“พูห์ กฤติน” นักแสดงนำ “PIT BABE THE SERIES” คว้ารางวัล ROOKIE OF THE YEAR (ACTOR) ในงาน “Mint Awards 2024”

นับเป็นนักแสดงรุ่นใหม่มากความสามารถที่พกความทุ่มเท ความมุ่งมั่น และความมั่นใจในการนำเสนอตัวตนที่แท้จริงในทุกรูปแบบ ในทุกผลงานที่ได้รับอย่างเต็มความสามารถ ทำให้มีแฟนคลับชื่นชอบมากมายทั้งไทยและอินเตอร์แฟนจากทั่วโลก สำหรับ พูห์ กฤติน กิจจารุวรรณกุล นักแสดงนำ “PIT BABE THE SERIES” Boy’s Love Series เรื่องแรก ภายใต้โปรเจกต์ CHANGE2561 ORIGINAL ที่ทุ่มทุนสร้างให้เป็นโปรดักชั่นยิ่งใหญ่ จนเกิดกระแสการตอบรับอย่างรุนแรงทั้งการ On Air และ Online และติดอันดับ 1 Trend X ทุก EP ได้รับการจับตามองว่าทำให้นักแสดงซีรีส์เรื่องนี้โด่งดังประสบความสำเร็จภายในข้ามคืน สามารถครองใจ Fc Thailand และ Interfan ไปทั่วโลกตั้งแต่เริ่มออกอากาศ ทำให้เกิดการต่อยอดความสำเร็จด้วยการเดินทางไปจัดงาน PitBabe 1st Fan Meet Asia Tour ถึง 9 ประเทศ และก่อให้เกิดกระแสเรียกร้องให้สร้าง PIT BABE THE SERIES SEASON 2ล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2567 ที่ผ่านมา ณ TRUE ICON HALL, ICONSIAM พูห์ กฤติน ได้ขึ้นรับรางวัลสาขาการแสดง ROOKIE OF THE YEAR (ACTOR) รางวัลที่สุดของนักแสดงดาวรุ่งน้องใหม่แห่งปี ในงาน “Mint Awards 2024” โดยได้รับผลโหวตสูงสุดจากกระแสความนิยมที่มาจากแฟนคลับทั้งชาวไทยและอินเตอร์แฟนจากทั่วโลก สำหรับรางวัลนี้สร้างความภูมิใจให้กับ พูห์ กฤติน เป็นอย่างมากและถือเป็นกำลังใจสำคัญในการพัฒนาผลงานให้ดียิ่งๆขึ้นไป พร้อมขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด