอดความฟินให้แฟนๆ ได้รับชม ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมการผลิตของ "นิว-ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล" ที่รับรองความสนุก ฟิน ครบรส โดยใน PART 1 ได้หยิบยกนิยายสองเรื่องแรกของโปรเจ็กต์อย่าง Tag!, You're mine และ How much is your love ?ให้ได้รับชมกันก่อนโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเมื่อสื่อมวลชนบุกกองพร้อมสัมภาษณ์นักแสดงนำอย่าง ปอนด์-พลวิชญ์ เกตุประภากร (รับบท ฮิลล์), เอิร์ธ-กัษมนณัฏฐ์ นามวิโรจน์ (รับบท อีสเตอร์), แม็กกี้-รชต พิเชฐโชติ (รับบท โจฮัน), บาส-หัสณัฐ พินิวัตร์ (รับบท นอร์ธ), บีเวอร์-พรรษพล เจนสรรพกิจกุล (รับบท ต้นฟ้า), ต้นหลิว-เมธาพัฒน์ ฉิมกุล (รับบท ไต้ฝุ่น), เงิน-อนุภาษ เหลืองสดใส (รับบท อาทิตย์) และ โอ๊ต-ธาราธร พุ่มโพธิงาม (รับบท ดาวตก) พร้อมทั้งเยี่ยมชมการทำงาน เก็บภาพเบื้องหลังบรรยากาศในกองถ่ายซึ่งเต็มไปด้วยความสดใสและความสนุกสนานมาฝากให้แฟนๆ ได้ชมกัน ก่อนเตรียมตัวไปรับชมความฟินแบบเต็มกราฟ ในซีรีส์ "FOUREVER YOU เพราะรักนำทาง" พร้อมกันเร็วๆ นี้ ทางช่อง GMM25 เวลา 20.30 น.