ไอคอนสยาม ต้อนรับเทศกาลมงคล จัดงานสุดยิ่งใหญ่ “THE EXQUISITE MOONCAKE FESTIVAL” รวมที่สุดของขนมไหว้พระจันทร์จากแบรนด์ชั้นนำและโรงแรมดังทั่วกรุงเทพฯ

สำหรับปีนี้มีให้เลือกเพิ่มถึง 3 ไส้ได้แก่ เมลอนญี่ปุ่น, ชาไทย และกุหลาบ ลิ้นจี่ เบอร์รี่, ขนมไหว้พระจันทร์จากร้าน Skinni Bearsเป็นขนมไหว้พระจันทร์ตำรับฮ่องกง ใช้คัสตาร์ดแท้จากอังกฤษ รวมกับรสไข่เค็มดองซีอิ้วหอมอร่อย และปิดท้ายด้วยความอร่อยระดับตำนานกับ ขนมไหว้พระจันทร์จากร้านกอกใจ ที่มุ่งมั่นรังสรรค์ขนมเหมือนที่บรรพบุรุษสร้างมาครบ 80 ปี และยังมีขนมไหว้พระจันทร์แบบเจ แบบหวานน้อย และแพลนต์เบส ให้เลือกมากกว่า 10 ไส้ พร้อมกล่องดีไซน์พิเศษเพื่อมอบทั้งขนมที่อร่อยและสวยงามแก่ครอบครัวและคนพิเศษของคุณ





เมื่อเทศกาลไหว้พระจันทร์เวียนมาถึง สิ่งหนึ่งที่หลายคนตั้งตารอคือขนมไหว้พระจันทร์ รสเลิศและแฝงไปด้วยความหมายที่ดีแลนด์มาร์คระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยาจึงถือโอกาสนี้ต้อนรับเทศกาลแห่งความเป็นมงคล ด้วยการจัดงานรวบรวมขนมไหว้พระจันทร์หลากหลายรสชาติจากแบรนด์ระดับตำนาน โรงแรมชื่อดัง และคาเฟ่ยอดนิยมทั่วกรุงเทพฯ มาให้ทุกคนได้เลือกสรร และพร้อมกันนี้ห้างสรรพสินค้า สยาม ทาคาชิมายะ และ เมืองสุขสยาม รวมถึงหลายร้านในไอคอนสยาม ก็พร้อมใจนำเสนอขนมไหว้พระจันทร์เช็ตพิเศษประจำปีมังกรทอง 2567 ด้วยเช่นกันเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ “THE EXQUISITE MOONCAKE FESTIVAL” ครั้งนี้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการยกขบวนขนมไหว้พระจันทร์จากร้านดังระดับตำนาน (Legendary Mooncake), ความอร่อย สุดพรีเมียมจากโรงแรมเลื่องชื่อ (Hotel Mooncake) และรสชาติอันพิถีพิถันตามสมัยนิยมจากคาเฟ่ดัง (Trendy Mooncake) มารวมไว้ครบในที่เดียว ให้ทุกคนได้อิ่มเอมกับความอร่อยอย่างเต็มอิ่ม ระหว่างวันที่ 9-17 กันยายน 2567 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยามสำหรับผู้ที่ชื่นชอบความประณีตละเมียดละไมแบบฉบับต้นตำรับ Legendary Mooncake งานนี้ยกเอาร้านดังมามากมาย ไม่ว่าจะเป็น “รอยัล โอชา แบงค็อก” (Royal Osha Bangkok) ที่มาพร้อมขนมไหว้พระจันทร์ไส้หมูสามรสไข่เค็ม ไส้ใหม่ที่รังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษเพื่อปีนี้ พร้อม Classic Box กล่องทรงสี่เหลี่ยมสีขาว ประดับลายโมโนแกรมหรูหราสง่างาม และ Premium Box กล่องกลมสีขาวแต่งแต้มด้วยลายเส้นสีทองในคอนเซ็ปต์Eternal of Moonlight ส่วน “ภัตตาคารเชียงการีล่า” มาพร้อมขนมไหว้พระจันทร์สูตรต้นตำรับ แป้งบาง เนื้อนุ่ม ไส้เยอะ อันเป็นเอกลักษณ์มายาวนานเกือบ 40 ปี มีให้เลือกอร่อยทั้งไส้ทุเรียนหมอนทอง, ไส้โหงวยิ้งไข่, ไส้ลูกบัว, ไส้ส้มยุสุแมคคาเดเมีย, ไส้เกาลัดแมคคาเดเมีย, ไส้แปดเซียน ฯลฯ และยังมี “ขนมไหว้พระจันทร์จักรพรรดิ” (Emperor) รสชาติต้นตำหรับแท้จากฮ่องกงกับไฮไลต์ ไส้เม็ดบัวไข่เค็ม ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ International Superior-Taste Award จากสถาบันระดับโลก International Flavor and Quality Assessment รวมถึงร้าน “S&P” ที่นำเสนอขนมไหว้พระจันทร์รสชาติใหม่ ไส้พุทราจีนไข่ 1 ที่ผสานความเปรี้ยวอมหวานเข้ากับความหอมมันได้อย่างลงตัว พร้อมลายพิเศษหน้ามังกร สำหรับปีมังกรทองนี้โดยเฉพาะด้านขนมไหว้พระจันทร์สุดพรีเมียมจากโรงแรมดัง Hotel Mooncake ก็พาเหรดมาทั้ง โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ ราชประสงค์ (Renaissance Bangkok Ratchaprasong Hotel) กับขนมไหว้พระจันทร์คอลเลกชัน Ren Mooncake Radianceสูตรเฉพาะจากห้องอาหารเฟยยา (Fei Ya) บรรจุในกล่องดีไซน์สวยหรูรูปมังกรทองบนพื้นหลังสีน้ำเงินเข้ม เหมาะเป็นของขวัญให้คนที่รัก, โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ (Mandarin Oriental, Bangkok) นำขนมไหว้พระจันทร์รสต้นตำรับของโรงแรมมาร่วมงาน โดยมี 4 รสชาติคือ ไส้คัสตาร์ด ไส้ลูกบัวรสเค็มและไข่แดง ไส้ทุเรียนและไข่แดง และรสชาติใหม่ประจำปีนี้ ไส้มอคค่าผสมเครปแผ่นบางกรุบกรอบ บรรจุในกล่องรูปพัดลายมังกรสวยงาม และที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือกล่องขนมไหว้พระจันทร์รุ่นลิมิเต็ด อิดิชัน จาก โรงแรมเจดับบลิว แมริออท กรุงเทพฯ (JW Marriott Hotel Bangkok) ที่ร่วมกับแบรนด์ชาท้องถิ่นจากภาคเหนือ “มอนทีโค” ออกแบบสร้างสรรค์กล่องรูปพัดเป็นลวดลายสไตล์จีน ภาพนกและต้นไม้มงคล บรรจุขนมไหว้พระจันทร์ไส้คัสตาร์ดไข่เค็มพร้อมชาอู่หลงรสลิ้นจี่ของแบรนด์มอนทีโค ให้ได้ส่งต่อความอร่อยพร้อมความเป็นสิริมงคลในเทศกาลอันแสนพิเศษไม่เพียงแค่นั้น ในงานยังขนทัพ Trendy Mooncake ขนมไหว้พระจันทร์จากคาเฟ่ยอดฮิตมาให้ลิ้มลอง อาทิ “Kyo Roll En” ที่จับมือกับเชฟ Hiroyasu Kawate จาก ‘Florilège’ ร้านอาหาร 2 ดาวมิชลิน ในโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น รังสรรค์ขนมไหว้พระจันทร์ในคอนเซ็ปต์ Two Stars…to The Moon นำเสนอความอร่อย 4 รสชาติ Kuri Coconut, Chocolate Miso, Yuzu Lava และ Satsuma Imo ในกล่องไม้ไผ่ฉลุลวดลายมงคล ด้าน “Araksa Tea Garden” โดดเด่นที่การสร้างสรรค์ขนมไหว้พระจันทร์จากจากชาออร์แกนิก ทำให้ได้รสชาติเฉพาะตัวไม่ซ้ำใคร ทั้งไส้ชา Earl Grey, Kao Doi Tea, Thai Tea และWhite Peony Tea พร้อมจับคู่กับชาฟรีทุกกล่อง ส่วน “Bakery Hut” ร้านดังที่คิดค้นขนมไหว้พระจันทร์ไส้ใหม่ ๆ ออกมาเซอร์ไพรส์นักชิมเสมอจนมีให้เลือกมากกว่า 100 รสชาติ ปีนี้มีมาเพิ่ม 3ไส้ด้วยกัน คือ เมลอนญี่ปุ่น, ชาไทย