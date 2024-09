เกิดเป็น “กลัฟ” แค่รักอย่างเดียวไม่พอ! พร้อมเปิดโหมด “คลั่งรัก” ที่ตอนนี้ “ผมพร้อมมีแฟนแล้วครับ”

แทบจะไม่เคยได้ยินจากปากของสำหรับเรื่องราวหัวใจ ว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร ซึ่งในวันนี้เจ้าตัวปล่อยซิงเกิ้ลล่าสุด WITH YOU Feat. Lazyloxy ที่ได้ “กอล์ฟ F.HERO” มานั่งเป็น Executive Producer เพลงแนวใหม่ ป๊อปผสม Melodic rap กับคอนเซ็ปต์ “คลั่งรัก”“WITH YOU Feat. Lazyloxy เป็นเพลงป๊อปน่ารักๆ ที่อยากจะใส่ความเป็นตัวเองลงไป การทำเพลงในแต่ละซิงเกิ้ลของผม จะมาจากความอยาก และความอินในช่วงนั้นครับ อยากถ่ายทอดอารมณ์ในช่วงนั้นออกมายังไง ที่ผ่านมาทุกคนอาจจะเห็นผมในพาร์ตแรปซะมากกว่า เพราะมันเป็นความชอบของตัวเองด้วย แต่ในพาร์ตป๊อปมันนานมากแล้วครับ เราก็เลยลองกลับมาทำแนวป๊อปดูบ้างเพลงคนคลั่งรัก ที่พูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่จะต้องสวยสะพรึง เห็นแล้วทุกคนต้องตะลึง แล้วจากฟีดแบ็กที่หลายๆ เจอน้องแบม หรือแม้แต่ตัวผมเอง คำแรกที่ได้เจอคือสวย ออร่ามาก เราเลยรู้สึกว่าตรงคอนเซ็ปต์กับเพลงเรามาก แล้วน้องเขาไนซ์มาก เพราะเราเคยร่วมงานกันมาแล้ว ได้ทำกิจกรรมอะไรต่างๆ นอกเวลาด้วย เลยทำให้ได้เห็นหลายๆ มุมของน้องแบมมากยิ่งขึ้นครับ”ซิงเกิ้ลใหม่ “คลั่งรัก” แค่ไหน? แต่ในชีวิตจริง! มากกว่า 10 เท่า“ผมเป็นคนติดแฟนครับ ติดมากๆ เลยครับถ้ามีแฟน อยากอยู่ด้วย เวลากินข้าวก็ต้องจับไม้จับมือ มันไปเองครับก็เดี๋ยวรอมีก่อน อาจจะได้เห็นมุมนั้นกัน (ย้อนกลับไปตอนที่มีมันถึงขั้นไหน?) ก็เจอแทบทุกวันเลย ช่วงมหาลัยเราก็แบบอยากเจอทุกวัน อยากกินข้าวด้วยทุกวัน ถามว่าเต็ม 10 ให้เท่าไหร่ เอาไป 8.5 - 9 เผื่อสเปซให้เขาด้วยแล้วกัน ส่วนทำไมต้องถึงขนาดนั้น ก็ไม่รู้ครับซึ่งจริงๆ มันมีอยู่แล้วครับ แค่ทุกคนไม่เคยถามถึง ไม่เคยพูดถึง มันเป็นมุมที่เราไม่เคยเอามาพูด หรือเอาออกมาแสดงให้ทุกคนเห็น เปรียบเหมือนแมวตอนนั้นเขาก็โอเคไม่ได้อะไร เพื่อนก็ไม่ได้แซว ไม่เคยนับว่า 24 ชม. ต้องอยู่ด้วยกันนานแค่ไหน แต่แค่อย่างน้อยขอให้ได้เจอ ขอให้ได้คุย หรือวันไหนไม่ได้เจอ ก็โทร.คุยก็ดี”เล่นบอล เล่นกับแมว เล่นดนตรี อยู่กับแฟน แบ่งเวลายังไง!“ถ้ามีแฟนก็พยายามจะแฟนไปอยู่ในทุกๆ พาร์ตแล้วกัน เขาก็เข้าใจนะครับ ณ ตอนนั้นเขาก็ไม่ได้อะไรนะ เราพาไปเตะบอลเขาก็ไป พาไปเที่ยว พาไปกินข้าวก็ไป ซึ่งจริงๆ แล้วผมเป็นคนขี้หวง แต่ก็หวงแบบมีเหตุผลนะครับ ไม่ได้หวงไปเรื่อย เป็นมุมที่คนไม่รู้จัก เพราะว่าตั้งแต่เข้าวงการมา ผมไม่ได้มีแฟนเลย (หัวเราะ) ก็มีมุมนี้ครับ ผมก็เป็นแค่เด็กผู้ชายธรรมดาทั่วไปนี่แหละครับ คนมองว่าโลกต้องหมุนรอบเรา แต่จากสิ่งที่เรา เราไปหมุนรอบเขา ก็อยู่ที่ว่าคนนั้นเป็นใครตอนนี้พร้อมคลั่งรักก็ได้ ผมก็ไม่ได้ปิด จริงๆ ก็ไม่ได้ปิดตั้งนานแล้ว แต่แค่ที่ผ่านมาผมเป็นสายที่แบบ ถ้าจะคุยกับใคร จะสานต่อพัฒนาความสัมพันธ์กับใคร มันต้องเจอกันมาในระดับหนึ่ง