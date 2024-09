I, The Executioner หนังแอ็กชั่นเกาหลีที่สื่ออินเตอร์เทียบชั้นสนุกสะใจระดับ “จอห์น วิค”

ครั้งนี้แท็กทีมสองซูเปอร์สตาร์ระดับเอลิสต์ที่นาทีไม่มีใครหยุดเขาได้ “ฮวังจองมิน” (The Wailing, The Point Men) ตัวพ่อจอมถล่มบ็อกซ์ออฟฟิศ และ “จองแฮอิน” (Snowdrop, D.P. 1-2) นักแสดงแม่เหล็กจอมกระชากเรตติ้ง กับเรื่องราวโคตรระทึกเมื่อนักสืบตัวพ่อขาลุย “ซอโดชอล” (ฮวังจองมิน) ต้องตามล่าฆาตกรต่อเนื่องปริศนาที่ตั้งตัวเป็นศาลเตี้ยทำสังคมเกิดความวุ่นวายอลหม่าน เขาจึงต้องร่วมมือกับนักสืบรุ่นใหม่สกิลโหดอย่าง “พัคซอนอู” (จองแฮอิน) เพื่อหยุดยั้งไม่ให้ฆาตกรรายนี้ก่อเหตุครั้งต่อไปภาพยนตร์ได้รับเลือกให้ฉายในสาย “Midnight Screening” ของ “เทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 77” เมื่อกลางปีที่ผ่านมา ซึ่งหนังได้รับเสียงปรบมือชื่นชมต่อเนื่องนานกว่า 10 นาที เหล่านักวิจารณ์ที่ได้ชมต่างพูดถึงความมันส์แบบนอนสต็อปที่เทียบชั้นหนังแอ็กชันแฟรนไชส์ยืนหนึ่งอย่าง “จอห์น วิค” โดยสื่อระดับโลก “Screen Daily” ได้รีวิวชื่นขมหนังไว้ว่า “แอ็กชันจัดเต็ม น่าทึ่งที่สุดนับตั้งแต่ John Wick 4"และล่าสุดหนังยังได้รับเลือกให้ฉายใน “เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโต ครั้งที่ 49” ที่กำลังจัดขึ้นในขณะนี้อีกด้วย ทุกเกมที่มันฆ่ายิ่งทิ้งปมปริศนาสะเทือนขวัญคนทั้งประเทศ จะจับฆาตกรใจโฉดต้องโหดให้ยิ่งกว่า พบคู่หูสุดระอุที่จะพาคนดูบัญญัตินิยามความมันส์ครั้งใหม่ใน “I, The Executioner คู่เดือด นรกต้องกราบ” 26 กันยายนนี้ ในโรงภาพยนตร์ตัวอย่างซับไทย: https://youtu.be/q2RpdrDnRFo