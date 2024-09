แรง! สื่อใหญ่จัดอันดับให้โชว์ "ลิซ่า" ใน VMAs "รั้งท้าย" โดนวิจารณ์หนักเรื่องลิปซิงก์

ลิซ่า ขึ้นแสดงเดี่ยวครั้งแรกในงาน MTV Video Music Awards 2024 เมื่อวันที่ 11 กันยายน โดยเธอได้โชว์เพลงใหม่ "New Woman" และ "Rockstar" พร้อมกับทีมนักเต้นพร้อมได้รับรางวัล Best K-Pop จากเพลง "Rockstar" ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในอาชีพของเธออย่างไรก็ตาม การแสดงของลิซ่ากลับไม่ได้รับเสียงตอบรับที่ดีเท่าที่คาดหวังไว้ โดยมีทั้งนักวิจารณ์และผู้ใช้โซเชียลมีเดียแสดงความผิดหวังในหลาย ๆ จุดโดยสื่อใหญ่อย่าง New York Post วิจารณ์การแสดงของลิซ่าอย่างรุนแรง ด้วยการใช้คำว่า "K-flop" และจัดให้เป็นหนึ่งในผู้แสดงที่แย่ที่สุดของค่ำคืนนี้"หลังจากได้รับการแนะนำจาก ปารีส ฮิลตัน ที่ว่าเธอ ‘That’s hot’ แต่สุดท้าย ลิซ่า กลับไม่ใช่แบบนั้นเลย นักร้อง K-pop คนนี้กลายเป็น ‘K-flop’ เมื่อเธอแสดงร่วมกับกองทัพนักเต้นที่ไม่สามารถช่วยเธอให้พ้นจากความน่าเบื่อไปได้ จนทำให้พวกเราต่างสงสัยว่าเธอได้คำเชิญมาร่วมงานได้อย่างไร" New York Post บอกขณะที่ Billboard จัดอันดับการแสดงทั้งหมด 16 โชว์ ในค่ำคืนนี้ และลิซ่าอยู่ในอันดับที่ 16 โดย Billboard วิจารณ์ว่าแม้ลิซ่าจะมีการเต้นที่น่าทึ่งในอดีต แต่การแสดงในครั้งนี้กลับไม่น่าจดจำมากนัก"สมาชิก BLACKPINK คนนี้เคยพิสูจน์ตัวเองมาแล้วว่ามีความสามารถในด้านท่าเต้นที่น่าทึ่งและการแสดงที่ตื่นตาในอดีต แต่การแสดงเดี่ยวของลิซ่าที่งาน VMAs 2024 กลับเป็นการแสดงที่ล้มเหลวอย่างไม่คาดคิด 'New Woman' น่าจะเพิ่มความโดดเด่นด้วยการมี โรซาเลีย มาเสริม และการเต้นของเพลง 'Rockstar' แม้จะทำได้ดี แต่กลับไม่สามารถดึงดูดความสนใจหรือทำให้การแสดงนั้นน่าจดจำได้เลย"นอกจากนั้นยังมีผู้ใช้โซเชียลที่ไม่ใช่แฟนคลับ K-pop ที่วิจารณ์เรื่องการลิปซิงก์ และมองว่าการแสดงของ ลิซ่า ค่อนข้างธรรมดา