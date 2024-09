เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ จับมือ กรุงศรี ปั้นครีเอเตอร์รุ่นใหม่ ชวนสร้างสรรค์คลิปวิดีโอส่งเข้าประกวด “IMAX Video Contest 2024 by Krungsri” ชิงเงินรางวัลและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ที่อยากเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ได้โชว์ศักยภาพ ปล่อยความคิดสร้างสรรค์แสดงไอเดียสุดเจ๋ง!! กับเวทีการประกวดคลิปวีดีโอ “IMAX Video Contest 2024 by Krungsri” ที่จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 ด้วยการครีเอตคลิปวีดีโอในหัวข้อ “Ways to Live a Simple Life by Krungsri” หรือ “ใช้ชีวิตง่าย สไตล์กรุงศรี” ความยาวคลิปวีดีโอไม่เกิน 1 นาที ชิงเงินรางวัลและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน - 31 ตุลาคม 2567นักเรียน นักศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป ที่อายุไม่เกิน 30 ปี สามารถส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาตนเองก้าวสู่การเป็นครีเอเตอร์มืออาชีพในอนาคต ด้วยการส่งผลงานเป็นคลิปวีดีโอภายใต้หัวข้อ “Ways to Live a Simple Life by Krungsri” หรือ “ใช้ชีวิตง่าย สไตล์กรุงศรี” โดยบอกเล่าเรื่องราวไลฟ์สไตล์กิจกรรมคูล ๆ ระหว่างรอดูหนัง โดยมี krungsri app หรือ Krungsri Boarding Card บัตร เดบิต (เลือกอย่างน้อย 1 ผลิตภัณฑ์) ในคลิปเพื่อสื่อถึงการเป็นตัวช่วยที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น สะดวกสบายในการดูหนังได้อย่างไรบ้าง พร้อมเลือกใช้น้องกล้วยกรุงศรีในท่าต่าง ๆ มาใช้ในคลิปวิดีโอโดยในปีนี้มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติร่วมกันพิจารณาตัดสินผลงานคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวด อาทิ คุณโอลิเวอร์ กิตติพงษ์ วีระเตชะ จาก เดนท์สุ มีเดีย ผู้นำมีเดียเอเจนซี่ของไทย, คุณวีรยุทธ ล้อทองพานิชย์ แห่ง Wink Wink Production ผู้ผลิตโฆษณาแถวหน้าของไทย และ คุณกิตติพัฒน์ จินะทอง CEO Verse Media Technology, รศ.ดร.ชนะศึก นิชานนท์ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยสวนดุสิต, คุณทวีผล ธีระวิชิตชัยนันท์ ผู้กำกับหนังโฆษณา แห่ง ซุปเปอร์ไฟน์ ฟิล์ม และ คุณธีระศักดิ์ เพียรพรเจริญ จาก บริษัท ออแกไนเซอร์ เฮาส์ เอ็กซ์ซิบิชั่นใครมีไอเดียเด็ด...ไอเดียโดน!! สามารถส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าประกวดได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน หนึ่งทีมส่งได้เพียง 1 ผลงาน ความยาวไม่เกิน 1 นาที ชิงเงินรางวัลและของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท ดังนี้รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 80,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รับเงินรางวัล 40,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร จำนวน 1 รางวัลรางวัลชมเชย รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จำนวน 10 รางวัลส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันที่ 10 กันยายน - 31 ตุลาคม 2567 โดยสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนรับ Username & Password ใช้สมัครเข้าประกวด หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.imax-videocontest.com ประกาศผลการตัดสินในวันที่ 25 พฤศจิกายน2567 ที่ www.imax-videocontest.com, http://www.facebook.com/IMAXThailand, www.majorcineplex.com/news/ IMAXVideoContest 2024 by Krungsri, www.krungsri.com และhttps://www.facebook.com/KrungsriSimple/ มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 ณ โรงภาพยนตร์ IMAX with Laser พารากอน ซีนีเพล็กซ์