JD Sports Thailand ขานรับกระแสสปอร์ตแฟชั่น เทรนด์มาแรงของคนรุ่นใหม่ เปิดสาขาที่ 9 ในไทยที่ “เซ็นทรัลเวสต์เกต” ขยายตลาดเข้าถึงกลุ่มลูกค้าย่านนนทบุรี

ร้านค้าปลีกสายสปอร์ตแฟชั่นที่ดีที่สุดซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะ "King of Trainers” ขยายตลาดในประเทศไทย รุกเปิดสาขาใหม่ในศูนย์การค้ายอดนิยม “เซ็นทรัลเวสต์เกต” พร้อมมอบประสบการณ์ช้อปปิ้งสุดพิเศษให้กับชาวนนทบุรี ด้วยการยกขบวนสินค้าสปอร์ตแฟชั่นหลากสไตล์จากแบรนด์ชั้นนําด้านกีฬาและสตรีทแวร์ไปให้เลือกสรรอย่างจุใจ โดยจะเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2567 ณ ชั้น 1 เซ็นทรัลเวสต์เกตทั้งนี้ JD Sports เป็นร้านค้าปลีกที่อยู่คู่วงการกีฬาและแฟชั่นมานานกว่า 40 ปี โดย The undisputed King of Trainers JD Sports สาขาแรกก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 ร่วมกับร้าน John David Sports ในเมืองบิวรี (Bury) ประเทศอังกฤษ ก่อนจะขยายสาขาไปบนถนนสายหลักต่าง ๆ และกลายเป็นสถานที่รวมตัวของคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบและรักในแฟชั่นสตรีตแวร์ตั้งแต่นั้นมา กระทั่งปี พ.ศ. 2539 ก็ได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยขณะนั้น JD Sports มีสาขามากถึง 56 สาขา และทวีความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิดการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ทั้งในยุโรป เอเชียแปซิฟิก และสหรัฐอเมริกาปัจจุบัน JD Sports มีสาขาทั่วโลกมากกว่า 900 สาขา เป็นร้านค้าปลีกระดับโลกด้านสปอร์ตแฟชั่นที่มีแบรนด์กีฬาและสตรีทแวร์ให้เลือกหลากหลาย โดยมีความโดดเด่นที่การนําเสนอรองเท้ารุ่นใหม่ล่าสุดให้เลือกก่อนใคร ไม่ว่าจะเป็น Nike, Jordan, Adidas, New Balance, Puma และแบรนด์อื่นๆ อีกทั้งยังมีเสื้อผ้าดีไซน์เก๋ ทันสมัย สไตล์โดดเด่นจากแบรนด์ชั้นนำ อย่าง Hoodrich, Supply & Demand, Pink Soda และอีกมากมาย โดย JD Sports มีความมุ่งมั่นในการร่วมมือกับแบรนด์และเหล่าครีเอเตอร์แถวหน้าของโลก นำรากฐานวัฒนธรรมด้านดนตรี กีฬา และแฟชั่น มานำเสนอสไตล์ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่อยู่เสมอ เพื่อให้ทุกคนสนุกกับแฟชั่นและสะท้อนตัวตนผ่านสไตล์ที่ชอบได้อย่างเป็นตัวเองที่สุดสำหรับ “JD Sports สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต” นับเป็นสาขาที่ 9 ในประเทศไทย โดยก่อนหน้านี้เปิดมาแล้ว 8 สาขา เริ่มจากสาขาแรกที่ ไอคอนสยาม เมื่อปี 2561 จากนั้นได้ขยายสาขาไปยังจุดสําคัญต่าง ๆ ทั่วกรุงเทพฯ ทั้ง เมกา บางนา, สยามเซ็นเตอร์, เทอร์มินอล 21 อโศก, เดอะมอลล์งามวงศ์วาน, เดอะมอลล์บางแค, แฟชั่น ไอส์แลนด์ และฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต อีกทั้งยังเปิดช่องทางการจําหน่ายผ่านเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของ JD Sports เพื่อให้บริการลูกค้าทั่วประเทศด้วยโดยตลอดหลายปีที่ผ่านมานับว่าตลาดเครื่องแต่งกายและรองเท้ากีฬาในประเทศไทยเติบโตอย่างคึกคัก จากการที่ผู้คนหันมาใส่ใจสุขภาพ จนสปอร์ตแฟชั่นกลายเป็นคีย์ลุคที่ทำให้เหล่าคนดังลุกขึ้นมาหยิบไอเท็มแนวสปอร์ตและสตรีตมิกซ์แอนด์แมตช์เข้ากับลุคประจำวันเพื่อบ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์แอคทีฟจนกลายเป็นเทรนด์ฮิต ทำให้ล่าสุดปี 2566 ตลาดเครื่องแต่งกายและรองเท้ากีฬาในไทยเติบโตถึง 10% มีมูลค่าราว 60,000-70,000 ล้านบาท และคาดการณ์ว่ากระแสที่ยังคงมาแรงอย่างต่อเนื่อง จะส่งปัจจัยบวกให้ตลาดสปอร์ตแฟชั่นในปี 2567 เติบโตยิ่งขึ้น การขยายสาขาใหม่ของ JD Sports จึงนับเป็นการตอบรับกระแสความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที และช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างมีกลยุทธิ์ทั้งนี้ทาง JD Sports Thailand มีความตั้งใจที่จะให้สาขาใหม่ “JD Sports สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต” แสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและอัตลักษณ์ของความเป็นศูนย์รวมสินค้าแบรนด์ดังและผู้นำเทรนด์ด้านสปอร์ตแฟชั่นอย่างแท้จริง สมกับชื่อ "King of Trainers” โดยเน้นการนําเสนอรองเท้าและเสื้อผ้าจากแบรนด์ดัง รวมถึง Accessories หลากหลายสไตล์ ตลอดจนนำสินค้าสุดพิเศษ “only at JD” ที่ JD Sports ร่วมสร้างสรรค์กับJD Sports สาขาเซ็นทรัลเวสต์เกต พร้อมเปิดให้บริการอย่างเป็นทาง ในวันที่ 12 กันยายน 2567 ณ ชั้น 1 เซ็นทรัลเวสต์เกต ผู้ชื่นชอบสปอร์ตแฟชั่น รวมถึงสตรีตแวร์ พลาดไม่ได้ หรือหากสนใจช้อปปิ้งออนไลน์ สามารถเยี่ยมชมสินค้าได้ทาง https://www.jdsports.co.th และติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดจาก JD Sports ได้ที่ Facebook: JD Sports Thailand และ Instagram: @JDSportsTH