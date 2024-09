Last Stop !!! PIT BABE ASIA TOUR จัดเต็มโมเมนต์หลากหลายอารมณ์ เติมเต็มหัวใจอินเตอร์แฟน CAMBODIA

การเดินทางของ PIT BABE ASIA TOUR สู่ DESTINATION ที่ 9 ซึ่งเป็น Last Stop ยังคงจัดเต็มความประทับไม่แผ่ว สำหรับ ”PIT BABE ASIA TOUR 1ST FAN MEETING LOVE'S JOURNEY IN CAMBODIA” เมื่อวัน อาทิตย์ ที่ 8 กันยายนที่ผ่านมา ณ สถานที่จัดงาน NABA Theatre, level 2, NagaWorld2 โดย CHANGE2561 จับมือร่วมกับ เลยดูดีสตูดิโอ พา 12 หนุ่มนักแสดงนำ “PIT BABE THE SERIES” พาเวล นเรศ, พูห์ กฤติน , สายลับ เหมวิช , ภณ ธนภณ , นัท ศุภณัฐ , ปิง โอบนิธิ , เบนซ์ อัทธ์ธนิน ,กาฟิวส์ พันธุ์ธัช , ไมเคิล เกียรติศักดิ์ , ท๊อปเทน ศุภกรณ์ , ป็อป ภัทรพล และ ลี อัสรี เดินทางมามอบความสุขให้อินเตอร์แฟน CAMBODIA ซึ่งหลังจากเปิดจำหน่ายบัตรก็ Sold Out อย่างรวดเร็วภายใน 4 ชั่วโมง ด้วยพลังซัพพอร์ตจากอินเตอร์แฟน และตั้งแต่ 12 หนุ่ม PIT BABE ลงจากเครื่องบินก็ได้รับการต้อนรับจากอินเตอร์แฟน CAMBODIA ที่สนามบินอย่างล้นหลามท่ามกลางบรรยากาศสุดอบอุ่นโดยบรรยากาศภายในงานนับเป็นอีกหนึ่งความทรงจำของเรื่องราวดีดีตลอดกว่าสองชั่วโมง ใน PIT BABE ASIA TOUR 1ST FAN MEETING LOVE'S JOURNEY IN CAMBODIA ที่มีแต่คำว่าคุ้มค่าและความประทับใจในทุกวินาทีเต็มอิ่มไปด้วยรอยยิ้มและน้ำตาแห่งความสุข ตั้งแต่เริ่มเปิดโชว์เรียกน้ำย่อยความสนุกด้วยเพลง “Speed of love” จากนั้นทั้ง 12 หนุ่ม ได้เปิดใจให้สัมภาษณ์สำหรับการเดินทางของ PIT BABE ASIA TOUR ตั้งแต่ต้นจนมาถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายที่นี่ความรู้สึกปลาบปลื้มใจ ดีใจและประทับใจที่ทุกคนให้การต้อนรับซัพพอร์ตและมอบความรักให้กับทั้ง 12 คน พร้อมขอบคุณอินเตอร์แฟนทุกคนที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันมาจนถึง Last Stop และหวังว่าทุกคนจะอยู่เคียงข้างกันไปแบบนี้ตลอดไป จากนั้น 12 หนุ่ม ได้จัดโชว์สุดพิเศษด้วยการพาแฟนๆเข้าสู่โหมดของ SET เพลงแทนความรู้สึกของเหล่าตัวละคร “PIT BABE THE SERIES” หลังจากนั้นได้พาทุกคนไปสนุกกันต่อกับช่วงเวลาแห่งการเล่นเกมส์ ซึ่งอบอวลไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสนุกในเกมส์ ฉุบทุบหัว โดยในเกมนี้แบ่งออกเป็น 2 ทีม ผลัดกันส่งตัวแทนเข้ามาเป่ายิงฉุบ ซึ่งคนแพ้จะถูกทุบหัวท่ามกลางเสียงเชียร์จากอินเตอร์แฟน 12 หนุ่มก็ชิงไหวชิงพริบทุ่มกันแบบสุดตัว และทีมที่แพ้ก็ถูกทำโทษด้วยการเต้นสุดคิ้วท์ทำเอาแฟนๆถึงกับกรี๊ดลั่นสนั่นฮอลล์และเมื่อเวลาเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายเหล่าอินเตอร์แฟน CAMBODIA ได้ทำเซอร์ไพรส์ด้วยวีดีโอแฟนโปรเจกต์รวบรวมภาพประทับใจของทั้ง 12 หนุ่ม ตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันที่ยังมีกันและกัน ทำเอาทั้ง 12 หนุ่มและอินเตอร์แฟนต่างก็น้ำตาซึม ไม่เพียงเท่านั้นยังทำ เซอร์ไพรส์จัดเค้กวันเกิดล่วงหน้าก้อนโตให้ เบนซ์ อัทธ์ธนิน ที่เกิดในเดือน กันยายน นี้ และเค้กอีกหนึ่งก้อนโตสำหรับทั้ง 12 หนุ่มที่เดินทางมาถึง Last Stop !!! PIT BABE ASIA TOUR ทำให้บรรยากาศภายในงานอบอวลอบอุ่นเต็มไปด้วยความสุขทั้งแฟนคลับและศิลปิน และทั้ง 12 หนุ่ม PIT BABE ก็ได้ขอมอบโชว์สุดพิเศษแทนคำขอบคุณในความรักจากอินเตอร์แฟน CAMBODIA ที่มอบให้กับ SPECIAL SHOW เพลง HIT ME UP และ CAMBODIA DANCE จัดเต็มด้วยสเต็ปเต้นปาโมเมนต์ความฟินกันแบบนันสต็อป จากนั้นถ่ายรูปร่วมกันกับแฟนๆก่อนจะปิดท้ายด้วยกิจกรรม FAN BENEFIT ทำให้ #Pitbabe1stFMinCambodia พุ่งขึ้นติดเทรนด์ทวิตเตอร์ (x) อันดับ 1 Cambodia Trends เรียกว่าเป็น Last Stop !!! PIT BABE ASIA TOUR ที่จัดเต็มครบทุกโมเมนต์เติมเต็มเมมโมรี่หัวใจตั้งแต่ต้นจนจบโชว์ได้อย่างสมบูรณ์แบบ