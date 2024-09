RCL เสริมศักยภาพจัดพิธีตั้งชื่อเรือใหม่ 2 ลำ USSAMA BHUM และ VARANYA BHUM ณ ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท อาร์ ซี แอล จำกัด (มหาชน) หรือ RCL ประกาศความสำเร็จอีกครั้ง ล่าสุดจัดพิธีตั้งชื่อเรือลำใหม่ 2 ลำ ได้แก่ USSAMA BHUM และ VARANYA BHUM เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2567 ที่ผ่านมา โดยพิธีอันทรงเกียรติดังกล่าวจัดขึ้นที่อู่ต่อเรือฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในโครงการเสริมความแข็งแกร่งกองเรือของ RCLเรือใหม่ทั้ง 2 ลำมีขนาด 12,000 TEU สร้างโดย Imabari Shipbuilding Co. Ltd. จากนโยบายดังกล่าวนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ RCL ในการเพิ่มคุณภาพบริการและประสิทธิภาพการดำเนินงานในเส้นทางการค้าทั่วโลก เรือสองลำนี้ติดตั้งเทคโนโลยีทางทะเลที่ล้ำสมัยที่สุด สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ RCL ที่มีต่อนโยบายทางการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเลเรือ USSAMA BHUM ( อุษมาภูมิ ) เป็นสัญลักษณ์ของ “ดินแดนแห่งความฉลาด” และเรือ VARANYA BHUM ( วรัญญาภูมิ )หมายถึง “ดินแดนแห่งความเจิดจ้า” โดยได้รับเกียรติจากคุณนิศารัตน์ ไตรรัตน์วรกุล และ Mrs.Alia Sharaf เป็น Sponsor Lady ตั้งชื่อเรือดังกล่าวตามลำดับ ทั้งนี้เรือ USSAMA BHUM ได้รับการส่งมอบและออกเดินเรือในเส้นทางปฐมฤกษ์ โดยเริ่มให้บริการในเส้นทางตะวันออกกลางของ RCL ในทันที ขณะที่เรือ VARANYA BHUM จะมีกำหนดส่งมอบในเดือนธันวาคม 2567พิธีดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม โดยมีบุคคลสำคัญหลายท่านเข้าร่วมพิธี นำโดย ดร.จำลอง อติกุล ประธานกรรมการ บริษัท RCL คุณประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท สยามซีเมนต์ กรุ๊ป จำกัด พร้อมด้วยคุณนิศารัตน์ ไตรรัตน์วรกุล Mrs.Alia Sharaf มาพร้อมกับแขกผู้มีเกียรติ Mr.Salah Sharaf, Vice President of Sharaf Group in Dubai , พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร RCL และนักธุรกิจ อาทิ คุณสุเมธ ตันธุวนิตย์ กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหาร แห่ง RCL, ดร. ทวินโชค ตันธุวนิตย์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ RCL, คุณภูมินทร์ หะรินสุต กรรมการผู้จัดการ บริษัท Harinsuit Transport และ Mr.Mukesh Oza, Director ของบริษัท RCL Agencies (India) Privateดร. จำลอง อติกุล ประธานกรรมการ บริษัท RCL เน้นย้ำถึงความสำคัญเชิงกลยุทธ์ของเรือใหม่เหล่านี้ที่จะเข้ามาเสริมกองเรือของบริษัท นอกจากนี้ ดร.จำลองได้แสดงความภาคภูมิใจในกองเรือที่ขยายอย่างต่อเนื่องของ RCL โดยกล่าวว่า “การตั้งชื่อเรือ USSAMA BHUM และ VARANYA BHUM ไม่เพียงแต่แสดงถึงการเติบโตของกองเรือของเราเท่านั้น แต่ยังแสดงถึงวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่องของบริการของเราด้วย เรือเหล่านี้จะเสริมศักยภาพของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในภูมิภาคและภูมิภาคอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน” RCL ยังคงมุ่งมั่นในพันธกิจเพื่อมอบบริการขนส่งชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและภูมิภาคอื่นๆ การเพิ่มเรือเหล่านี้ถือเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงแผนการเติบโตเชิงกลยุทธ์ของ RCL และความมุ่งมั่นอย่างไม่ลดละเพื่อความเป็นเลิศในอุตสาหกรรมการขนส่งทางทะเลทั้งนี้ท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆของบริษัทเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ www.rclgroup.com. หรือโทร 02-296-2076