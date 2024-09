ส่องเซ็ตลิสต์คอนเสิร์ต “Olivia Rodrigo - GUTS world tour” ลีฟวี่ไทยเตรียมไปร้องให้สุดเสียง ก่อนเปิดเอเชียทัวร์ 15 - 16 ก.ย. นี้ ที่อิมแพ็ค อารีน่า

ลีฟวี่ไทยอย่าให้เสียชื่อ เปิดเซ็ตลิสต์คอนเสิร์ตซ้อมร้องกันก่อนที่น้องสาวสุดป็อป Olivia Rodrigo จะมาเปิดเอเชียทัวร์ รวมถึงเป็นการมาเล่นคอนเสิร์ตที่ไทยเป็นครั้งแรก ในวันที่ 15 – 16 กันยายนนี้ ที่อิมแพ็ค อารีน่า เปิดจำหน่ายบัตรโซนที่นั่งมุมมองจำกัดผ่านทาง thaiticketmajor.com“GUTS world tour” ทัวร์คอนเสิร์ตครั้งที่ 2 หลังจากที่ Olivia ประสบความสำเร็จจาก SOUR Tour ในสหรัฐฯและยุโรป ซึ่งนอกจากจะเป็นการตอกย้ำความสำเร็จของอัลบั้ม GUTS ที่โอลิเวียครองใจแฟนๆ ทั่วโลกจนทำให้เธอได้บินมาอวดเพอร์ฟอร์แมนซ์สู่สายตาแฟนๆ ชาวเอเชียเป็นครั้งแรกแล้ว นี่ยังเป็นครั้งแรกของการขยายสเกลคอนเสิร์ตสู่ฮอลล์อารีน่าของศิลปินสาวอายุน้อยร้อยความสามารถคนนี้อีกด้วย”เป็น 1 ชั่วโมง 45 นาทีที่คอมพลีต และจะเป็นหนึ่งในช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของฉัน“ เตรียมไปตะโกนเพลงฮิตให้สุดเสียง ทั้ง ‘vampire’, ‘get him back!’, ‘bad idea, right?’, ‘all-american bitch’ และอีกมากมายรวมกว่า 20 เพลง ในคอนเสิร์ตที่ลีฟวี่ไทยรอคอย ‘Olivia Rodrigo - GUTS world tour inBangkok’ วันอาทิตย์ที่ 15 และวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2567 ที่อิมแพ็ค อารีน่า ดูรายละเอียดการซื้อบัตรโซนมุมมองจำกัด ที่ thaiticketmajor.comเซ็ตลิสต์ (อาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการออกแบบการแสดงของทัวร์)bad idea, right?ballad of a homeschooled girlvampiretraitordrivers licenseteenage dreampretty isn't prettylove is embarrassingmaking the bedlogicalenough for youlacyso americanjealousy, jealousyhappierfavorite crimedeja vuthe grudgebrutalobsessedall-american bitchgood 4 uget him back!ที่มา : setlist.fm#OliviaRodrigo #GUTSworldtour #GUTSworldtourBKK #GUTSTourBKKDay1 #GUTSTourBKKDay2