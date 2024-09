MORE NINE ซิงเกิลใหม่ลุยทำเองทุกขั้นตอน “พูดได้ไงก่อน” สไตล์ Indie Rock ผสม Country แทนใจคนชอบเพลงจังหวะสนุกๆมาปลดปล่อยความมันส์ ร้องตามโยกตามไปด้วยกัน

เป็นอีกกลุ่มศิลปินมากความสามารถจากค่ายเพลง INNING RECORD สำหรับ “MORE NINE” สมาชิกในวงประกอบไปด้วย เพลง - ภาวัต ทองน้อย (นักร้องนำ), โก๊ะ - เอกลักณ์ ป้อมทอง (กีตาร์), เพชร - เศรษฐีเพชร อ่ำสำอางค์ (เบส), แม็ก - กรวิชญ์ ตันชื่น (กลอง) ล่าสุดเตรียมส่งเพลงซิงเกิลใหม่ที่ MORE NINE ลุยทำเองทุกขั้นตอนกับเพลงที่ชื่อว่า “พูดได้ไงก่อน” เพลงในสไตล์ Indie Rock ผสมผสานดนตรี Country แทนใจคนชอบเพลงจังหวะสนุกๆ มาปลดปล่อยความมันส์ ร้องตามโยกตามไปด้วยกัน ซึ่งคนที่แต่งเนื้อร้องเพลงนี้คือเพลง ภาวัต (นักร้องนำ) ได้เล่าถึงการทำงานในครั้งนี้ว่า“เพลง พูดได้ไงก่อน เกิดจากผมรู้สึกว่า ที่ผ่านมาพวกเรา MORE NINE มีแต่เพลงช้าๆ เวลาที่เราไปแสดงสด คนจะร้องไห้เศร้ากับการแสดงของเราอย่างเดียวเลยนะ (หัวเราะ) เลยอยากได้เพลงที่มันโยกได้ ร้องตามได้ กระโดดได้ แต่ยังไงเนื้อหาก็ยังเป็นการประชดประชัน เป็นมอไนน์สไตล์เหมือนเดิมครับ เนื้อหาของเพลงนี้มาจากประสบการณ์ความรักที่ผมและคนรอบตัวเจอกันมาก่อน ซึ่งเพลงนี้จะพูดถึงการที่เราทำดีให้ทุกอย่างแต่คนที่เราเคยรักกลับไปพูดให้ร้ายเรา ว่าเราไม่ดีบ้าง ไปพูดว่าเขาไม่ได้จริงจังกับเราบ้าง ซึ่งในความเป็นจริงเราก็รักกันจริง เราก็ทำดีกับเขาจริงๆ แต่ไปพูดซะอย่างกับว่าเราผิด หรือเรื่องราวความรักเหล่านั้นไม่เคยเกิดขึ้นเพลงนี้สไตล์ดนตรีเป็นร็อคแน่นอนครับ แต่เราเลือกใช้จังหวะที่เรียกว่า Shuffle ซึ่งให้ความรู้สึกสนุก บังคับโยกได้ และยังผสมกลิ่นของความเป็นดนตรี Indie และดนตรี Country เข้าไป ทำให้แสดงถึงความซุกซน ความดีดดิ้นอะไรบางอย่างมากขึ้นครับที่ผ่านมา พวกเรามอไนน์ก็อัดเพลงกันมาไม่น้อย เลยได้เรียนรู้ว่าเพลงช้าๆ ดนตรีง่ายๆ อัดยากมากๆ ครับ เพราะด้วยความที่มันโล่ง มันจึงต้องชัดเจนทั้งการเล่นทั้งอารมณ์ ยิ่งช้าก็ยิ่งยาก กับเพลงนี้มันมีจังหวะที่เร็วขึ้น รวมถึงเราต้องการความไม่เรียบร้อย ความเซอร์บางอย่างในเพลง ทีนี้ก็ง่ายเลยครับ เพลงนี้แทบจะในทุกๆ ส่วนเรารู้สึกสะใจครับ (หัวเราะ) ส่วนตัวเราคิดว่าเพลงเร็วมันเข้าถึงได้ยากกว่าเพลงช้า แต่ในพาร์ทการสร้างงานในทุกส่วนเราสนุกมากๆ มันจิกกัดได้ มันใส่ความโกรธ การประชดประชันได้ เราเลยสามารถดีไซน์กันได้หลากหลายมากๆ พอมันสนุก ความเครียด ความกดดันต่างๆ มันเลยกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยทันทีเลยครับส่วนของวิธีการร้องในเพลงนี้ผมก็ดีไซน์การร้องแบบใหม่เพิ่มขึ้น ทั้งเสียงที่มีความแผด ความแตกเล็กๆ ทั้งดีไซน์การประชดประชันในเสียง เราต้องการให้ช่วงแรกๆ มีการร้องแบบกวนๆ เบาๆ ไล่ระดับความโกรธความกวนเข้าไปมากขึ้นไปเรื่อยๆ พอถึงช่วงท้ายเพลงก็อาละวาดเต็มที่ ใครฟังเพลงนี้ในช่วงท้ายๆ อาจจะลุกขึ้นมาวายโวยพังข้าวของก็ได้ครับ (หัวเราะ) หยอกๆ นะครับ ก็ขอฝากเพลงซิงเกิลใหม่ของพวกเรา “พูดได้ไงก่อน” ติดตามฟังกันได้ทุกช่องทาง 19 กันยายน นี้ครับ ส่วนเอ็มวีก็ถ่ายไปแล้วเหมือนกัน เดี๋ยวผมมาเล่าบรรยากาศการถ่ายทำให้ฟังอีกทีนะครับ สนุกไม่แพ้กันครับ