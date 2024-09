สองสาวไทย คว้ามงใหญ่ บนเวที “Mrs.International Thailand 2024” ที่จัดขึ้นโดย I am Search Model International ที่บาหลี

โดย ปูเป้ ภัคนันท์ ธนาศรม ผู้เข้าประกวด ในรุ่น Classic อายุ 50+ คว้ารางวัลชนะเลิศ Mrs.International Classic 2024 และพ่วงด้วยอีก 3 รางซับพิเศษ ได้แก่1. Best Interview Award2 . People choice Award3 Social Media Awardส่วน แนท ศราณี วิสุทธิ์ผล ก็คว้า รางวัล ชนะเลิศสูงสุด Grand Winner ของทุกประเภท กับตำแหน่ง Grand Winner Mrs.International 2024 และยังคว้า รางวัล พิเศษ อีก 3 รางวัล ได้แก่1 Body Beautiful Award2 Best Designer Award3 Best Talent Showเวที Mrs.International Thailand เป็นเวที ที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทุกคน รัก และภาคภูมิใจในตัวเอง "Celebrating the Radiance of Empowered Women" มาร่วมกันเปล่งประกายความเจิดจรัสของผู้หญิงผู้ทรงพลังhttps://www.facebook.com/share/p/9mJtaY2hDmR3T9ce/?mibextid=oFDknk#IAmModelSearchMrsInternational#Missosology