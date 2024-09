โซเชียลลุกเป็นไฟ! “เอวา & เนท My Mate Nate” เผยโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ร่วมกับ Mr.Beast เตรียมจับมือสร้างคอนเทนต์บนแพลตฟอร์ม ‘YouTube’ ให้ได้เห็นกัน ในเดือนธันวาคมนี้

ทำเอาโลกโซเชียลลุกเป็นไฟเรียกเสียงฮือฮาสุดๆ เมื่อคุณหนูหมื่นล้าน เอวา ปวรวรรณ วีระภุชงค์ และ ยูทูเบอร์คนดัง เนท My Mate Nate เผยโปรเจกต์ยิ่งใหญ่ที่จะทำร่วมกับ Mr.Beast ผู้เป็นเจ้าของช่อง ‘MrBeast’ ที่มียอดผู้ติดตามในฐานะช่องส่วนตัวกว่า 314 ล้านคน พร้อมแคปชันให้แฟนๆเตรียมติดตามกับการร่วมกันสร้างคอนเทนต์บนแพลตฟอร์ม ‘YouTube’ ให้ได้เห็นกัน ในเดือนธันวาคมนี้@mymatenate รอติดตามคลิปสนุกๆเดือนธันวานี้กับ Mr.Beast และทีมงานได้เลยครับ บอกเลยว่าสุดมากๆ หวังว่าแฟนคลับทุกคนจะชอบครับ🔥🔥 Tareq, Nolan และทุกคนใจดีและเป็นกันเองกับพวกเรามากๆ และ พวกเขาเต็มที่กับคลิปเหล่านี้ ตอนนี้ยังลงอะไรไม่ได้เลย อดใจรอหน่อยนะครับ และขอบคุณครอบครัวมายเมทเนท ที่สนับสนุนผมเสมอเลยสำหรับบทุกเรื่อง ผมเต็มที่เพื่อทำคลิปดีๆให้ทุกคนดูตลอด 🙏🏻🙏🏻Just finished filming with the Mr.Beast team. Gotta wait till end of year to post anything, but itll be worth the wait. The videos are epic and hopefully everyone enjoys them 🔥🔥 Tareq, Nolan and the entire Mr. Beast team were amazing and so kind to Ava and I. Big thanks to everyone for being a part of the videos and giving us this opportunity. Sending love to the MyMateNate family for always supporting. Cant wait to show you guys everything 🙏🏻🙏🏻ด้าน เอวา ก็ได้โพสต์ข้อความสั้นๆแต่เต็มไปด้วยความหมาย “ เดินหน้าต่อไป ขอบคุณกำลังใจจากแฟนคลับ พวกเราเสมอมานะคะ ไอเลิฟยูบิ๊กมัชช~ “ด้านแฟนๆได้เห็นก็เข้ามากดไลค์รัวๆนับแสนคนพร้อมคอมเมนต์แบบนี้ “ สุดยอดเลยค่ะพี่เนทน้องเอวาตื่นเต้นๆรอชมค่ะ , ว่าแล้วเซียวว่าพี่เอวากับพี่เนทต้องมีคอนเทนต์ปังๆให้ได้ชมแน่ , เป็นกำลังใจให้ทุกท่านครับรอชมคอนเทนต์แบบใหม่อยู่นะครับ , อยากเห็นคอนเทนต์นี้แล้วววว จะตื่นเต้นขนาดไหน , รอแจ้งเตือนอย่างเดียวเลยตอนนี้