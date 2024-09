“ลิซ่า” จัดโชว์ปังแถมคว้ารางวัล Best K-Pop จากเวที VMAs กลับบ้านเป็นครั้งที่ 2

สมฐานะ “ลิซ่า ลลิษา มโนบาล” หรือ “ลิซ่า BlackPink” แบบสุดๆ กับการปรากฏตัวในงาน 2024 MTV Video Music Awards (VMAs 2024) ทั้งลุคเดินพรมดำ ขึ้นแสดงบนเวที รวมถึงการคว้ารางวัลกลับบ้านในงาน VMAs 2024 ลิซ่า เดินพรมดำในชุดราตรีดั่งเทพธิดาที่ตัดพิเศษโดยเฉพาะจาก Mugler พร้อมกับเครื่องประดับแบรนด์คู่บุญอย่าง Bvlgariนอกจากนั้นเจ้าตัวยังได้ขึ้นแสดงบนเวทีกับผลงานเดี่ยวที่เพิ่งปล่อยออกมาอย่าง “ROCKSTAR” และ “NEW WOMAN” ซึ่งได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมาก ทั้งภาพลักษณ์ที่ดูโตขึ้น และการแสดงที่ยังทรงพลังและโดเด่นแม้ว่าจะเป็นการแสดงเดี่ยวโดยไม่มีเพื่อนๆ BlackPink ก็ตามระหว่างที่เธอขึ้นแสดงเหล่าเซเลบคนดังทั้ง เทย์เลอร์ สวิฟต์, เคที เพอร์รี, ซาบรินา คาร์เพนเทอร์ และ กามิล่า กาเบโย่ ต่างก็ตื่นเต้นที่ได้ชมการแสดงของ ลิซ่าแต่เหนืออื่นใด เจ้าตัวไม่ได้แค่มาเดินพรมแดง และขึ้นโชว์เท่านั้น ยังคว้ารางวัลติดมือกลับบ้านในสาขา Best K - Pop โดยเฉือนเอาชนะทั้ง จองกุก BTS ( เพลง SEVEN ), NCT DREAM ( Smoothie ), NewJeans ( Super Shy ), Stray Kids ( LALALALA ) และ TXT ( Deja vu )ซึ่ง ลิซ่า ได้กล่าวขอบคุณทุกคนขณะขึ้นรับรางวัลเรียกได้ว่าเป็นครั้งที่ 2 ของ ลิซ่า แล้วที่สามารถคว้ารางวัล VMAs’ Best K-pop หลังจากที่ในปี 2022 เคยคว้ารางวัลเดียวกันจากเพลง “Money”