“ลิ้นติดโปรแฟร์’67” เปิดตลาดคึกคัก!! “พีพี ปุญญ์ปรีดี” ชวน ช้อป ร้านดัง อร่อยปัง!! ทุกร้าน

เพลิดเพลิน เลือกสรรเมนูตามใจทั้งซื้อกิน ซื้อฝาก กันแบบจุกๆ อิ่มหนำสำราญ ณ เซ็นเตอร์คอร์ท ชั้น 1 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์





เปิดตลาดวันแรกก็ครึกครื้นรื่นเริง ไปกับคาราวานอาหารในงานโดยคู่ซี้จัดหนัก จัดเต็ม เมนูคาวหวาน ละลานตาอัดแน่นเต็มพื้นที่กว่าครั้งไหนๆ เพราะปักหมุด 11 วันยาวๆ กันไปเลย พ่อค้าแม่ขายทั่วไทยก็พร้อมใจปักหลัก และพิเศษสุดๆ งานนี้ยังได้ชวนนางเอกสาวสุดสวยจากละครซีรีส์ชุด ดวงใจเทวพรหม ตอน พรชีวัน มาเยือน ทำเอาตลาดเนื่องแน่นไปด้วยนักช้อป ของกิน นักชิมของ อร่อย และเหล่าแฟนคลับหน้าใส ที่ตามมาส่งกำลังใจใกล้ชิด พร้อมจับจ่ายกัน อย่างสนุกสนานภายในงานยังมีเหล่าร้านดารา อาทิ Top’s Homemade หมู-เนื้อแดดเดียว by ท็อป ดารณีนุช / สมูทตี้ดีใจ by ผัดไท ดีใจ,น้ำพริกป้าแว่น by ษา วรรณษา และ ลำพาย ก๋วยเตี๋ยวเรือ By เฟิสท์ เอกพงศ์ มาร่วมส่งต่อความสุข สนุก อร่อยไปพร้อมกับความสดใสน่ารัก นักชิมคนสวยอย่างน้องพีพี ที่มาช่วยเปิดตลาดชวนชิมช้อป!! ยิ่งทำให้ตลาดคึกคัก!! พ่อค้าแม่ขายยิ้มรับทรัพย์กันทั่วหน้า ขายดีเหมือนเทน้ำเทท่า สาวพีพีก็โปรยยิ้มยาใจ ส่งกำลังใจให้พ่อค้าแม่ขาย ได้หายเหนื่อย มีแรงสู้ รอรับลูกค้า ยอดขายปังๆ อร่อยตะโกนทุกร้าน และด้วยความเป็นคนชอบกิน พีพีก็เดินไปทั่วทุกโซนคาวหวาน แวะพูดคุยและได้ชิมของอร่อยจากร้านเด็ด งานนี้พีพียิ้มสู้ ไม่มีเหนื่อย ชิมของอร่อยจนอิ่มหนำสำราญใจ ยกนิ้วให้กับความเด็ด อร่อยจริง พีพี OK ค่ะ