และกุหลาบ ลิ้นจี่ เบอร์รี และอีกหนึ่งร้านที่ไม่ควรพลาดคือ“Alice cafe” คาเฟ่สไตล์โฮมมี่ที่โด่งดังเรื่องโรลสังขยาใบเตยมะพร้าวอ่อนกับการทำขนมไหว้พระจันทร์ออกมาให้ชิมเป็นปีแรก มีทั้งไส้คัสตาร์ดไข่เค็ม, โหงวยิ้งสูตรพิเศษ, ทุเรียนไข่เค็ม, ฟักทองไข่เค็มลาวา, ราสเบอร์รี่กุหลาบ และใบเตยงาคั่วพร้อมกล่องลายกระต่ายสุดคิวท์ ที่วางจำหน่ายในงานนี้เท่านั้นนอกจากนี้ภายในงานยังมีขนมไหว้พระจันทร์และร้านขนมชื่อดังมาให้ลิ้มลองกันอีกด้วย อาทิ ร้าน Tempao Mooncake, กาญภัสรา, คุกกี้มะพร้าวน้ำหอม Iyara great, ร้านขนม Barrafina, นมอัลมอนด์ Kindr.official, ขนมหวาน Luna Ray, แก้มใสซาลาเปา, ถังหูลู่จูเหม่ย, ขนมเปี๊ยะ ละมุนลิ้นส์, Original cake, เบเกอรี Patt’s.Pastry, Sugar Maple, ร้านชา Tea Luck Cha, Char Flower Tea, ร้านขนมของฝาก Roseshop 9, Strawberry candy, ร้านผลไม้ Fruits In the Box, ร้านอาหาร Tasty Congee & Noodle Wantun Shop, Ezhen, Sunshine.day, ตะกร้าสวย ๆ จาก Basketry Handcraft และยังมีเสื้อผ้าเครื่องประดับสไตล์จีนรวมถึงแฟชั่นสุดชิกอย่างร้าน A Collection, LEKKOMMEND, Pantipa Closet, Snow Pixie, Gravity.clothes, Perle Perla, Mad Aunties, Yuki's ให้ได้ช้อปรับเทศกาลไหว้พระจันทร์อย่างเพลิดเพลิน ระหว่างวันที่ 9-17 กันยายน 2567 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม พร้อมเสียงดนตรีขับกล่อมตลอดงาน โดยวันที่ 9 กันยายนและ 15 กันยายน พบกับการขับร้องเพลงจีน เวลา16.00 น. และ 18.00 น. ส่วนวันที่ 11-14 กันยายน เพลินไปกับการบรรเลงทำนองจีน กู่เจิ้ง ในเวลา 15.00 น., 18.00 น. และ 20.00 น.ชวนพบกับขนมไว้พระจันทร์เซตพิเศษ กับร้านดังในไอคอนสยามพร้อมกันนี้เหล่าร้านดังในไอคอนสยามก็ได้รังสรรค์ขนมไว้พระจันทร์คอลเลกชันพิเศษออกมาต้อนรับเทศกาลอันเป็นมงคลนี้ด้วย อาทิ TWG Tea โซน The Veranda ชั้น G นำเสนอ “Amber Rose Tea Mooncakes Collection” ที่มีขนมไหว้พระจันทร์แบบดั้งเดิมและแบบผิวบัวหิมะหลากรสชาติ ให้จับคู่กับ Amber Rose Tea ชาดำที่เบลนด์ส่วนผสมของดอกกุหลาบและผลไม้ประจำฤดูกาลเข้าด้วยกัน, ร้าน Tasty Congee & Noodle Wantun Shop โซน The Veranda ชั้น G ต้อนรับเทศกาลด้วยขนมไหว้พระจันทร์รสชาติพิเศษ ไส้ทุเรียนคัสตาร์ด ไส้พุทราถั่วแดง และไส้แปะก๊วย พร้อมจัดเตรียมชุดของขวัญไว้ให้เลือกสรรมากมาย, BRIX Dessert Bar โซน The Veranda ชั้น G ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลไหว้พระจันทร์ด้วยเซตขนมไหว้พระจันทร์ประจำปี The Legend of Full Moon Night ที่มาในกล่องแสนสวย พร้อมขนมไหว้พระจันทร์แสนอร่อย 4 รสชาติไส้ทุเรียนหมอนทองไข่แดง ไส้ครีมคัสตาร์ดไข่แดง ไส้สตรอว์เบอร์รี่และสตรอว์เบอร์รี่ไอริชครีม