ได้เจอ ได้คุย ได้ทำแอ็กทิวิตี้อะไรก็แล้วแต่ร่วมกัน ให้เราเห็นหลายๆ มุมของเขาก่อน ถึงจะเป็นแบบนั้น”เผยวิธีจีบ สไตล์ “กลัฟ คณาวุฒิ”“ก็เน้นการกระทำแล้วกัน รู้สึกอะไรก็ทำแบบนั้นรวมทั้งต้องผ่านการสกรีนค่อนข้างเยอะมากขึ้นด้วย เพราะพอเราเป็น กลัฟ คณาวุฒิ เวอร์ชั่นนี้แล้ว เราก็ไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาเขาต้องการอะไร เราก็เลยต้องสกรีนหรือทำความรู้จักมากๆ ในระดับหนึ่ง ว่าเขาเป็นคนยังไง ไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไง ก็มีบางอันที่รู้สึกว่าเขาชอบเรา แต่บางทีเราไม่ได้อะไรกับเขาไง (หัวเราะ)“ตอนนี้ชอบจีบ ก็การกระทำแหละครับ แค่แสดงออกให้เขาเห็นว่าเรารู้สึกอะไร(หัวเราะ) ไม่ได้ศึกษาหรืออะไรต่อ (แบบไหนที่เรียกว่าสวยจัง?) พูดไม่ได้ อธิบายไม่ได้ เป็นความรู้สึก ณ โมเมนต์นั้นและถ้าเราชอบจริงๆ ก็คงนิ่งๆ มั้งครับ ซึ่งถามว่าเขินไหม มันต้องเขินอยู่แล้ว ก็อาจจะนิ่งขึ้น อาจจะเห็นผมเก๊กขึ้นมั้งครับ (หัวเราะเขิน) ผมก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันครับ แค่เห็นแล้วชอบก็คือชอบ เดี๋ยวหลังจากนั้นก็ว่ากัน ถ้ามันมีโอกาสได้เจอกันอีก ก็ให้มันเป็นเรื่องของจังหวะไป”พร้อมมีความรักนานแล้ว“หลังจากมาทำงานในวงการบันเทิงผมเห็นเพื่อนๆ ผมหลายๆ คน ตอนแรกก็รักกันดีมากๆ เลย แต่พอเข้ามาอยู่ในพาร์ตการใช้ชีวิตจริงๆ กลายเป็นว่ามันไปด้วยกันไม่ได้ เพราะมันมีเหตุผลทั้งเรื่องครอบครัว ทั้งเรื่องสภาพแวดล้อมต่างๆ ซึ่งมันมีอะไรอีกหลากหลายอย่างมากๆ ก็เพิ่งได้เข้าใจนี่แหละครับ ว่ารักอย่างเดียวไม่พอมันเป็นยังไงเราแค่รู้สึกว่าต่อให้เขามีงานของเขา แล้วเรามีงานของเราแบบนี้ ต่อให้เรื่องงานเรามันคุยกันไม่รู้เรื่อง แต่แค่อีกฝั่งเขาพร้อมที่ยอมรับฟัง ในสิ่งที่เราแบบ…วันนี้อาจจะเหนื่อยจังเลย อยากจะระบายเรื่องนี้จังเลย ไม่ต้องให้คำตอบหรือให้วิธีการแค่ปัญหาเราก็ได้ แค่พร้อมที่จะรับฟังเรา ว่าเราเหนื่อยยังไง เราเจออะไรมา แค่นั้นผมก็แฮปปี้แล้ว”คนนอกหรือคนใน ไม่ติด!“ก็ได้หมด ก็ไม่ติด แต่ว่าถ้าถามเปอร์เซ็นต์ ก็คงจะเป็นคนในวงการเยอะกว่าแหละ เพราะว่าเราได้เจอบ่อยไง ถามว่ามีแฟนแล้วจะเปิดตัวไหม ผมพูดกับพี่ๆ แฟนคลับตลอด ว่าถ้าสมมติผมมีแฟนเมื่อไหร่ ผมจะเปิดตัว แต่ถ้าไม่มีก็ไม่เปิด เขาก็อยากให้ผมมีนะ เพราะแม่ๆ ผมเยอะด้วยมีอะไรเป็นของตัวเองอยู่แล้ว แต่แค่มันจะมาตอนไหนแค่นั้นเองบางคนอาจจะมองว่ายากก็ยาก แต่ไม่ยากก็ไม่ยาก มันแล้วแต่คนมองครับ ถ้ายากก็อย่างที่ผมบอก เราเป็นคนสาธารณะ มันต้องคำนึงหลายอย่างมาก มันรักอย่างเดียวไม่พอ ถ้าง่ายก็…ถ้าช่างมัน ตัดพวกรักอย่างเดียวไม่พอ ตัดปัจจัยรอบข้างไป มันก็ง่ายแล้วครับ (หัวเราะ) ไม่รู้ ผมอธิบายไม่ถูก มันก็ต้องบาลานซ์ดีๆ แหละครับ ระหว่างปัจจัยข้างนอกกับเรื่องของความรัก เรื่องส่วนตัว ให้มันอยู่ตรงกลาง เพราะถ้ารักมากไปมันก็ไม่ได้ ไปแคร์รอบข้างเยอะมากมันก็ไม่ได้”คลั่งรักในวัย 27 แบบผู้ใหญ่มีวุฒิภาวะไม่รู้ๆ อธิบายยากจัง ผมไม่เคยพูดเรื่องความรักขนาดนี้เลย”