"ทรัมป์" สะเทือน! "เทย์เลอร์ สวิฟต์" เลือก "กมลา"

เทย์เลอร์ สวิฟต์ ประกาศจุดยืนสนับสนุน กมลา แฮร์ริส ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี 2024เทย์เลอร์ สวิฟต์ ศิลปินชื่อดังระดับโลก ได้แสดงจุดยืนทางการเมืองอย่างชัดเจน โดยประกาศสนับสนุน กมลา แฮร์ริส ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐปี 2024 ผ่านโพสต์บนอินสตาแกรมของเธอ เพียงไม่กี่นาทีหลังจากการดีเบตประธานาธิบดีสิ้นสุดลง โดยเธอกล่าวว่า กมลา แฮร์ริส คือ "นักสู้" ที่จะต่อสู้เพื่อสิทธิและประเด็นที่เธอเชื่อมั่น"ในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ฉันมักจะดูและอ่านทุกอย่างที่ทำได้" สวิฟต์เขียนถึงผู้ติดตามของเธอจำนวน 283 ล้านคนในคืนวันอังคาร พร้อมเสริมว่า "ฉันจะลงคะแนนเสียงให้กับ กมลา แฮร์ริส และ ทิม วอลซ์ ในการเลือกตั้งปี 2024"เธอกล่าวถึงแฮร์ริสว่าเป็นผู้นำที่มีความมั่นคงและมีความสามารถ และเน้นว่า "เราสามารถทำอะไรได้มากขึ้นในประเทศนี้ หากเรามีผู้นำที่นำความสงบสุข ไม่ใช่ความวุ่นวาย" สวิฟต์ยังได้กระตุ้นให้แฟนคลับของเธอลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างมีสติโดยเธอยืนยันเลือกผู้นำที่ไม่ทำให้ประเทศวุ่นวายนอกจากนี้ สวิฟต์ยังกล่าวถึงปัญหาข่าวปลอมที่เกี่ยวข้องกับภาพที่สร้างโดยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ซึ่งโดนัลด์ ทรัมป์ แชร์ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม ภาพดังกล่าวเป็นภาพปลอมที่แสดงให้เห็นว่าเธอและแฟนคลับของเธอสนับสนุนทรัมป์ในการรณรงค์หาเสียงประธานาธิบดี"มันทำให้ฉันกังวลเกี่ยวกับปัญหา AI และความเสี่ยงในการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ" สวิฟต์กล่าว "มันทำให้ฉันตระหนักว่าฉันต้องชัดเจนเกี่ยวกับแผนการของตัวเองสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้" การแสดงจุดยืนทางการเมืองของสวิฟต์ในครั้งนี้เป็นการตอบโต้ข้อมูลเท็จ และแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการค้นคว้าข้อมูลด้วยตัวเองก่อนการตัดสินใจในโพสต์ของเธอ สวิฟต์ยังได้กล่าวถึงการดีเบตและเรียกร้องให้แฟนคลับของเธอทำการศึกษานโยบายของผู้สมัครที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสำคัญต่าง ๆ อย่างรอบคอบ ก่อนที่จะลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะประเด็นสิทธิสตรีและความยุติธรรมทางสังคมที่เธอให้ความสำคัญสวิฟต์ยังได้พูดถึงคำพูดของเจดี แวนซ์ ผู้สมัครรองประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกัน ซึ่งได้วิจารณ์ผู้หญิงในยุคปัจจุบันที่ไม่ทำหน้าที่ของตนในการมีบุตร สวิฟต์ตอบโต้คำพูดนี้ด้วยการโพสต์ภาพของตัวเองกับแมวของเธอชื่อ เบนจามิน บัตตัน พร้อมแคปชั่นที่ระบุว่าเธอคือหนึ่งใน “สาวโสดเลี้ยงแมวไร้ลูก” เป็นการประชดคำพูดของแวนซ์และแสดงถึงความเป็นตัวของตัวเองก่อนหน้านี้ในปี 2016 สวิฟต์ ไม่ได้สนับสนุนผู้สมัครคนใดอย่างชัดเจน และได้อธิบายในการสัมภาษณ์กับนิตยสาร Vogue ว่าทรัมป์ใช้ "การสนับสนุนจากคนดังเป็นอาวุธทางการเมือง" ซึ่งทำให้เธอไม่ต้องการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเมืองในช่วงนั้นแต่ในปี 2020 สวิฟต์ได้ออกมาแสดงจุดยืนอย่างชัดเจน โดยสนับสนุนโจ ไบเดน และกมลา แฮร์ริส พร้อมกับวิจารณ์โดนัลด์ ทรัมป์ ว่าเขา "จุดไฟแห่งการเหยียดเชื้อชาติ"ต้องยอมรับว่ายุคนี้การมีคนดังมาสนับสนุนอาจจะไม่ได้มีผลอะไรกับผู้สมัครชิงตำแหน่งมากมาย อย่างการเลือกตั้งเมื่อปี 2016 ฝ่าย ฮิลลารี คลินตัน ก็มีคนดังหนุนหลังทั้งวงการ แต่สุดท้ายก็ช่วยอะไรไม่ได้แต่สำหรับ เทย์เลอร์ สวิฟต์ สื่อดังอย่าง The New Yorker มองว่าการประกาศจุดยืนของเธอจะมีผลอย่างมหาศาล เพราะการที่ เทย์เลอร์ สวิฟต์ สนับสนุน กมลา แฮร์ริส จะทำให้อเมริกันชนรู้สึก "เท่" อีกครั้ง ในการเป็นผู้สนับสนุน แฮร์ริสThe New Yorker มองว่าการสร้างความรู้ เท่ หรือ Cool เป็นปัจจัยสำคัญในการหาเสียงยุคนี้การเลือกตั้งในปี 2016 ว่า ผู้สนับสนุนของทรัมป์มักรู้สึกว่าการสนับสนุนเขาเป็นการกระทำที่ "กบฏ" และ "นอกกรอบ" ซึ่งทำให้การสนับสนุนทรัมป์ดู "เท่" ในมุมมองของตนการที่ ทรัมป์ ได้รับแรงสนับสนุนจาก จอห์นนี่ ร็อทเทน แห่งวงพังค์ Sex Pistols ที่ใส่เสื้อ MAGA ก็ยิ่งทำให้ผู้สมัครหลายคนรู้สึกว่าตัวเอง "ขบถ, ขวางโลก และไม่เหมือนใคร" ที่เลือกสนับสนุน ทรัมป์หรือในคราวนี้แม้จะมีคนดังประกาศสนับสนุน กมลา แฮร์ริส เป็นจำนวนมาก แต่ว่ากันว่าคนที่สร้างแรงกระเพื่อมได้มากที่สุดกลับเป็นศิลปินสาว ชาร์ลี เอ็กซ์ซีเอ็กซ์ ที่ทวีตว่า "Kamala is Brat" ที่เรียกร้องความสนใจได้ไม่น้อยทางด้านทรัมป์เองพยายามที่จะทำให้ MAGA กลับมาดูขบถอีกครั้ง โดยการสร้างความสัมพันธ์กับสตรีมเมอร์และนักแสดงตลก รวมถึงแร็ปเปอร์ที่กำลังมีคดีอาญาเขาเพิ่งไปให้สัมภาษณ์กับพ็อตแคสเตอร์สายฮาอย่าง ธีโอ แวนส์ และได้รับกระแสค่อนข้างดีพอสมควรหรือการที่มีคนพยายามลอบยิง ทรัมป์ ในงานชุมนุม แต่เขาก็ยกกำปั้นและตะโกนว่า “Fight!” ซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่โดนใจผู้สนับสนุน และรู้สึกว่าการเป็นกองเชียร์ ทรัมป์ นั่นเท่จริง ๆ