ไส้ม็อคค่าส้ม, Starbucks ชั้น 1 ไอคอนสยาม นำเสนอ Starbucks Cappuccino Lava Mooncake Set เซตขนมไหว้พระจันทร์พรีเมียมจากฮ่องกง ส่วน KOI Thé ชั้น 4 ก็รังสรรค์เซตขนมไหว้พระจันทร์สูตรพิเศษ “Mooning Over You” 2024 Collection ซึ่งมีด้วยกัน 3 รสชาติ 3 สไตล์ Biscoff Lava, Sesame Salted Yolk Lava, Yuzu Lava และ S&P ชั้น 4 มาพร้อมกับขนมไหว้พระจันทร์รสชาติใหม่ ไส้พุทราจีนไข่ 1 พร้อมลายพิเศษสำหรับปีมังกรทองเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ “SIAM Takashimaya Mooncake Festival 2024”อีกหนึ่งพิกัดสำหรับคนรักขนมไหว้พระจันทร์คือ สยาม ทาคาชิมายะ ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่นขนานแท้ ณ ไอคอนสยาม ซึ่งจัดงาน “SIAM Takashimaya Mooncake Festival 2024” ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลขนมไหว้พระจันทร์ ระหว่างวันที่ 26 สิงหาคม - 17 กันยายน 2567 บริเวณชั้น Gโดยรวบรวมขนมไหว้พระจันทร์หลากหลายรสชาติจากโรงแรมและร้านอาหารชื่อดังทั่วกรุงเทพฯ มาไว้ในที่เดียว อาทิ ขนมไหว้พระจันทร์จากโรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ ที่ทุกชิ้นรังสรรค์ขึ้นด้วยมือโดยร้านอาหาร Mei Jiang เน้นวัตถุดิบที่ปลูกและเก็บเกี่ยวด้วยวิถีที่ยั่งยืน บรรจุอย่างสวยงามในกล่องของขวัญแปดเหลี่ยมสีแดง ตกแต่งด้วยลวดลายดอกบัวอันเป็นเอกลักษณ์, ขนมไหว้พระจันทร์จาก โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ชูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล ปีนี้มาพร้อมกล่องดีไซน์สวย "Pastel Art Box Set" ออกแบบโดยศิลปินชาวอิตาลี ตกแต่งด้วยดอกไม้สีชมพูอ่อนที่วาดอย่างประณีตบนผืนผ้าใบสีน้ำเงินเขียวที่มีเสน่ห์ พร้อมผ้าพันคอที่มีลวดลายที่มีเสน่ห์เช่นเดียวกัน,โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพ นำเสนอขนมไหว้พระจันทร์สูตรพิเศษจากวัตถุดิบชั้นเลิศหลากหลายรสชาติ โดยขนมทุกชิ้นได้ถูกจัดเรียงอย่างประณีตในกล่องรูปแบบต่างๆ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "Dragon Treasure Delight" ส่งมอบความเป็นสิริมงคลแก่ผู้รับ, ขนมไหว้พระจันทร์จากโรงแรม แบงค็อก แมริออท มาร์คีส์ ควีนส์ปาร์ค นำเสนอขนมไหว้พระจันทร์สูตรพิเศษ ไส้ทุเรียนจันทบุรี เม็ดบัว และไข่แดง, ไส้เม็ดบัวกับไข่แดง, ไส้ราสเบอรี่และโกโก้ผสมถั่วพิสตาชิโอกับอัลมอนด์ และไส้หมูแผ่นปรุงรสและสารพัดถั่ว, ขนมไหว้พระจันทร์จากโรงแรมดุสิตธานี ปีนี้มาในธีม “Celestial Dance Collection” ที่รังสรรค์อย่างประณีตพิถีพิถันทุกขั้นตอน จนลงตัวด้วยรสชาติและเอกลักษณ์เฉพาะที่ไม่เหมือนใคร บรรจุในกล่องที่ออกแบบมาให้สามารถเก็บไว้เป็นของที่ระลึกในปีมังกรทอง, ขนมไหว้พระจันทร์ จากร้านโคคา มาพร้อมกล่องสุดหรูดีไซน์พิเศษ ที่นำความฝันตำนานจักรพรรดิจีนมาเป็นแรงบันดาลใจ บรรจุขนมไหว้พระจันทร์รวมไซส์มินิ 5 รสชาติ ทั้งหมด 8ชิ้น, ขนมไหว้พระจันทร์ Hand-crafted จากร้าน Bakery Hut ที่สืบทอดสูตรลับของครอบครัวมายาวนานกว่า 18 ปี โดยพัฒนาไส้ใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง“สุขสยาม เปี๊ยะไหว้จันทร์” ยก 4 ร้านดังมาให้ลิ้มลองด้าน เมืองสุขสยาม ก็ร่วมสืบสานประเพณีไหว้พระจันทร์ด้วยการจัดงาน “สุขสยาม เปี๊ยะไหว้จันทร์” คัดสรรขนมไหว้พระจันทร์ที่มีรูปแบบเฉพาะหลากหลายรสชาติ จาก 4 ร้านดังมาให้เลือกลิ้มลอง นำทัพด้วย ภัตตาคารเชียงการีล่า ที่ขึ้นชื่อลือชาในความอร่อย ซึ่งงานนี้นำขนมไหว้พระจันทร์ชุดมังกรทองให้โชคชุดคัสตาร์ดชาววัง และชุดมินิมูนเค้ก ที่รวมรส ไส้ทุเรียนหมอนทองไข่แดง โหงวยิ้งไข่แดง ลูกบัวไข่แดง ผลไม้และนัท, ส้มยูซุ-แมคคาเดเมีย ชาเขียวพิสตาชิโอ มาให้เลือกซื้ออย่างจุใจ ตามมาด้วย ร้านขนมเปี๊ยะเฮียบหลี เจ้าเก่าจากมหาชัยที่เปิดมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2475 เด่นเรื่องการคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดี ทำสดใหม่ทุกวัน โดยไม่ใส่วัตถุกันเสีย ซึ่งครั้งนี้นำขนมไหว้พระจันทร์โฮมเมดสูตรดั้งเดิมมานำเสนอพร้อมโปรโมชั่นดึงดูดใจ, Tempao Mooncake ร้านขนมไหว้พระจันทร์ที่ปรับเปลี่ยนความโบราณให้เข้ากับยุคสมัยปัจจุบัน เป็นขนมไหว้พระจันทร์รูปแบบใหม่ที่ใช้แป้งเพสตรี้ให้ได้ความกรอบ และเน้นไส้คัสตาร์ดสอดแทรกลาวา มีรสคลาสสิกคือไส้ทุเรียนไข่เค็มลาวาที่ไม่ควรพลาด และ ขนมจุลลกเศรษฐี ที่สืบทอดสูตรขนมไหว้พระจันทร์มาจากรุ่นคุณตา พัฒนาจากของอร่อยคู่บ้าน มาเป็นร้านขนมชื่อดัง มีให้เลือกชิมทั้งไส้ทุเรียนไม่ไข่ทุเรียนไข่คู่ โหงวยิ้งไม่ไข่ โหงวยิ้งไข่คู่ และทุเรียนไข่สี่ หากอยากลิ้มลองรสชาติความอร่อยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวไม่เหมือนใคร มาเลือกขนมไหว้พระจันทร์สูตรเด็ดจาก 4 ร้านดังได้ที่ “สุขสยาม เปี๊ยะไหว้จันทร์” ณ ลานเมือง 2 เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 9-17กันยายน 2567เทศกาลไหว้พระจันทร์ปีนี้ มาเลือกขนมไหว้พระจันทร์หลากรูปแบบหลายรสชาติได้ที่งาน “THE EXQUISITE MOONCAKE FESTIVAL” ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม งาน “สุขสยาม เปี๊ยะไหว้จันทร์” ณ ลานเมือง 2 เมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม และงาน “SIAM Takashimaya Mooncake Festival 2024” ณ สยาม ทาคาชิมายะ ชั้น G ไอคอนสยามตั้งแต่วันนี้ ถึง 17 กันยายน 2567 รวมถึงเลือกซื้อเซตขนมไหว้พระจันทร์สุดพิเศษจากร้านต่าง ๆ ในไอคอนสยาม เพื่อมอบความประทับใจให้คนที่รัก และร่วมเฉลิมฉลองให้กับเทศกาลอันเป็นมงคลในปีมังกรทองนี้ไปพร้อมกัน